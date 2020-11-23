Три роки без "безвізу": за що студентів з України оштрафували у ФРН - "Європа у фокусі" (відео)

Учасник шахрайської схеми розповів DW, як працював під виглядом студента, як познайомився з німецькою поліцією та як його видворили з Німеччини.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:00 Як у Німеччині борються з нелегальними заробітчанами з України.
06:57 Чому Данія та Німеччина сваряться через тунель?
12:44 Як в Ісландії очищують повітря… пилососом.
16:55 Чи причетні спецслужби Туреччини до замаху на політикиню в Австрії?
21:27 Навіщо в Бельгії використовують коней для збору сміття?
Українські заробітчани в Німеччині стали жертвами шахрайства. Їм не заплатили, як вони стверджують, 20 тисяч євро. Хто на цьому заробив? Дивіться в екслюзивному репортажі DW.
Охочих працювати "наліво" в Німеччині чимало. Передусім іноземців. Німецька економіка щорічно втрачає до 300 мільярдів євро від нелегальних працівників. Як німці борються з нелегальною зайнятістю?
Трудова міграція з України загрожує економіці, вважає голова Ради НБУ Богдан Данилишин. Куди українці виїжджають на заробітки і чим займаються за кордоном?
Французькі школи потерпають від ісламістської пропаганди. Кити Норвегії - у виграші від коронавірусу? Альпійський йодль під забороною через пандемію коронавірусу.
Хто у Польщі протестує проти заборони абортів. Як німець виконує останні бажання смертельно хворих. Чому в Іспанії дедалі більше людей втрачають житло.