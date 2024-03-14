Як "крінжовою" агітацією зазивають на вибори президента РФ

Перед голосуванням у Росії в соцмережах масово публікують агітаційні ролики на підтримку чинної влади, автори яких для досягнення своїх цілей не гребують жодними способами.

Агітаційні ролики намагаються переконати глядача, що в Росії відбуваються чесні вибори президента, а їхній результат не визначено завчасно. Сюжет більшості роликів будується на тому, що через аполітичність населення в країні починається хаос. У деяких випадках вони підігрівають гомофобні настрої. Перед творцями роликів, очевидно, поставили основну мету - підняти загальну явку на виборах у РФ.

У роликах агітують голосувати за Путіна

Прийти на президентські вибори закликають не тільки і не стільки з екранів телевізорів, скільки на різноманітних соціальних платформах, доступних у Росії: ВКонтакте, Telegram, Tik-Tok, YouTube. Значна частина контенту, присвяченого виборам - однотипні малобюджетні ролики, адресовані бюджетникам, батькам школярів, людям з обмеженими можливостями - їм пропонують скористатися дистанційним електронним голосуванням. У всіх таких роликах з'являється літера "V" - офіційний символ президентської кампанії 2024 року, що водночас асоціюється з вторгненням в Україну, поряд із літерою "Z".

Ближче до виборів у мережі стали з'являтися дорожчі та професійно зняті ролики, що привертають до себе увагу. Утім, жодна зі студій не взяла на себе авторство - у роликах відсутні заключні титри. Сюжетні лінії в цих агітках повторюють одна одну: там малюють альтернативне майбутнє Росії, жителі якої вирішили проігнорувати вибори 2024 року. Основна мета - закликати людей прийти на дільниці, щоб домогтися високої явки. У більшості роликів немає прямої агітації за Путіна, але в деяких наголошується, що потрібно підтримати чинного президента.

В агітації використовують гомофобну пропаганду

За сюжетом одного з роликів перемогу на президентських виборах 2024 року здобув кандидат, який заборонив у Росії слова "мама" і "тато", замінивши їх словами "родитель 1" і "родитель 2", діти в цьому світі з'являються з пробірки, а в країні свої правила диктує "ЛГБТ-ідеологія". Чоловіки-поліцейські змушені фарбувати нігті, ходити в жіночому вбранні і затримувати гетеросексуалів. У розв'язці підкреслюється, що герой мав узяти участь у виборах у 2024 році, щоб запобігти цій "катастрофі".

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Подібне рішення ухвалює й герой іншого ролика, який щоразу заглядає "не в ті двері". Кожні з дверей символізують рік після виборів: у 2025 році чоловік натрапляє на напівголу вечірку, де йому пропонують вдягнути одну на себе лише шкарпетку, у 2026 році - на сім'ю, де диктат встановила жінка, яка змушує рідних у мові використовувати фемінітиви, а у 2027-му - на "гендерно нейтральний" туалет.

Закликає на вибори і відеоролик із нарізок популярного російського серіалу "Слово пацана". Для цієї агітації записали окрему аудіодоріжку російською мовою, що нагадує оригінальний саундтрек: "Выбирай, голосуй, не останься чушпаном". На цьому тлі в соцмережах продовжує набирати популярність мем, який грає проти чинної влади в Росії. У березні один з акторів серіалу Микита Кологривий записав ролик, у якому закликав своїх прихильників не брати участь у виборах і "не ходити на всілякі дурниці". Так він намагався спростувати жартівливі повідомлення від інших користувачів у соцмережах. Вони стверджували, що актор нібито планує роздавати автографи на всіх виборчих пунктах у Росії 17 березня о 12:00. Одночасно прийти на виборчі дільниці росіян закликають опозиціонери, сподіваючись, що так можна буде провести масові протести без ризиків затримання.

В агітаційних роликах зачіпають тему війни в Україні

Не оминули увагою в агітаційних роликах і тему російського вторгнення в Україну. Хід досить ризикований, оскільки тривала війна болісно сприймається в російському суспільстві. Автори одного з роликів показали українських солдатів нелюдями - вони, відступаючи, залишають одного зі своїх товаришів із собакою. Російські війська, що зайняли позиції, пропонують полоненому можливість брати участь у "виборах", хоча за російським законодавством це неможливо.

У ще одному воєнному ролику російські солдати опускають бюлетені в урну. Один із них марно намагається з'ясувати в інших, за кого вони проголосували. Нарешті, один із них робить висновок: "У країні один президент, а він сказав, що Одеса - російське місто. Я з Одеси". Видання "Агентство" з'ясувало, що в ролику знялися депутат "народної ради ДНР" від партії "Єдина Росія" Олександр Гриденко і троє акторів "Донецького республіканського академічного молодіжного театру".

Передвиборчі ролики кандидатів у президенти

До майбутніх виборів офіційні агітаційні ролики випустили три з чотирьох кандидатів у президенти. Найбільш "крінжовий" формат обрала команда від КПРФ: комуніст Микола Харитонов стискає кулаки на тлі новин по телевізору, де розповідають про санкції, інфляцію та інші економічні негаразди. "Ми цю балаканину вимкнемо назавжди", - каже Харитонов, повідомивши дружині, що йде працювати в Кремль. Кандидат від ЛДПР Леонід Слуцький у ролику сидить за столом, на якому табличка з ім'ям Володимира Жириновського. Коли співробітниця партії пропонує прибрати її, то Слуцький заявляє, що "справа Жириновського живе".

Владислав Даванков з партії "Новые люди" у своїй серії передвиборчих роликів представлений як прогресивний політик, який обіцяє зробити країну "сучасною і мирною". "Щоб жили по-новому", - переконує Даванков у відеоролику, який набрав на YouTube 29 тисяч переглядів. Команда самовисуванця Володимира Путіна випустила один ролик із "прогресивним змістом". У ньому динамічно змінюються кадри з літаками, електричками, ракетами та іншими "вітчизняними досягненнями". Тему війни в ролику спробували обіграти словами "ми захищаємо свою батьківщину", які супроводжувалися кадрами військових навчань із танками та бойовими вертольотами.

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