Швейцарія без локдауну і на лижах. "Європа у фокусі" (відео)

Туреччина і паломники: парк розваг на святому місці. Греція і клімат: чому на островах проти вітроенергетики. Німеччина і трансгендери: як підполковник Бундесверу став жінкою.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
1:07 Туреччина і паломники: парк розваг на святому місці
6:40 Швейцарія без локдауну: чи безпечно кататися на лижах під час пандемії
11:11 Греція і клімат: чому на островах - проти вітроенергетики
16:38 Німеччина і трансгендери: як підполковник Бундесверу став жінкою
Чому у Чорногорії затуляють рота журналістам. Чому британці занедбують свої сади. Неповнолітні заробітчани в Туреччині. Туристична принада іспанської Сеговії обурює католиків.
Який на смак бельгійський шоколадний Дональд Трамп. Чому на грецькому острові ціла школа працює для одного учня. Як потерпають від коронавірусу в російській провінції. Хто допомагає біженцям у Боснії.
Чому діти частіше вмирають від раку у Франції. Новий потік біженців до Європи - через Канарські острови. Як турецький підліток став кулінарною зіркою на Інстаграм.