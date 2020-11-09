Як в Іспанії виселяють за борги - ʺЄвропа у фокусіʺ (відео)

Хто у Польщі протестує проти заборони абортів. Як німець виконує останні бажання смертельно хворих. Чому в Іспанії дедалі більше людей втрачають житло.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:00 Чому в Іспанії дедалі більше людей втрачають житло
12:58 Хто у Польщі протестує проти заборони абортів
06:54 Як німець виконує останні бажання смертельно хворих
06:17 Чи готові росіяни щеплюватися вітчизняною вакциною від COVID-19. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3l2TZ
18:13 Як молодь у Швеції розважається з... тракторами. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3l2TZ
Чого бояться фермери з Великобританії. Чому зникають гори у Швейцарії. Як краби врятували село в Норвегії. Як живе трансгендер в Москві.
Олександр Лукашенко розізлив білоруських жінок. Мешканці Барселони насолоджуються містом без туристів. В Австрії пропонують сповідь між землею і небом. Катастрофічні наслідки танення вічної мерзлоти в Росії.
Чого італійців навчила перша хвиля COVID-19. Чим незадоволені далекобійники у ЄС. Як у Греції допомагають багатодітним. Хто в Угорщині закручує гайки митцям. Як у Німеччині лопатою і відокамерою борються за клімат.