Нюрнберзький процес: як судили нацистів 75 років тому - "Європа у фокусі" (відео)

Французькі школи потерпають від ісламістської пропаганди. Кити Норвегії - у виграші від коронавірусу? Альпійський йодль під забороною через пандемію коронавірусу.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:00 Про ісламістський терор - батьки убивці і жертви теракту в Парижі 2015 року
06:14 Французькі школи потерпають від ісламістської пропаганди
16:48 75 років Нюрнберзькому процесу: спогади очевидців
11:35 Кити Норвегії - у виграші від коронавірусу?
22:43 Альпійський йодль під забороною через пандемію коронавірусу На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3lM5C
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