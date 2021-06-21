УЄФА проти: стадіон Мюнхена на Євро-2020 не підсвітять кольорами ЛГБТІК

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у вівторок, 22 червня, відкинула запит міської влади Мюнхена підсвітити Арену Мюнхен, де має відбутися матч Євро-2020 між збірними Німеччини та Угорщини, кольорами веселки. Таким чином мерія столиці Баварії хотіла підтримати ЛГБТІК-спільноту та висловити протест проти нещодавно ухваленого в Угорщині закону, що обмежує поширення інформації про гомосексуальність.

"УЄФА є політично та релігійно нейтральною організацією, - йдеться в заяві Спілки. - Зважаючи на політичний котекст цього запиту (послання реагує на рішення, ухвалене угорським парламентом), УЄФА має відхилити його".

Ініціатива підсвітити Арену Мюнхен веселкою

Раніше стало відомо, що міська рада Мюнхена виступила з ініціативою підсвітити стадіон в столиці Баварії під час матчу групового етапу Євро-2020між збірними Німеччини та Угорщини у середу, 23 червня, всіма кольорами веселки. Це мало символізувати неприйняття обмеження прав гомосексуалів, яким часто дорікають прем'єр-міністрові Угорщини Віктору Орбану.

Голова Об'єднання лесбійок і гомосексуалів в Німеччині (LSVD) Крістіан Рудольф (Christian Rudolph) раніше схвально відгукнувся про цю ідею. "Це особливо важливо, враховуючи, що зараз місяць толерантності до ЛГБТІК-спільноти (так званий Pride Month.- Ред.). Це був би чіткий сигнал", - зазначив Рудольф, який є також контактною особою з питань громадської і статевої різноманітності в Німецькому футбольному союзі (DFB).

Після оголошення рішення УЄФА у LSVD розкритикували підходи футбольних чиновників. "УЄФА не відчула дух часу. Тепер цілком зрозуміло те, на чий бік вона встала", - цитують інформагенції речника LSVD Маркуса Ульріха (Markus Ulrich).

Міський голова столиці Баварії Дітер Райтер (Dieter Reiter) в понеділок, 21 червня, підготував листа до УЄФА, щоб закликати цю організацію до підтримки протесту проти гомофобної політики Орбана. Однак у футбольній спілці ініціатива мюнхенської влади не знайшла підтримки. До слова, з вимогою підсвітити мюнхенський стадіон кольорами веселки на знак протесту проти утисків прав гомосексуалів в Угорщині виступив не лише мер, а й усі фракції міської ради Мюнхена. Райтер планує виступити зі спеціальною заявою після відмови УЄФА підтримати ініціативу.

Німецька футбольна спілка виступає за права ЛГБТІК-спільноти

Раніше під час матчу проти Франції 15 червня капітан німецької збірної Мануель Ноєр (Manuel Neuer) навіть вийшов на поле з капітанською пов'язкою, виконаною у всіх кольорах веселки.

Мануель Ноєр з веселковою пов'язкою

За словами глави LSVD, в даному випадку мова йде не про одноразову акцію. "Саме тому так важливо, щоб це (послання транслювалося. - Ред.) протягом всього чемпіонату Європи. Я знаю, що збірна Німеччини підтримує цю ідею", - сказав Крістіан Рудольф.

УЄФА здійснила перевірку дій Мануеля Ноєра, але нічого крамольного у його поведінці не виявила. Уже понад 30 років веселковий прапор є символом ЛГБТІК-спільноти, тож УЄФА розцінила цей жест капітана як символ підтримки збірною ФРН різноманітності, а отже і "благої справи", повідомив Німецький футбольний союз (DFB) у неділю, 20 червня.

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Утиски ЛГБТІК-спільноти в Угорщині

Нагадаємо, що 15 червня парламент Угорщини ухвалив закон, що обмежує право молоді на отримання інформації в сферах, що стосуються гомосексуальності і транссексуальності. Зокрема, учителям в країні заборонили говорити під час уроків про те, що гомосексуальність є нормальною формою сексуальної поведінки.

Закон викликав великі суперечки: численні громадські організації, включаючи Amnesty International, виступили категорично проти, а понад 100 тисяч угорців підписали петицію. 14 червня близько 10 тисяч демонстрантів зібралися перед парламентом на площі Кошута в Будапешті під спільним гаслом: "Злагода замість закону про пропаганду".

Документ не містить чіткого визначення усіх термінів, із якими запропоновано боротися. Тому навіть публічна демонстрація веселкових прапорів ЛГБТІК може стати в Угорщині кримінальним злочином. Вважають, що ухвалення цього закону лобіював особисто Віктор Орбан.

Зі свого боку, LSVD планує 26 червня провести онлайн-демонстрацію на підтримку представників ЛГБТІК-спільноти, які професійно займаються спортом, - SportPride 2021.