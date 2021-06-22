Орбан закликає поважати рішення УЄФА щодо стадіону в Мюнхені

Угорський прем'єр Віктор Орбан звернувся до німецьких політиків із закликом поважати заборону УЄФА підсвічувати стадіон у Мюнхені кольорами веселки до матчу Євро-2020 між збірними Німеччини та Угорщини. Міська влада баварської столиці хотіла таким кроком висловити свою солідарність з ЛГБТІК-спільнотою Угорщини після ухвалення у цій країні суперечливого закону, що обмежує поширення інформації про гомосексуальність.

"Чи сяятиме мюнхенський футбольний стадіон чи інший європейський стадіон кольорами веселки - це не державне рішення", - сказав Орбан в інтерв'ю інформагентству dpa в середу, 23 червня.

За його словами, "також у Будапешті веселковий прапор є частиною вуличного пейзажу", а свободу, яку угорці вибороли в 1989 році, не можна жодним чином обмежувати. "У комуністичній Угорщині гомосексуалів переслідували. Сьогодні держава не тільки гарантує права гомосексуалів, вона їх активно захищає", - запевнив Орбан.

Він переконаний, що свобода особистості - це "найбільше благо", і кожна людина повинна мати можливість "безперечно" вільно обирати свій життєвий шлях. Утім, вважає Орбан, роз'яснення дітям певних питань при дорослішанні - завдання батьківського дому. "Ми захищаємо це завдання батьків", - сказав він, коментуючи ухвалення суперечливого закону. Натомість боротьба з педофілією є завданням держави, наголосив угорський прем'єр.

Нагадаємо, Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відхилила запит міської влади Мюнхена підсвітити "Арену Мюнхен" до матчу між збірними Німеччини та Угорщини кольорами веселки. В УЄФА послалися на свій статут, де вказано, що спілка є "політично і релігійно нейтральною організацією". На думку чиновників УЄФА, підсвічування стадіону в кольори веселки саме до матчу проти збірної Угорщини має політичний підтекст, оскільки стосується рішення угорського парламенту.

Раніше УЄФА не побачила порушень у використанні воротарем німецької збірної Мануелем Ноєром (Manuel Neuer) капітанської пов'язки у кольорах веселки, а не встановленого зразка. Утім, варто зазначити, що Ноєр з цією пов'язкою виходив і на матчі проти Франції та Португалії, тому політичного підтексту УЄФА в діях капітана німецької збірної не побачила.

Реакція німецьких політиків

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) розкритикував рішення УЄФА. "Це правда, на футбольному полі йдеться не про політику. Йдеться про людей, справедливість, толерантність. Тому УЄФА надсилає неправильний сигнал. Але, на щастя, ви все ще можете продемонструвати свою позицію сьогодні - як на стадіоні, так і за його межами", - написав глава МЗС Німеччини у соцмережі Twitter.

До його критики приєдналися міський голова столиці Баварії Дітер Райтер (Dieter Reiter), який назвав рішення УЄФА "ганебним", а також прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) та кандидатка у канцлерки Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Правозахисна організація Amnesty International також оголосила, що роздасть перед початком матчу на стадіоні 10 тисяч веселкових прапорів. Німецький футбольний союз заявив, що підтримає цю акцію.

Утиски ЛГБТІК-спільноти в Угорщині

Нагадаємо, 15 червня парламент Угорщини ухвалив закон, що обмежує право молоді на отримання інформації в сферах, що стосуються гомосексуальності і транссексуальності. Зокрема, учителям в країні заборонили говорити під час уроків про те, що гомосексуальність є нормальною формою сексуальної поведінки.

Закон викликав великі суперечки: численні громадські організації, включаючи Amnesty International, виступили категорично проти, а понад 100 тисяч угорців підписали петицію. 14 червня близько 10 тисяч демонстрантів зібралися перед парламентом на площі Кошута в Будапешті під спільним гаслом: "Злагода замість закону про пропаганду".

Документ не містить чіткого визначення усіх термінів, із якими запропоновано боротися. Тому навіть публічна демонстрація веселкових прапорів ЛГБТІК може стати в Угорщині кримінальним злочином. Вважають, що ухвалення цього закону лобіював особисто Віктор Орбан.

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