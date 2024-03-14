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Як "крінжовою" агітацією зазивають на вибори президента РФ

Олексій Стрельніков
14 березня 2024 р.

Перед голосуванням у Росії в соцмережах масово публікують агітаційні ролики на підтримку чинної влади, автори яких для досягнення своїх цілей не гребують жодними способами.

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Противників Володимира Путіна не допустили на вибори президента Росії 2024 року. За кого залишилося голосувати росіянам? Карикатура DW.
Противників Володимира Путіна не допустили на вибори президента Росії 2024 року. За кого залишилося голосувати росіянам? Карикатура DW.Фото: DW

Агітаційні ролики намагаються переконати глядача, що в Росії відбуваються чесні вибори президента, а їхній результат не визначено завчасно. Сюжет більшості роликів будується на тому, що через аполітичність населення в країні починається хаос. У деяких випадках вони підігрівають гомофобні настрої. Перед творцями роликів, очевидно, поставили основну мету - підняти загальну явку на виборах у РФ.

У роликах агітують голосувати за Путіна

Прийти на президентські вибори закликають не тільки і не стільки з екранів телевізорів, скільки на різноманітних соціальних платформах, доступних у Росії: ВКонтакте, Telegram, Tik-Tok, YouTube. Значна частина контенту, присвяченого виборам - однотипні малобюджетні ролики, адресовані бюджетникам, батькам школярів, людям з обмеженими можливостями - їм пропонують скористатися дистанційним електронним голосуванням. У всіх таких роликах з'являється літера "V" - офіційний символ президентської кампанії 2024 року, що водночас асоціюється з вторгненням в Україну, поряд із літерою "Z".

Ближче до виборів у мережі стали з'являтися дорожчі та професійно зняті ролики, що привертають до себе увагу. Утім, жодна зі студій не взяла на себе авторство - у роликах відсутні заключні титри. Сюжетні лінії в цих агітках повторюють одна одну: там малюють альтернативне майбутнє Росії, жителі якої вирішили проігнорувати вибори 2024 року. Основна мета - закликати людей прийти на дільниці, щоб домогтися високої явки. У більшості роликів немає прямої агітації за Путіна, але в деяких наголошується, що потрібно підтримати чинного президента.

В агітації використовують гомофобну пропаганду

За сюжетом одного з роликів перемогу на президентських виборах 2024 року здобув кандидат, який заборонив у Росії слова "мама" і "тато", замінивши їх словами "родитель 1" і "родитель 2", діти в цьому світі з'являються з пробірки, а в країні свої правила диктує "ЛГБТ-ідеологія". Чоловіки-поліцейські змушені фарбувати нігті, ходити в жіночому вбранні і затримувати гетеросексуалів. У розв'язці підкреслюється, що герой мав узяти участь у виборах у 2024 році, щоб запобігти цій "катастрофі".

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Подібне рішення ухвалює й герой іншого ролика, який щоразу заглядає "не в ті двері". Кожні з дверей символізують рік після виборів: у 2025 році чоловік натрапляє на напівголу вечірку, де йому пропонують вдягнути одну на себе лише шкарпетку, у 2026 році - на сім'ю, де диктат встановила жінка, яка змушує рідних у мові використовувати фемінітиви, а у 2027-му - на "гендерно нейтральний" туалет.

Закликає на вибори і відеоролик із нарізок популярного російського серіалу "Слово пацана". Для цієї агітації записали окрему аудіодоріжку російською мовою, що нагадує оригінальний саундтрек: "Выбирай, голосуй, не останься чушпаном". На цьому тлі в соцмережах продовжує набирати популярність мем, який грає проти чинної влади в Росії. У березні один з акторів серіалу Микита Кологривий записав ролик, у якому закликав своїх прихильників не брати участь у виборах і "не ходити на всілякі дурниці". Так він намагався спростувати жартівливі повідомлення від інших користувачів у соцмережах. Вони стверджували, що актор нібито планує роздавати автографи на всіх виборчих пунктах у Росії 17 березня о 12:00. Одночасно прийти на виборчі дільниці росіян закликають опозиціонери, сподіваючись, що так можна буде провести масові протести без ризиків затримання.

В агітаційних роликах зачіпають тему війни в Україні

Не оминули увагою в агітаційних роликах і тему російського вторгнення в Україну. Хід досить ризикований, оскільки тривала війна болісно сприймається в російському суспільстві. Автори одного з роликів показали українських солдатів нелюдями - вони, відступаючи, залишають одного зі своїх товаришів із собакою. Російські війська, що зайняли позиції, пропонують полоненому можливість брати участь у "виборах", хоча за російським законодавством це неможливо.

У ще одному воєнному ролику російські солдати опускають бюлетені в урну. Один із них марно намагається з'ясувати в інших, за кого вони проголосували. Нарешті, один із них робить висновок: "У країні один президент, а він сказав, що Одеса - російське місто. Я з Одеси". Видання "Агентство" з'ясувало, що в ролику знялися депутат "народної ради ДНР" від партії "Єдина Росія" Олександр Гриденко і троє акторів "Донецького республіканського академічного молодіжного театру".

Передвиборчі ролики кандидатів у президенти

До майбутніх виборів офіційні агітаційні ролики випустили три з чотирьох кандидатів у президенти. Найбільш "крінжовий" формат обрала команда від КПРФ: комуніст Микола Харитонов стискає кулаки на тлі новин по телевізору, де розповідають про санкції, інфляцію та інші економічні негаразди. "Ми цю балаканину вимкнемо назавжди", - каже Харитонов, повідомивши дружині, що йде працювати в Кремль. Кандидат від ЛДПР Леонід Слуцький у ролику сидить за столом, на якому табличка з ім'ям Володимира Жириновського. Коли співробітниця партії пропонує прибрати її, то Слуцький заявляє, що "справа Жириновського живе".

Владислав Даванков з партії "Новые люди" у своїй серії передвиборчих роликів представлений як прогресивний політик, який обіцяє зробити країну "сучасною і мирною". "Щоб жили по-новому", - переконує Даванков у відеоролику, який набрав на YouTube 29 тисяч переглядів. Команда самовисуванця Володимира Путіна випустила один ролик із "прогресивним змістом". У ньому динамічно змінюються кадри з літаками, електричками, ракетами та іншими "вітчизняними досягненнями". Тему війни в ролику спробували обіграти словами "ми захищаємо свою батьківщину", які супроводжувалися кадрами військових навчань із танками та бойовими вертольотами.

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