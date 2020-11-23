Три роки без "безвізу": за що студентів з України оштрафували у ФРН - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:



00:00 Як у Німеччині борються з нелегальними заробітчанами з України.

06:57 Чому Данія та Німеччина сваряться через тунель?

12:44 Як в Ісландії очищують повітря… пилососом.

16:55 Чи причетні спецслужби Туреччини до замаху на політикиню в Австрії?

21:27 Навіщо в Бельгії використовують коней для збору сміття?





