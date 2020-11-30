У Фінляндії тести на коронавірус роблять... собаки - "Європа у фокусі" (відео)

Чому діти частіше вмирають від раку у Франції. Новий потік біженців до Європи - через Канарські острови. Як турецький підліток став кулінарною зіркою на Інстаграм.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:00 Фінляндія у тестуванні коронавірусу робить ставку на нюх собак
05:19 Новий потік біженців до Європи - через Канарські острови
15:22 Чому у французькій провінції почастішали ракові захворювання серед дітей
10:34 Найменше князівство Європи бореться за незалежність від Італії
20:47 Як турецький підліток став кулінарною зіркою на Інстаграм
Учасник шахрайської схеми розповів DW, як працював під виглядом студента, як познайомився з німецькою поліцією та як його видворили з Німеччини.
Французькі школи потерпають від ісламістської пропаганди. Кити Норвегії - у виграші від коронавірусу? Альпійський йодль під забороною через пандемію коронавірусу.
Хто у Польщі протестує проти заборони абортів. Як німець виконує останні бажання смертельно хворих. Чому в Іспанії дедалі більше людей втрачають житло.