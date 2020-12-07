 Школа для одного учня - освітня драма в Греції. ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.12.2020

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Політика й суспільство

Школа для одного учня - освітня драма в Греції. "Європа у фокусі" (відео)

Який на смак бельгійський шоколадний Дональд Трамп. Чому на грецькому острові ціла школа працює для одного учня. Як потерпають від коронавірусу в російській провінції. Хто допомагає біженцям у Боснії.

Самотній школяр на грецькому острові

Самотній школяр на грецькому острові

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

22:21 Який на смак бельгійський шоколадний Дональд Трамп

11:13 Чому на грецькому острові ціла школа працює для одного учня

00:06 Як потерпають від коронавірусу в російській провінції

16:28 Хто допомагає біженцям у Боснії

5:24 Чому сицилійські рибалки стали заручниками лівійських ополченців

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