Смертельно небезпечний шлях до Європи (відео)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

12:03 Залякана преса: чому в Чорногорії затуляють рота журналістам

07:10 "Дикий Схід": чому британці занедбують свої сади

06:22 Неповнолітні заробітчани: хто збирає бавовну в Туреччині На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3mgDP

00:10 Міграційна криза: як поліція у Франції рятує біженців на Ла-Манші

17:49 Диявол сміється: туристична принада іспанської Сеговії обурює католиків На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3mgDP