Школа для одного учня - освітня драма в Греції. "Європа у фокусі" (відео)

Який на смак бельгійський шоколадний Дональд Трамп. Чому на грецькому острові ціла школа працює для одного учня. Як потерпають від коронавірусу в російській провінції. Хто допомагає біженцям у Боснії.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
22:21 Який на смак бельгійський шоколадний Дональд Трамп
11:13 Чому на грецькому острові ціла школа працює для одного учня
00:06 Як потерпають від коронавірусу в російській провінції
16:28 Хто допомагає біженцям у Боснії
5:24 Чому сицилійські рибалки стали заручниками лівійських ополченців
Чому діти частіше вмирають від раку у Франції. Новий потік біженців до Європи - через Канарські острови. Як турецький підліток став кулінарною зіркою на Інстаграм.
Учасник шахрайської схеми розповів DW, як працював під виглядом студента, як познайомився з німецькою поліцією та як його видворили з Німеччини.
Французькі школи потерпають від ісламістської пропаганди. Кити Норвегії - у виграші від коронавірусу? Альпійський йодль під забороною через пандемію коронавірусу.