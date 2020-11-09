 Як в Іспанії виселяють за борги - ʺЄвропа у фокусіʺ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.11.2020

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Політика й суспільство

Як в Іспанії виселяють за борги - ʺЄвропа у фокусіʺ (відео)

Хто у Польщі протестує проти заборони абортів. Як німець виконує останні бажання смертельно хворих. Чому в Іспанії дедалі більше людей втрачають житло.

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Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Чому в Іспанії дедалі більше людей втрачають житло

12:58 Хто у Польщі протестує проти заборони абортів

06:54 Як німець виконує останні бажання смертельно хворих

06:17 Чи готові росіяни щеплюватися вітчизняною вакциною від COVID-19. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3l2TZ

18:13 Як молодь у Швеції розважається з... тракторами. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3l2TZ

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