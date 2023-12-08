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ПолітикаРосійська Федерація

Путін офіційно підтвердив: вп'яте йде у президенти в березні

Віолетта Чайковська
8 грудня 2023 р.

Володимир Путін вперше публічно визнав, що висуватиметься в президенти РФ на виборах 17 березня 2024 року.

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Президент Росії Володимир Путін
Володимир ПутінФото: picture alliance/dpa/TASS

Президент Росії Володимир Путін у п'ятницю, 8 грудня, вперше офіційно підтвердив, що знову балотуватиметься на виборах, повідомляють російські державні пропагандистські ЗМІ.

Дату виборів у Росії призначили вчора. Голосування проходитиме аж три дні - 15, 16 та 17 березня. Голова Центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова зазначила, що вперше в сучасній історії Росії президентські вибори проведуть "у такій токсичній геополітичній атмосфері".

З проведенням "голосування" в анексованих Росією регіонах України вона пообіцяла визначитись до 12 грудня - після консультацій з Федеральною службою безпеки та міністерством внутрішніх справ РФ, а також з так званою "владою" цих територій. 

У 2014 році Путін анексував Крим, а восени 2022 року "приєднав" до складу РФ окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

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