Трансгендерна жінка серед фіналісток "Міс Німеччина"

Аби стати "Міс Німеччина", уже недостатньо міні-бікіні та сяючої посмішки. Переможиця має також мати меседж для інших. 19-річня Саскіа фон Барґен хоче привернути увагу до теми трансгендерів.

По всій Німеччині заявки на участь за титул наступної "Міс Німеччина" подали близько 15 тисяч жінок, повідомили організатори конкурсу. У вівторок, 28 лютого, стали відомі імена десяти фіналісток - одна з них одразу ж потрапила в заголовки преси, адже йдеться про 19-річну трансжінку, яка разом із батьками та трьома молодшими сестрами живе у селі Фрідріхсфен, що в Нижній Саксонії.

Коли Саскіа фон Барґен (Saskia von Bargen) розглядає свої старі фото, то бачить на них хлопця, який більше за все любив носити сукні та грався з дівчатами. Але вже в ранньому віці п'яти років Саскіа фон Барґен заявила, що вона дівчина. "Мої батьки вже рано зрозуміли, що йдеться не лише про якусь фазу", - каже вона у розмові з dpa. Тож на адресу матері й батька від неї можна почути лише похвалу, адже вони підтримали її від самого початку. Натомість бути прийнятою в школі було не так просто. Аби уникнути булінгу, Саскіа носила хлопчачий одяг.

Читайте також: Трансгендерна жінка вперше обійняла посаду міністра у Швеції

У віці 11 років фон Барґен почала приймати препарати, які блокували виробництво в її організмі чоловічих статевих гормонів, а отже не давали перейти в чоловічий пубертатний період. Це був момент, коли вона відкрилася іншим у школі. Її життя стало простішим, вона відчувала себе дедалі більше прийнятою. Коли фон Берґен досягла повноліття, вона зробила операцію з адаптації до своєї статі. Вона також обрала собі нові ім'я: Саскіа.

"Міс Німеччина" вже не лише про зовнішню красу

Конкурс "Міс Німеччина" незабаром святкуватиме своє 100-річчя. Аби перемогти в конкурсі краси, раніше потрібно було передусім мати гарний зовнішній вигляд та вміти пройтися танцюючим кроком по подіуму в бікіні. Але організатори 2019 року провели кардинальну реформу конкурсу.

Відтоді прохід у бікіні вилучений з програми. Крім того, більше в заявниць не розпитують про їхні зріст та вагу. Зовнішність взагалі більше не відіграє ролі, каже Жіль Андерт (Jil Andert) з Miss Germany Studios. Натомість кандидатки на титул мають передусім бути сильними особистостями та "джерелом натхнення", каже Андерт у розмові з інформагенцією dpa.

"Міс Німеччина 2022" Домітіла Баррос Фото: Philipp Von Ditfurth/dpa/picture alliance

2022 титул "Міс Німеччина" здобула активистка, підприємиця та акторка Домітіла Баррос , ставши першою небілою жінкою, яка отримала титул. Баррос виросла в бразильській фавелі та навчала там вуличних дітей читати та писати. Зараз вона активно бере участь у проєктах, пов'язаних зі сталим розвитком, захистом довкілля та соціальною справедливістю.

Читайте також: В німецький Бундестаг пройшли дві трансгендерні жінки

Соціологиня Ніна Дегеле (Nina Degele) з університету Фрайбурга не дивується змінам у конкурсі - вона вважає формат "Міс Німеччина", в принципі, таким, що вичерпав себе. На її думку, на заміну йому "має прийти щось зовсім інше".

Меседж посланниці трасгендеру

Конкурс "Міс Німеччина" - ідеальна платформа, аби розказати її історію, каже натомість Саскіа фон Барґен. Вона подала свою заявку, аби посилити увагу до теми трансгендеру. Працюючи в магазині одягу та навчаючись на продавчиню, дівчина хоче просвітити людей про те, що означає бути трансжінкою.

Фіналістки конкурсі "Міс Німеччина 2023" Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Вона відкрито розповідає, що пішло не так під час її першої операції. Загалом їй довелося пережити 12 хірургічних втручань. Але вона ні про що не жалкує. Фон Барґен бачить себе в ролі посланниці трансгендеру. Якщо вона переможе, то отримає 25 тисяч євро, які зможе використати на свою місію.

Не перша трансжінка в фіналі "Міс Німеччина"

Фон Барґен - не перша трансжінка, що так далеко дійшла в конкурсі "Міс Німеччина". Торік до фіналу дійшла Гаду, так само з Нижньої Саксонії. Але фон Барґен хоче перемогти. Фінальний раунд відбудеться найближчої суботи в "Європа-парку" на південному заході Німеччини. До фіналу також вийшли консультантка з питань енергетики, яка хоче допомагати жінкам просуватися у сфері, яку досі домінують чоловіки, а також акушерка, яка хоче відкрити власну пологову клініку.

Конкурс "Міс Німеччина" вперше відбувся 1927 року, але пізніше був заборонений нацистами. Цей конкурс не слід плутати з "Міс Всесвіт Німеччина", на якому відбирають кандидатку від Німеччини на конкурс "Міс Всесвіт".