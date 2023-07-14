У Росії заборонили зміну статі

Держдума РФ ухвалила в третьому остаточному читанні закон, що забороняє трансгендерний перехід. Тим, хто це вже зробив, анулюють шлюб і заборонять всиновлювати дітей.

Державна дума РФ одноголосно ухвалила в п'ятницю, 14 липня, в третьому остаточному читанні закон про "заборону зміни статі".

Ним забороняється здійснення будь-яких медичних втручань - хірургічних операцій та приймання лікарських препаратів - для формування "первинних або вторинних статевих ознак іншої статі". Допускатимуться тільки медичні процедури, "пов'язані з лікуванням вроджених аномалій", рішення щодо яких ухвалюватиме лікарська комісія.

Також забороняється змінювати стать у державних документах. Тим, хто вже здійснив трансгендерний перехід, анулюють укладений шлюб і заборонять всиновлювати дітей, бути опікунами або піклувальниками.

У РФ створять інститут психіатрії для "дослідження" ЛГБТ-людей

Авторами закону виступили 360 депутатів від усіх фракцій, включно зі спікером нижньої палати російського парламенту В'ячеславом Володіним.

У червні під час обговорення проєкту в першому читанні міністр охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко заявив, що за дорученням президента Володимира Путіна в Росії створять інститут для вивчення "поведінкових напрямків" ЛГБТ-людей. На обговореннях стверджували, що в Росії зростає кількість випадків трансгендерного переходу: з 2016 до 2022 року операції зробили три тисячі людей.