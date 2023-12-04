У РФ заборонили "рух ЛГБТ". Що загрожує квір-людям?

"Міжнародний громадський рух ЛГБТ", якого насправді не існує, визнано в Росії екстремістською організацією. Таке рішення 30 листопада ухвалив Верховний суд країни, задовольнивши позов міністерства юстиції. Засідання відбувалося в закритому режимі, тому повний текст рішення не розголошено. Експерти вважають, що під загрозою кримінального переслідування опиняться багато правозахисних рухів та активістів, які використовують символіку ЛГБТК, здійснюють пожертвування або будь-яким іншим чином підтримують "нетрадиційні" цінності.

Цей крок російської влади, яка намагається заборонити в країні будь-яку діяльність ЛГБТ, можуть використати в передвиборчій кампанії президента РФ Володимира Путіна. За повідомленнями російських ЗМІ, він може найближчим часом оголосити про свій намір балотуватися на п'ятий термін. Не виключено, що його передвиборча кампанія робитиме акцент на збереженні "традиційних" сімейних цінностей.

Переслідування ЛГБТ-активістів може початися з 10 січня 2024 року

Рішення Верховного суду РФ набуває чинності негайно, але це поки що стосується лише діяльності "руху", якого не існує. Інша частина рішення, яка стосуватиметься "структурних організацій" - під це формулювання можуть підпадати всі організації в Росії, так чи інакше пов'язані з ЛГБТ-просвітою і її підтримкою - набере чинності 10 січня 2024 року, пояснив DW юрист російської спільноти правозахисників та адвокатів "Первый отдел" Максим Оленічев.

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Він зазначає, що це рішення, найімовірніше, не буде оскаржено, оскільки апеляційну скаргу подати нікому. Відповідача у справі немає, а правозахисників, які намагаються виступити зацікавленою особою, очевидно, не допустять до справи. Саме для того, щоб стати "зацікавленою особою", група правозахисників у листопаді зареєструвала рух під назвою "Міжнародний громадський рух ЛГБТ". Однак їхній висновок про антиправовий характер позову мін'юсту судді проігнорували.

З огляду на закритий режим засідання, повний текст рішення суду не буде офіційно опубліковано, й люди можуть не дізнатися про його зміст, додає Оленічев: "Держава зробила все для того, щоб люди не змогли до цього підготуватися і дізнатися, перебуває їхня діяльність під забороною чи ні".

Тому організаціям доводиться орієнтуватися на максимальне покарання, передбачене за діяльність екстремістських організацій. Головна загроза у вигляді кримінального переслідування спрямована на керівників ЛГБТ-спільнот, які продовжують діяльність у Росії: проти них можуть порушити кримінальні справи з терміном позбавлення волі до 12 років.

Активістів також можуть притягати до відповідальності. За неодноразову демонстрацію забороненої символіки вперше загрожує покарання у вигляді штрафу від однієї до двох тисяч рублів або адміністративного арешту до 15 діб, а вдруге - передбачена вже кримінальна стаття з покаранням до чотирьох років колонії або штраф від 600 тисяч до 1 мільйона рублів.

"Що належить до забороненої символіки - мають вказати в рішенні суду. Тому невідомо, заборонено веселковий прапор чи ні", - каже Оленічев, нагадуючи, що російські суди нерідко визнають літеру "Н" (емблема штабів ув'язненого опозиціонера Олексія Навального) демонстрацією екстремістської символіки, хоча в жодній постанові не вказано, що вона є забороненою.

Найбезпечніше для ЛГБТ-персон - виїхати з країни

Багато хто з керівників та активістів правозахисних організацій, пов'язаних із підтримкою ЛГБТК-людей, залишили Росію ще напередодні засідання Верховного суду. Виїхала і частина співробітників "Центру Т" - ініціативної групи, що допомагає трансгендерним людям у Росії. Але деякі співробітники, як і раніше, залишаються в РФ - їхню роботу неможливо перевести в онлайн-формат, пояснює керівник і засновник "Центру Т" Ян Дворкін: "Це проєкти з екстреної допомоги, наприклад, робота шелтера для людей, яких переслідують за ідентичність або орієнтацію, яких вигнали з дому. З міркувань безпеки ми точно перестанемо афішувати роботу таких служб".

В онлайн-форматі продовжать проходити зустрічі учасників спільноти, а також зустрічі з психологами, розповідає Дворкін, який також виїхав із РФ: "Найімовірніше, наші відеоконференції відбуватимуться без відео, а учасників будемо ретельно верифікувати".

Зважують свої ризики і члени команди "Сфера", яка з 2011 року захищає права спільноти ЛГБТ у Росії та бореться із системною гомофобією, трансфобією і біфобією. Керівниця проєкту "Правовая помощь" Катерина Діковська розповіла DW, що більша частина їхньої роботи відбувається в безпечному онлайн-форматі, частина команди перебуває за кордоном.

"Але чимало людей у Росії в небезпеці: ті, хто донатить таким організаціям, як наша, підписується на канали ЛГБТ-мереж або блогерів. Для нас один із ризиків - порушення кримінальних справ щодо членів нашої команди, людей, які з нами співпрацюють, і наших благоотримувачів", - каже вона.

Залишитися в Росії вирішила фотографка Роза з Виборга, яка ідентифікує себе як ЛГБТ-персона. Вона уважно стежить за роз'ясненнями юристів у соцмережах, щоб не панікувати і зважити всі ризики нових репресій. "Поки не можу зрозуміти, як убезпечити інших - я публікую історії ЛГБТ-людей в іноземних виданнях. Зараз складно зрозуміти, чи безпечно залишати їхні обличчя на фотографіях, чи доведеться їх ретушувати", - каже вона.

Політтехнологія з підвищення рейтингу Путіна перед виборами

Переслідування в Росії представників ЛГБТК триває щонайменше з 2013 року, коли Путін підписав закон про заборону "пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин" серед неповнолітніх. Наступний репресивний закон ухвалили 2022 року: він повністю заборонив розповсюдження будь-яких матеріалів, які влада РФ вважає такими, що "пропагують нетрадиційні сексуальні стосунки". Це змусило багато видавництв, книгарень, бібліотек, онлайн-кінотеатрів видаляти під загрозою штрафів будь-які згадки про одностатеві стосунки.

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Директор Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Іван Жданов вважає визнання ЛГБТ екстремістським рухом початком виборчої кампанії Путіна. Таку думку опозиційний політик опублікував у своєму Telegram-каналі. Цей крок, упевнений він, є спробою влади відвернути суспільство від реальних проблем, "створенням міфічних ворогів і дискримінацією населення за різними ознаками" на тлі більшої ізоляції країни.

Кремль не стежить за судовим процесом, за яким мін'юст вимагає визнати "міжнародний ЛГБТ-рух" екстремістським, запевнив напередодні прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Публічно про ЛГБТ-рух кілька разів висловлювався Володимир Путін. У листопаді на Санкт-Петербурзькому культурному форумі він заявив, що представники ЛГБТ - "теж частина суспільства", а в лютому під час послання Федеральним зборам він запевнив, що в приватне життя ЛГБТ-персон "ніхто не вторгається". При цьому додав, що у "священних писаннях" зазначено, що сім'я - це союз чоловіка і жінки.