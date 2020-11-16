Нюрнберзький процес: як судили нацистів 75 років тому - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Про ісламістський терор - батьки убивці і жертви теракту в Парижі 2015 року

06:14 Французькі школи потерпають від ісламістської пропаганди

16:48 75 років Нюрнберзькому процесу: спогади очевидців

11:35 Кити Норвегії - у виграші від коронавірусу?

22:43 Альпійський йодль під забороною через пандемію коронавірусу На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3lM5C