 Три роки без ″безвізу″: за що студентів з України оштрафували у ФРН - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.11.2020

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Політика й суспільство

Три роки без "безвізу": за що студентів з України оштрафували у ФРН - "Європа у фокусі" (відео)

Учасник шахрайської схеми розповів DW, як працював під виглядом студента, як познайомився з німецькою поліцією та як його видворили з Німеччини.

Нелегальна робота в Німеччині: у рейді взяли участь 800 поліцейських

Нелегальна робота в Німеччині: у рейді взяли участь 800 поліцейських

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Як у Німеччині борються з нелегальними заробітчанами з України.
06:57 Чому Данія та Німеччина сваряться через тунель?
12:44 Як в Ісландії очищують повітря… пилососом.
16:55 Чи причетні спецслужби Туреччини до замаху на політикиню в Австрії?
21:27 Навіщо в Бельгії використовують коней для збору сміття?


 

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Робота в Німеччині: як не потрапити на гачок шахраїв (відео)

Українські заробітчани в Німеччині стали жертвами шахрайства. Їм не заплатили, як вони стверджують, 20 тисяч євро. Хто на цьому заробив? Дивіться в екслюзивному репортажі DW.  

Нелегальна зайнятість у Німеччині: які штрафи? (відео)

Охочих працювати "наліво" в Німеччині чимало. Передусім іноземців. Німецька економіка щорічно втрачає до 300 мільярдів євро від нелегальних працівників. Як німці борються з нелегальною зайнятістю?  

На заробітки за кордон: плюси і мінуси для економіки України (відео)

Трудова міграція з України загрожує економіці, вважає голова Ради НБУ Богдан Данилишин. Куди українці виїжджають на заробітки і чим займаються за кордоном?  

Нюрнберзький процес: як судили нацистів 75 років тому - "Європа у фокусі" (відео)

Французькі школи потерпають від ісламістської пропаганди. Кити Норвегії - у виграші від коронавірусу? Альпійський йодль під забороною через пандемію коронавірусу.  

Як в Іспанії виселяють за борги - "Європа у фокусі" (відео)

Хто у Польщі протестує проти заборони абортів. Як німець виконує останні бажання смертельно хворих. Чому в Іспанії дедалі більше людей втрачають житло.  

Коронавірус і дитяча психіка - "Європа у фокусі" (відео)

Чого бояться фермери з Великобританії. Чому зникають гори у Швейцарії. Як краби врятували село в Норвегії. Як живе трансгендер в Москві.  

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Докладно

Нелегальна робота в Німеччині: у рейді взяли участь 800 поліцейських

"Європа у фокусі" (відео)

Українців нелегально працевлаштували в Німеччині під час пандемії. Тепер їм 3 роки не можна в'їхати до Шенгену.  

Анґела Меркель пережила на посаді чотирьох президентів України

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