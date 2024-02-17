Зеленський: Хто привітає "обрання" Путіна - легалізує вбивцю

Смерть Навального вчергове підтвердила, що Путін - убивця, а ті лідери, які привітають його з "переобранням" у березні, легітимізують вбивцю, заявив Зеленський.

Смерть російського опозиціонера Олексія Навального в колонії вчергове підтверджує, що президент РФ Володимир Путін - вбивця, "і немає в цьому більш ніяких секретів", заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі ввечері 16 лютого.

"Ми бачимо з вами, що вбивця йде на вибори. Люди, які будуть за нього голосувати повинні чітко розуміти, що вони голосують за вбивцю і будуть обирати собі президента вбивцю. Люди, які мають сьогодні економічні стосунки з цією людиною, повинні знати, що, незважаючи на рівень лідерства, вони заробляють криваві гроші, тому що вони мають контракти з вбивцею. А ті лідери, які будуть після виборів вітати з обранням, повинні знати, що вони легітимізували вбивцю", - зазначив Зеленський.

Того ж дня на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz) у Берліні Зеленський заявив, що Навального "очевидно вбив" Путін.

У Росії чергові вибори президента призначені на 15-17 березня. Путін "балотується" на п'ятий строк.