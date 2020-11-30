Політика й суспільство

У Фінляндії тести на коронавірус роблять... собаки - "Європа у фокусі" (відео)

Чому діти частіше вмирають від раку у Франції. Новий потік біженців до Європи - через Канарські острови. Як турецький підліток став кулінарною зіркою на Інстаграм.

Як собаки винюхують коронавірус у Фінляндії

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами: 00:00 Фінляндія у тестуванні коронавірусу робить ставку на нюх собак 05:19 Новий потік біженців до Європи - через Канарські острови 15:22 Чому у французькій провінції почастішали ракові захворювання серед дітей 10:34 Найменше князівство Європи бореться за незалежність від Італії 20:47 Як турецький підліток став кулінарною зіркою на Інстаграм

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