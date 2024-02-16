Зеленський і Шольц зреагували на дані про смерть Навального

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час спільної пресконференції в Берліні у п'ятницю, 16 лютого, відреагували на новину про смерть російського опозиційного політика Олексія Навального у виправній колонії.

Зеленський заявив, що Навального "очевидно убив" президент Росії Володимир Путін. "Як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту. Путіну все одно, хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. І саме тому він не має зберегти нічого. Путін все повинен програти, все повинен втратити і відповідати за скоєне", - сказав президент.

Шольц зазначив, що приголомшений звісткою. Канцлер пригадав, як спілкувався з Навальним "про відвагу", коли той приймав рішення повернутися в Росію з Німечинни, де лікувався після отруєння речовиною нервово-паралітичної дії "Новичок".

"Зараз він заплатив за це своїм життям. Ми дуже добре знаємо, що це за режим. Той, хто критикує, хто виступає за демократію, той має боятися за своє життя і за свою безпеку. Тому ми приголомшені. Ми думаємо про його дружину, дітей, друзів, послідовників. Це просто жахливо, і це знак, як Росія змінилася. На жаль, цей процес почався вже дуже давно, і Росія відійшла від демократії. Це вже давно не демократія", - сказав канцлер.