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Трансгендер

Тема

Трансгендер - збірний термін для позначення явищ розбіжності соціальної та біологічної статі.

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Докладно

Порядки в Афганістані тепер встановлюють таліби

ЛГБТ в Афганістані: підпілля та постійний страх смерті

ЛГБТ в Афганістані: підпілля та постійний страх смерті

Життя ЛГБТ-спільноти в Афганістані стало ще складнішим. DW вислухала історії двох молодих людей.
Суспільство13 жовтня 2021 р.
Rachel Stewart Meet the Germans

ЛГБТК-спільнота у Німеччині: гомофобія, права і прайд (23.07.2021)

ЛГБТК-спільнота у Німеччині: гомофобія, права і прайд (23.07.2021)

Як живеться представникам спільноти ЛГБТК у Німеччині? Яких прав бракує німецьким геям, лесбійкам, бісексуалам, інтерсексуалам, транссексуалам та трансгендерам? І навіщо їм прайд? Журналістка DW Рейчел Стюарт зібрала все, що варто знати про ЛГБТК і німців.
Культура23 липня 2021 р.06:42 хв.
Марк Рютте різко розритикував Будапешт

Рютте: Будапешт має приймати цінності або вийти з ЄС

Рютте: Будапешт має приймати цінності або вийти з ЄС

Глава уряду Нідерландів розритикував угорський закон, що обмежує поширення інформації про гомо- та транссексуальність.
Політика24 червня 2021 р.
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Трансгендер уперше позмагається на Олімпійських іграх (22.06.2021)

Трансгендер уперше позмагається на Олімпійських іграх (22.06.2021)

Спортсменка з Нової Зеландії стане першим трансгендером на Олімпійських іграх. Лорел Хаббард 43 роки і до зміни статі вона виступала у чоловічій важкій атлетиці. Чи справедливо, що колишні чоловіки мірятимуться силами із жінками?
Суспільство22 червня 2021 р.01:42 хв.
Schweiz Berge Skifahrer

Швейцарія без локдауну і на лижах. "Європа у фокусі" (відео)

Швейцарія без локдауну і на лижах. "Європа у фокусі" (відео)

Парк розваг на святому місці. Чому на грецьких островах проти вітроенергетики. Як підполковник Бундесверу став жінкою.
Суспільство21 грудня 2020 р.
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Трансгендер-підполковниця в армії ФРН (04.11.2020)

Трансгендер-підполковниця в армії ФРН (04.11.2020)

У 40 років вона вирішила більше не бути чоловіком, а стати жінкою. При цьому вона вже 20 років служила в Бундесвері. Як це сприйняли військові? Історія трансгендера-підполковниці.
Суспільство4 листопада 2020 р.03:35 хв.