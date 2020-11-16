 Нюрнберзький процес: як судили нацистів 75 років тому - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Нюрнберзький процес: як судили нацистів 75 років тому - "Європа у фокусі" (відео)

Французькі школи потерпають від ісламістської пропаганди. Кити Норвегії - у виграші від коронавірусу? Альпійський йодль під забороною через пандемію коронавірусу.

Deutschland | Nürnberger Prozesse | Angeklagte (akg-images/picture alliance)

Нюрнберзький процес 75 років тому

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Про ісламістський терор - батьки убивці і жертви теракту в Парижі 2015 року

06:14 Французькі школи потерпають від ісламістської пропаганди

16:48 75 років Нюрнберзькому процесу: спогади очевидців

11:35 Кити Норвегії - у виграші від коронавірусу?

22:43 Альпійський йодль під забороною через пандемію коронавірусу На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3lM5C

 

DW.COM

Як в Іспанії виселяють за борги - "Європа у фокусі" (відео)

Хто у Польщі протестує проти заборони абортів. Як німець виконує останні бажання смертельно хворих. Чому в Іспанії дедалі більше людей втрачають житло.  

Коронавірус і дитяча психіка - "Європа у фокусі" (відео)

Чого бояться фермери з Великобританії. Чому зникають гори у Швейцарії. Як краби врятували село в Норвегії. Як живе трансгендер в Москві.  

Секрет перемоги над коронавірусом від італійців - "Європа у фокусі" (відео)

Чого італійців навчила перша хвиля COVID-19. Чим незадоволені далекобійники у ЄС. Як у Греції допомагають багатодітним. Хто в Угорщині закручує гайки митцям. Як у Німеччині лопатою і відокамерою борються за клімат.  

Білоруські жінки проти Лукашенка - "Європа у фокусі" (відео)

Олександр Лукашенко розізлив білоруських жінок. Мешканці Барселони насолоджуються містом без туристів. В Австрії пропонують сповідь між землею і небом. Катастрофічні наслідки танення вічної мерзлоти в Росії.  

Новий газовий конфлікт у Європі - "Європа у фокусі" (відео)

Німеччина: національний парк замість казарм. Італія: Венеція відпочиває від масового туризму. Возз'єднання ФРН: остання президентка НДР. Великобританія: золота лихоманка у Шотландії.  

Також за темою

Deutschland | Nürnberger Prozesse | Richterbank

Нюрнберзький процес: як судили нацистів 75 років тому - "Європа у фокусі" (16.11.2020) 16.11.2020

Французькі школи потерпають від ісламістської пропаганди. 75 років Нюрнберзькому процесу: спогади очевидців. Кити Норвегії - у виграші від коронавірусу? Альпійський йодль під забороною через пандемію коронавірусу.

Реклама

Докладно

Майя Санду - наступна президентка Молдови

Чого очікувати від президентки Молдови Санду

Опитані DW експерти вважають, що нова президентка Молдови Майя Санду проводитиме прагматичну зовнішню політику.  

Жінки чи чоловіки - хто керує фірмами в Німеччині?

Жінки чи чоловіки - хто керує фірмами в Німеччині?

За кількістю жінок у топменеджменті компаній Східна Європа лідирує, Німеччина - майже у хвості. Що заважає німкеням?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  