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Боснія і Герцеговина

Боснія і Герцеговина - держава в Південно-Східній Європі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Боснія і Герцеговина".

Боснія і Герцеговина – держава в Південно-Східній Європі, а саме в західній частині Балканського півострову. Населення країни становить близько 3,5 мільйона осіб. Столиця – Сараєво. Боснія і Герцеговина є парламентською республікою. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

США засудили російські погрози Боснії українським сценарієм

США засудили російські погрози Боснії "українським сценарієм" 18.03.2022

Посольство США у Боснії назвало коментарі посла РФ Калабухова "небезпечними" і заявило про подальшу підтримку Сараєво.

У Боснії знайшли ще одну братську могилу жертв геноциду в Сребрениці

У Боснії знайшли ще одну братську могилу жертв геноциду в Сребрениці 09.12.2021

За 200 кілометрів від Сребрениці виявили масове поховання. Загалом у Боснії знайдено вже понад 90 братських могил із жертвами масової розправи над боснійськими мусульманами у 1995 році.
Як запобігти лісовим пожежам у Греції? - Європа у фокусі (відео)

Як запобігти лісовим пожежам у Греції? - "Європа у фокусі" (відео) 16.08.2021

Чому журналісти в Ісландії під прицілом через викриття корупції. Як німці втікали з НДР до ФРН через тунелі. Які проблеми виникли в Боснії і Герцеговині через... диких коней. Будинок з картону в Нідерландах.
Чому палає Греція і як запобігти лісовим пожежам? - Європа у фокусі (16.08.2021)

Чому палає Греція і як запобігти лісовим пожежам? - "Європа у фокусі" (16.08.2021) 16.08.2021

Греція: як запобігти масштабним лісовим пожежам. Ісландія: журналісти під прицілом через викриття корупції. Німеччина: втеча з НДР до ФРН через тунелі. Боснія і Герцеговина: чому дикі коні стали проблемою.
ЗМІ повідомили про незаконне видворення мігрантів із ЄС

ЗМІ повідомили про незаконне видворення мігрантів із ЄС 23.06.2021

Прикордонники Хорватії протизаконно видворяють мігрантів з цієї країни-члена ЄС до сусідньої Боснії і Герцеговини. Відповідні відеометаріали оприлюднила низка ЗМІ. Уряд у Загребі каже, що все законно.
Засуджений за геноцид у Сребрениці Караджич сидітиме у британській тюрмі

Засуджений за геноцид у Сребрениці Караджич сидітиме у британській тюрмі 12.05.2021

Своє ув'язнення екслідер боснійських сербів Радован Караджич відбуватиме в одному з британських пенітенціарних закладів, повідомив глава МЗС Великобританії Домінік Рааб.
Курорти в Італії вже без коронавірусу? Європа у фокусі (відео)

Курорти в Італії вже без коронавірусу? "Європа у фокусі" (відео) 11.05.2021

Також у випуску - як лорд у Великобританії допомагає біженцям та де у Росії можна побачити "каспійського монстра".
Будинок за безцінь в Італії і до чого тут мафія - Європа у фокусі (відео)

Будинок за безцінь в Італії і до чого тут мафія - "Європа у фокусі" (відео) 18.01.2021

Чому до австрійського курорта Ішгль не їдуть туристи. Як росіяни борються зі сміттєзвалищами. Чому біженці поселилися в лісах Боснії. Як батьківщина італійської мафії покращує свій імідж.
Правозахисники закидають ЄС повний провал у ситуації з біженцями в Боснії

Правозахисники закидають ЄС "повний провал" у ситуації з біженцями в Боснії 03.01.2021

Через ситуацію навколо табору біженців "Липа" в Боснії, мешканці якого опинилися на морозі просто неба, правозахисники закидають ЄС неспроможність вирішити проблему. Брюссель обіцяє допомогти боснійській владі.
Поневіряння біженців у Боснії: до вирішення проблеми підключилася Єврокомісія

Поневіряння біженців у Боснії: до вирішення проблеми підключилася Єврокомісія 31.12.2020

У Єврокомісії кажуть, що тимчасовим вирішенням проблеми може стати відкриття приймального центру для біженців Bira.

Школа для одного учня - освітня драма в Греції. Європа у фокусі (відео)

Школа для одного учня - освітня драма в Греції. "Європа у фокусі" (відео) 07.12.2020

Який на смак бельгійський шоколадний Дональд Трамп. Чому на грецькому острові ціла школа працює для одного учня. Як потерпають від коронавірусу в російській провінції. Хто допомагає біженцям у Боснії.
Чому жертви геноциду в Сребрениці ще не поховані - Європа у фокусі (відео)

Чому жертви геноциду в Сребрениці ще не поховані - "Європа у фокусі" (відео) 13.07.2020

Як експлуатують мігрантів зі Східної Європи на підприємствах Німеччини. Найбільша парковка Європи для літаків в Іспанії. Пошуки жертв геноциду в Сребрениці 25 років по тому. Шовкопряди проти мафії - бізнес-ідея з Італії.
Різанина у Сребрениці: пошуки жертв через 25 років після геноциду - Європа у фокусі (13.07.2020)

Різанина у Сребрениці: пошуки жертв через 25 років після геноциду - "Європа у фокусі" (13.07.2020) 13.07.2020

Як експлуатують мігрантів зі Східної Європи на підприємствах Німеччини. Найбільша парковка Європи для літаків в Іспанії. Пошуки жертв геноциду в Сребрениці 25 років по тому. Шовкопряди проти мафії - бізнес-ідея з Італії.
25-ті роковини геноциду в Сребрениці: у Боснії вшанували пам'ять жертв

25-ті роковини геноциду в Сребрениці: у Боснії вшанували пам'ять жертв 11.07.2020

Родичі загиблих та політики вшанували пам'ять жертв геноциду в Сребрениці, вчиненого 25 років тому. У липні 1995 року боснійські серби вбили близько восьми тисяч боснійців-мусульман: чоловіків та підлітків.
Геноцид у Сребрениці: чому правосуддя не веде до примирення

Геноцид у Сребрениці: чому правосуддя не веде до примирення 11.07.2020

Через 25 років після вбивства тисяч мусульман у Сребрениці експрокурор Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії Серж Браммерц розповів DW про те, що досі заважає примиренню на Балканах.

Різанина в Сребрениці: спогади очевидців 25 років по тому (10.07.2020) 10.07.2020

Чверть століття тому тисячі боснійських мусульман, здебільшого чоловіків, були вбиті сербськими загонами. DW поспілкувалася з очевидцями визнаного геноциду та наймасовішого вбивства в Європі після закінчення Другої світової війни.
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