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Вибори президента Росії

Вибори президента Росії - наступні президентські вибори в Росії мають відбутися 11 березня 2018 року.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вибори президента Росії". Наступні президентські вибори в Росії мають відбутися 11 березня 2018 року. Російський президент вибирається шляхом прямого загального голосування на шість років. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як Путін збирається правити вічно - німці про поправки до конституції Росії (відео)

Як Путін збирається правити вічно - німці про поправки до конституції Росії (відео) 12.03.2020

Володимир Путін отримає розширені повноваження і зможе залишатися президентом Росії до 2036 року. Усе - завдяки поправкам до конституції РФ. Німецькі експерти шоковані таким "політичним театром".
Санкції ЄС за вибори в Криму: для годиться чи важливий сигнал Росії?

Санкції ЄС за вибори в Криму: для годиться чи важливий сигнал Росії? 15.05.2018

Євросоюз запровадив санкції щодо п'ятьох осіб, відповідальних за організацію виборів президента РФ на території анексованого Криму. Це хоч і символічний жест, але водночас важливий сигнал, кажуть у Брюсселі.
ЄС запровадив санкції проти керівників виборчих комісій у Криму та Севастополі

ЄС запровадив санкції проти керівників виборчих комісій у Криму та Севастополі 14.05.2018

Рада ЄС вирішила запровадити санкції проти п'яти осіб, які організовували вибори президента РФ на території Криму та Севастополя. Мова йде про голову, заступників голів та секретарів тамтешніх виборчих комісій.
Держдума затвердила Медведєва прем'єром Росії

Держдума затвердила Медведєва прем'єром Росії 08.05.2018

Російська Держдума дала згоду президенту країни Володимиру Путіну на призначення Дмитра Медведєва главою російського уряду. Для останнього це буде другий прем'єрський термін.
Інавгурація Путіна: совковий рудимент очима німецьких експертів (відео)

Інавгурація Путіна: "совковий рудимент" очима німецьких експертів (відео) 07.05.2018

"Святом царя" назвали формат вступу президента Росії Володимира Путіна на посаду німецькі експерти. У демократичній Німеччині таке інсценування влади годі уявити.
Коментар: Велика омана Путіна

Коментар: Велика омана Путіна 18.03.2018

Як і очікувалось, Путін став новим старим президентом Росії. Наслідки цього для РФ та Заходу коментує Інґо Маннтойфель.
Екзит-поли: Путін набирає майже 73,9 відсотка голосів

Екзит-поли: Путін набирає майже 73,9 відсотка голосів 18.03.2018

За даними екзит-полів, Володимир Путін набирає 73,9 відсотка голосів на президентських виборах у РФ. Україна та ЄС не визнають вибори у Криму.
Київ: Незаконне голосування в Криму спотворить результати виборів у РФ

Київ: Незаконне голосування в Криму спотворить результати виборів у РФ 18.03.2018

МЗС України попереджає, що вибори президента РФ можуть мати сумнівну легітимність. Про це заявила речниця відомства Мар'яна Беца.
Як у ЄС сприймають президентські вибори в Росії

Як у ЄС сприймають президентські вибори в Росії 18.03.2018

Представники більшості у Європарламенті не вважають вибори 18 березня у РФ чесними та засуджують голосування в Криму. Крайні популісти, які традиційно симпатизують Москві, - іншої думки.
Вибори президента РФ: в Україні блокують голосування росіян

Вибори президента РФ: в Україні блокують голосування росіян 18.03.2018

Поліція пропускає до дипломатичних установ лише співробітників. Ситуація уже викликала напруження між МЗС України та Росії.
У Росії розпочалися вибори президента

У Росії розпочалися вибори президента 17.03.2018

З Чукотки та Камчатки - найсхідніших регіонів Росії - розпочалося голосування на виборах президента РФ. Соціологи прогнозують чергову перемогу Володимира Путіна.
Глави МЗС восьми країн запевнили, що питання Криму не зникне з порядку денного

Глави МЗС восьми країн запевнили, що питання Криму не зникне з порядку денного 17.03.2018

Міністри закордонних справ восьми країн зробили спільну заяви з нагоди четвертої річниці анексії Криму. Вони обіцяють не допустити, щоб питання півострова викреслили з порядку денного.
Київ не допускатиме громадян Росії до голосування на території України

Київ не допускатиме громадян Росії до голосування на території України 16.03.2018

Оскільки Москва не відмовилася від проведення в Криму голосування на виборах президента РФ, Київ не дасть громадяням Росії проголосувати у дипломатичних представництвах у Києві, Харкові, Одесі та Львові.
Могеріні: ЄС не визнає вибори президента Росії в Криму

Могеріні: ЄС не визнає вибори президента Росії в Криму 16.03.2018

Головна дипломатка Євросоюзу Федеріка Могеріні заявила про невизнання проведення виборів Росією в анексованому Криму та наголосила на продовженні політики невизнання анексії півострова Росією.
Коментар: Кримський шлях Володимира Путіна

Коментар: Кримський шлях Володимира Путіна 16.03.2018

18 березня у Росії відбудуться не просто вибори Володимира Путіна. Це буде схваленням шляху подальшої конфронтації майже з усім світом, зате - "Кримнаш", пише журналіст Олександр Плющев.

Чи прийдуть кримські татари на вибори президента Росії (15.03.2018) 15.03.2018

Володимир Путін відвідав окупований Крим у рамках своєї передвиборчої кампанії. Кримські татари вважають вибори на анексованому півострові незаконними. "Наші батьки пережили Сталіна. Невже ми не переживемо Путіна?.."

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