У Росії проголосили ЛГБТ "екстремістською організацією"

Верховний суд РФ у четвер, 30 листопада, визнав неіснуючий "міжнародний громадський рух ЛГБТ" "екстремістською організацією" і заборонив її в Росії. Рішення про заборону набуває чинності негайно, повідомили в суді.

Засідання проходило в закритому режимі. На процес допустили лише представників міністерства юстиції РФ. Водночас у доступі відмовили групі журналістів і правозахисників, які спеціально для цього випадку зареєстрували рух під назвою "Міжнародний громадський рух ЛГБТ". "Суд має бути гласним і змагальним, а не таємним і одностороннім!" - йшлося у пресрелізі співзасновників організації, оприлюдненому після її реєстрації.

Онлайн-видання "Медіазона" пише, що на розгляд позову в судді Олега Нефьодова пішло чотири години. Журналісти перебували в залі з трансляцією, до зали засідань їх пустили лише на оголошення ухвали. Представники мін'юсту прийшли до суду в медичних масках і відмовилися спілкуватися з пресою.

Читайте також: У Росії створять інститут психіатрії для "дослідження" ЛГБТ-людей

ЛГБТ-люди їдуть з Росії

Позов про визнання ЛГБТ-спільноти "екстремістською організацією" на території Росії міністерство юстиції подало до Верховного суду РФ 17 листопада. Група правозахисних організацій звернулася до Верховного суду з проханням відхилити цей позов, оскільки він порушує низку законів і суперечить Конституції РФ.

"Неможливо назвати "громадським рухом" групу людей лише на тій підставі, що вони належать до якоїсь соціальної групи або оскільки їх об'єднують якісь особисті характеристики. Це було б так само абсурдно як, наприклад, назвати "громадським рухом" усіх пенсіонерів або людей певного етносу", - пояснювали в листі правозахисники.

Онлайн-видання "Агентство" написало з посиланням на адвоката ЛГБТ-групи "Выход" Ксенію Михайлову та юриста Костянтина Бойкова, що після подачі мін'юстом позову про визнання "руху ЛГБТ" екстремістським різко зросла кількість звернень до правозахисників від росіян, які хочуть покинути країну.

Читайте також: У Росії вперше анулювали шлюб через зміну гендера