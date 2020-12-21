Швейцарія без локдауну і на лижах. "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

1:07 Туреччина і паломники: парк розваг на святому місці

6:40 Швейцарія без локдауну: чи безпечно кататися на лижах під час пандемії

11:11 Греція і клімат: чому на островах - проти вітроенергетики

16:38 Німеччина і трансгендери: як підполковник Бундесверу став жінкою