 Смертельно небезпечний шлях до Європи (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.12.2020

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Політика й суспільство

Смертельно небезпечний шлях до Європи (відео)

Чому у Чорногорії затуляють рота журналістам. Чому британці занедбують свої сади. Неповнолітні заробітчани в Туреччині. Туристична принада іспанської Сеговії обурює католиків.

Ärmelkanal Aufbringung von Bootsflüchtlingen

Як поліція у Франції рятує біженців на Ла-Манші

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

12:03 Залякана преса: чому в Чорногорії затуляють рота журналістам

07:10 "Дикий Схід": чому британці занедбують свої сади

06:22 Неповнолітні заробітчани: хто збирає бавовну в Туреччині На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3mgDP

00:10 Міграційна криза: як поліція у Франції рятує біженців на Ла-Манші

17:49 Диявол сміється: туристична принада іспанської Сеговії обурює католиків На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3mgDP

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Який на смак бельгійський шоколадний Дональд Трамп. Чому на грецькому острові ціла школа працює для одного учня. Як потерпають від коронавірусу в російській провінції. Хто допомагає біженцям у Боснії.  

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