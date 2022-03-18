Боснія і Герцеговина - держава в Південно-Східній Європі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Боснія і Герцеговина".

Боснія і Герцеговина – держава в Південно-Східній Європі, а саме в західній частині Балканського півострову. Населення країни становить близько 3,5 мільйона осіб. Столиця – Сараєво. Боснія і Герцеговина є парламентською республікою. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.