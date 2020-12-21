 Швейцарія без локдауну і на лижах. ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.12.2020

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Політика й суспільство

Швейцарія без локдауну і на лижах. "Європа у фокусі" (відео)

Туреччина і паломники: парк розваг на святому місці. Греція і клімат: чому на островах проти вітроенергетики. Німеччина і трансгендери: як підполковник Бундесверу став жінкою.

Schweiz Berge Skifahrer

Швейцарські гірськолижні курорти без локдауну

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

1:07 Туреччина і паломники: парк розваг на святому місці

6:40 Швейцарія без локдауну: чи безпечно кататися на лижах під час пандемії

11:11 Греція і клімат: чому на островах - проти вітроенергетики

16:38 Німеччина і трансгендери: як підполковник Бундесверу став жінкою

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Смертельно небезпечний шлях до Європи (відео)

Чому у Чорногорії затуляють рота журналістам. Чому британці занедбують свої сади. Неповнолітні заробітчани в Туреччині. Туристична принада іспанської Сеговії обурює католиків.  

Школа для одного учня - освітня драма в Греції. "Європа у фокусі" (відео)

Який на смак бельгійський шоколадний Дональд Трамп. Чому на грецькому острові ціла школа працює для одного учня. Як потерпають від коронавірусу в російській провінції. Хто допомагає біженцям у Боснії.  

У Фінляндії тести на коронавірус роблять... собаки - "Європа у фокусі" (відео)

Чому діти частіше вмирають від раку у Франції. Новий потік біженців до Європи - через Канарські острови. Як турецький підліток став кулінарною зіркою на Інстаграм.  

Три роки без "безвізу": за що студентів з України оштрафували у ФРН - "Європа у фокусі" (відео)

Учасник шахрайської схеми розповів DW, як працював під виглядом студента, як познайомився з німецькою поліцією та як його видворили з Німеччини.  

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Докладно

Schweiz Berge Skifahrer

Швейцарія без локдауну і на лижах. "Європа у фокусі" (відео)

Парк розваг на святому місці. Чому на грецьких островах проти вітроенергетики. Як підполковник Бундесверу став жінкою.  

Місія МВФ почне працювати в Україні наступного тижня

МВФ 21 грудня розпочне перегляд програми stand-by для Києва

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