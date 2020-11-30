 У Фінляндії тести на коронавірус роблять... собаки - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.11.2020

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Політика й суспільство

У Фінляндії тести на коронавірус роблять... собаки - "Європа у фокусі" (відео)

Чому діти частіше вмирають від раку у Франції. Новий потік біженців до Європи - через Канарські острови. Як турецький підліток став кулінарною зіркою на Інстаграм.

Finnland Corona-Pandemie | Corona-Spürrhunde

Як собаки винюхують коронавірус у Фінляндії

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Фінляндія у тестуванні коронавірусу робить ставку на нюх собак

05:19 Новий потік біженців до Європи - через Канарські острови

15:22 Чому у французькій провінції почастішали ракові захворювання серед дітей

10:34 Найменше князівство Європи бореться за незалежність від Італії

20:47 Як турецький підліток став кулінарною зіркою на Інстаграм

DW.COM

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Докладно

Finnland Corona-Pandemie | Corona-Spürrhunde

У Фінляндії тести на коронавірус роблять... собаки (відео)

Чому діти частіше вмирають від раку у Франції, а в Туреччині підліток став кулінарною зіркою на Інстаграм.  

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