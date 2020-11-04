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Трансгендер
Тема
Трансгендер - збірний термін для позначення явищ розбіжності соціальної та біологічної статі.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
ЛГБТ в Афганістані: підпілля та постійний страх смерті
ЛГБТ в Афганістані: підпілля та постійний страх смерті
Життя ЛГБТ-спільноти в Афганістані стало ще складнішим. DW вислухала історії двох молодих людей.
Суспільство
13.10.2021
13 жовтня 2021 р.
ЛГБТК-спільнота у Німеччині: гомофобія, права і прайд (23.07.2021)
ЛГБТК-спільнота у Німеччині: гомофобія, права і прайд (23.07.2021)
Як живеться представникам спільноти ЛГБТК у Німеччині? Яких прав бракує німецьким геям, лесбійкам, бісексуалам, інтерсексуалам, транссексуалам та трансгендерам? І навіщо їм прайд? Журналістка DW Рейчел Стюарт зібрала все, що варто знати про ЛГБТК і німців.
Культура
23.07.2021
23 липня 2021 р.
06:42 хв.
Рютте: Будапешт має приймати цінності або вийти з ЄС
Рютте: Будапешт має приймати цінності або вийти з ЄС
Глава уряду Нідерландів розритикував угорський закон, що обмежує поширення інформації про гомо- та транссексуальність.
Політика
24.06.2021
24 червня 2021 р.
Трансгендер уперше позмагається на Олімпійських іграх (22.06.2021)
Трансгендер уперше позмагається на Олімпійських іграх (22.06.2021)
Спортсменка з Нової Зеландії стане першим трансгендером на Олімпійських іграх. Лорел Хаббард 43 роки і до зміни статі вона виступала у чоловічій важкій атлетиці. Чи справедливо, що колишні чоловіки мірятимуться силами із жінками?
Суспільство
22.06.2021
22 червня 2021 р.
01:42 хв.
Швейцарія без локдауну і на лижах. "Європа у фокусі" (відео)
Швейцарія без локдауну і на лижах. "Європа у фокусі" (відео)
Парк розваг на святому місці. Чому на грецьких островах проти вітроенергетики. Як підполковник Бундесверу став жінкою.
Суспільство
21.12.2020
21 грудня 2020 р.
Трансгендер-підполковниця в армії ФРН (04.11.2020)
Трансгендер-підполковниця в армії ФРН (04.11.2020)
У 40 років вона вирішила більше не бути чоловіком, а стати жінкою. При цьому вона вже 20 років служила в Бундесвері. Як це сприйняли військові? Історія трансгендера-підполковниці.
Суспільство
04.11.2020
4 листопада 2020 р.
03:35 хв.
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