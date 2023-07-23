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У Росії вперше анулювали шлюб через зміну гендера

Олег Соколенко | Тетяна Кирилюк
3 год. тому

Суд в Іркутську анулював шлюб через те, що один із подружжя подав заяву про зміну гендерного маркера в документах. Це перший такий прецедент у РФ.

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Символ трансгендерності
Символ трансгендерностіФото: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance

У російському місті Іркутськ суд анулював зареєстрований торік шлюб через те, що один із подружжя подав заяву про зміну гендерного маркера в документах. Про це повідомив 22 липня обласний орган реєстрації актів цивільного стану (РАЦС), який і звернувся до суду з позовною заявою "про визнання недійсним шлюбу між особами, які змінили стать".

Це перший такий прецедент у Росії.

1 липня Державна дума РФ ухвалила закон, що забороняє трансгендерний перехід у Росії. Ним також забороняється змінювати гендерний маркер у державних документах, а шлюби тих, хто вже зробив це, дозволяється анулювати на цій підставі. Крім того, таким людям забороняється всиновлювати дітей. 

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