Смертельно небезпечний шлях до Європи (відео)

Чому у Чорногорії затуляють рота журналістам. Чому британці занедбують свої сади. Неповнолітні заробітчани в Туреччині. Туристична принада іспанської Сеговії обурює католиків.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
12:03 Залякана преса: чому в Чорногорії затуляють рота журналістам
07:10 "Дикий Схід": чому британці занедбують свої сади
06:22 Неповнолітні заробітчани: хто збирає бавовну в Туреччині На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3mgDP
00:10 Міграційна криза: як поліція у Франції рятує біженців на Ла-Манші
17:49 Диявол сміється: туристична принада іспанської Сеговії обурює католиків На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3mgDP
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