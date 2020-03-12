Вибори президента Росії - наступні президентські вибори в Росії мають відбутися 11 березня 2018 року.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вибори президента Росії". Наступні президентські вибори в Росії мають відбутися 11 березня 2018 року. Російський президент вибирається шляхом прямого загального голосування на шість років. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.