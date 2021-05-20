 Глава Єврокомісії анонсувала заходи щодо Угорщини через закон про ЛГБТІК | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2021

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Глава Єврокомісії анонсувала заходи щодо Угорщини через закон про ЛГБТІК

Президентка Єврокомісія вважає, що суперечливий угорський закон дискримінує людей на основі їхньої сексуальної орієнтації та суперечить базовим цінностям ЄС.

Будівля Єврокомісії

У Єврокомісії анонсували заходи щодо Угорщини через ухвалення гомофобного закону

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) анонсувала рішучі кроки Брюсселя щодо Будапешта через суперечливий угорський закон, який обмежує інформацію про гомо- та транссексуальність.

"Цей угорський законопроєкт - ганьба. Він дискримінує людей на основі їхньої сексуальної орієнтації та суперечить базовим цінностям ЄС. Ми не підемо на компроміси", - написала фон дер Ляєн у соцмережі Twitter у середу, 23 червня.

Вона додала, що "використає всі законні повноваження Єврокомісії, щоб гарантувати права всіх громадян ЄС".

За словами фон дер Ляєн, в листі до угорського уряду опишуть усі правові зауваження. Цей лист надішлють ще до набрання чинності нормами ухваленого закону.

Якщо Угорщина не зможе усунути зауваження Єврокомісії, тоді Брюссель, найімовірніше, почне офіційну процедуру щодо порушення договору про ЄС Будапештом після набрання законом чинності. У підсумку ця правова суперечка може закінчитися рішенням Суду ЄС, зазначає інформагентство dpa.

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Утиски ЛГБТІК-спільноти в Угорщині

Нагадаємо, 15 червня парламент Угорщини ухвалив закон, що обмежує право молоді на отримання інформації в сферах, що стосуються гомосексуальності і транссексуальності. Зокрема, учителям в країні заборонили говорити під час уроків про те, що гомосексуальність є нормальною формою сексуальної поведінки.

Закон викликав великі суперечки: численні громадські організації, включаючи Amnesty International, виступили категорично проти, а понад 100 тисяч угорців підписали петицію. 14 червня близько 10 тисяч демонстрантів зібралися перед парламентом на площі Кошута в Будапешті під спільним гаслом: "Злагода замість закону про пропаганду".

Документ не містить чіткого визначення усіх термінів, із якими запропоновано боротися. Тому навіть публічна демонстрація веселкових прапорів ЛГБТІК може стати в Угорщині кримінальним злочином. Вважають, що ухвалення цього закону лобіював особисто Віктор Орбан.

Він, у свою чергу, відкидає звинувачення. Орбан заперечує, що закон спрямований проти ЛГБТІК і наявність дискримінації сексуальних меншин в Угорщині.

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