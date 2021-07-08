Орбан анонсував референдум в Угорщині щодо сексуального виховання дітей

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував у середу, 21 липня, проведення референдуму в країні щодо питань, пов'язаних із сексуальним вихованням дітей.

Орбан оголосив про наміри уряду на тлі протистояння між угорською владою та Євросоюзом через суперечливий закон, що передбачає обмеження доступу дітям до інформації про ЛГБТК-спільноту. Цей закон, який викликав критику та погрози здійснити відповідні правові кроки з боку Єврокомісії, зокрема, забороняє дітям доступ до публікацій про негетеросексуальні стосунки, а також рекламу, в якій представники ЛГБТК-спільноти зображені як частина соціальних норм.

Як заявив Орбан, цей закон дозволяє батькам дітей самостійно вирішувати питання сексуального виховання їхніх дітей. Брюссель прагне, на думку Орбана, щоб у школах та дитсадках Угорщини сексуальне виховання проводили активісти ЛГБТК-спільноти, "що вже є звичною справою для Західної Європи". "В останні кілька тижнів Брюссель відкрито атакував Угорщину через її закон про захист дітей. Угорські закони не дозволяють сексуальну пропаганду у дитячих садках, школах, на телебаченні та у рекламі", - стверджує Орбан, цитує інформагенція Reuters.

На референдум планують винести низку запитань, зокрема, про те, чи підтримують угорці, щоб неповнолітнім дітям у країні проводили роз'яснення на тему сексуальної орієнтації без згоди батьків, та чи підтримують вони, щоб дітям пропонували робити операції зі зміни статі. Також в жителів країни запитають, чи не проти вони, щоб контент, який може вплинути на сексуальний розвиток дітей, демонстрували без обмежень.

Орбан не повідомив, коли саме уряд має намір провести референдум.

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15 червня парламент Угорщини ухвалив закон, який обмежує право молоді на отримання інформації про гомосексуальність і транссексуальність. Закон накладає заборону на доступні для дітей та молоді книжки, фільми та інші носії інформації, що зображає інші, ніж гетеросексуальність, види сексуальності. Заборонені всі види реклами, в яких присутні гомосексуальні або трансгендерні люди. Ці норми є частиною пакета законодавства, в якому йдеться про жорсткіше покарання за сексуальне насильство проти дітей та молоді, а також створення "реєстру педофілів". Уряд Віктора Орбана аргументує ухвалення таких законів прагненням захистити право дітей на отриману при народженні гендерну ідентичність.

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15 липня у Єврокомісії заявили, що здійснять правові кроки щодо Угорщини у зв'язку з імовірною дискримінацією секс-меншин.