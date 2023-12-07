РФ готує вибори президента у березні в окупованих регіонах

У Росії призначили чергові вибори президента на 17 березня 2024 року.

Відповідну постанову схвалила Рада Федерації в четвер, 7 грудня. Як заявила голова верхньої палати Федеральних зборів РФ Валентина Матвієнко, цим рішенням "дається старт передвиборній кампанії".

Голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) РФ Елла Памфілова зазначила, що вперше в сучасній історії Росії президентські вибори проведуть "у такій токсичній геополітичній атмосфері".

"Голосування" на окупованих територіях України

8 грудня ЦВК розгляне проєкт постанови про голосування на виборах протягом трьох днів - 15, 16 та 17 березня.

Водночас рішення про проведення "виборів" в анексованих Росією регіонах України планують ухвалити до 12 грудня - після консультацій з Федеральною службою безпеки та міністерством внутрішніх справ РФ, а також з так званою "владою" цих територій.

При цьому Памфілова зазначила, що дистанційне голосування для російських виборців за кордоном не передбачено.

Президент РФ Володимир Путін поки що офіційно не оголошував участь у виборах 2024 року. Він відмовлявся говорити про своє висунення, допоки парламент не призначить дату голосування.

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Попередні російські "вибори" в окупованих регіонах

Раніше Україна та країни Заходу називали проведення російською владою "виборів" на окупованих територіях незаконними, а дехто з них вдавався й до санкцій проти причетних до інсценувань волевиявлення населення під окупацією.

30 вересня 2022 року Путін підписав "договори" про приєднання до РФ частини територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Загалом за цей рік, тікаючи від війни, репресій та злиднів, окуповані території покинули, за різними оцінками, від одного до двох мільйонів людей. У 2014 році Путін анексував Крим.