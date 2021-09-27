В німецький Бундестаг пройшли дві трансгендерні жінки

В німецький Бундестаг на виборах, що выдбулись 26 вересня, вперше пройшли дві відкриті трансгендерні жінки. Ними стали Тесса Ґанзерер (Tessa Ganserer) та Найк Славік (Nyke Slawik) від партії "Союз 90/Зелені". Ґанзерер раніше була депутаткою Зелених у ландтазі Баварії. Найк Славік походить з Північного Рейна-Вестфалії, вона посіла 11 місце у списку Зелених.

"Це історична перемога Зелених, а також трансгендерного руху та всієї ЛГБТІК-спільноти", - наголосила Ґанзерер, передає агенція Reuters.

"Неймовірно! Я досі не можу в це повірити, але з цим історичним результатом виборів я точно проходжу до наступного Бундестагу", - написала Славік у Twitter.

Досі в Бундестазі був лише один депутат-трансгендер, однак про це стало відомо тільки після закінчення його повноважень. "Вибори в Бундестаг 2021 року стали історичним моментом у цьому зв'язку", - заявила Ґабріель_Нокс Кеніґ (Gabriel_Nox Koenig) з Федеральної асоціації трансгендерів, стверджуючи, що трансгендерні люди були вперше відкрито представлені у виборчих списках Німеччини.