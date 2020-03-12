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Вибори президента Росії - наступні президентські вибори в Росії мають відбутися 11 березня 2018 року.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вибори президента Росії". Наступні президентські вибори в Росії мають відбутися 11 березня 2018 року. Російський президент вибирається шляхом прямого загального голосування на шість років. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Рада ЄС вирішила запровадити санкції проти п'яти осіб, які організовували вибори президента РФ на території Криму та Севастополя. Мова йде про голову, заступників голів та секретарів тамтешніх виборчих комісій.