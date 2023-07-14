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У Росії заборонили зміну статі

Катерина Вєнкіна | Анастасія Шепелева
23 хв. тому

Держдума РФ ухвалила в третьому остаточному читанні закон, що забороняє трансгендерний перехід. Тим, хто це вже зробив, анулюють шлюб і заборонять всиновлювати дітей.

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Зображення Путіна на демонстрації за захист прав ЛГБТ-людей у Будапешті в 2021 році.
Зображення Путіна на демонстрації за захист прав ЛГБТ-людей у Будапешті в 2021 році.Фото: GERGELY BESENYEI/AFP/Getty Images

Державна дума РФ одноголосно ухвалила в п'ятницю, 14 липня, в третьому остаточному читанні закон про "заборону зміни статі". 

Ним забороняється здійснення будь-яких медичних втручань - хірургічних операцій та приймання лікарських препаратів - для формування "первинних або вторинних статевих ознак іншої статі". Допускатимуться тільки медичні процедури, "пов'язані з лікуванням вроджених аномалій", рішення щодо яких ухвалюватиме лікарська комісія.

Також забороняється змінювати стать у державних документах. Тим, хто вже здійснив трансгендерний перехід, анулюють укладений шлюб і заборонять всиновлювати дітей, бути опікунами або піклувальниками.

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Авторами закону виступили 360 депутатів від усіх фракцій, включно зі спікером нижньої палати російського парламенту В'ячеславом Володіним.

У червні під час обговорення проєкту в першому читанні міністр охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко заявив, що за дорученням президента Володимира Путіна в Росії створять інститут для вивчення "поведінкових напрямків" ЛГБТ-людей. На обговореннях стверджували, що в Росії зростає кількість випадків трансгендерного переходу: з 2016 до 2022 року операції зробили три тисячі людей.

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