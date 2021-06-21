УЄФА проти: стадіон Мюнхена на Євро-2020 не підсвітять кольорами ЛГБТІК

Стадіон у Мюнхені, де пройде матч Євро-2020 між збірними Німеччини та Угорщини, планували підсвітити усіма кольорами веселки на знак солідарності з ЛГБТІК-спільнотою. УЄФА відмовила.
Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у вівторок, 22 червня, відкинула запит міської влади Мюнхена підсвітити Арену Мюнхен, де має відбутися матч Євро-2020 між збірними Німеччини та Угорщини, кольорами веселки. Таким чином мерія столиці Баварії хотіла підтримати ЛГБТІК-спільноту та висловити протест проти нещодавно ухваленого в Угорщині закону, що обмежує поширення інформації про гомосексуальність.
"УЄФА є політично та релігійно нейтральною організацією, - йдеться в заяві Спілки. - Зважаючи на політичний котекст цього запиту (послання реагує на рішення, ухвалене угорським парламентом), УЄФА має відхилити його".
Раніше стало відомо, що міська рада Мюнхена виступила з ініціативою підсвітити стадіон в столиці Баварії під час матчу групового етапу Євро-2020між збірними Німеччини та Угорщини у середу, 23 червня, всіма кольорами веселки. Це мало символізувати неприйняття обмеження прав гомосексуалів, яким часто дорікають прем'єр-міністрові Угорщини Віктору Орбану.
Голова Об'єднання лесбійок і гомосексуалів в Німеччині (LSVD) Крістіан Рудольф (Christian Rudolph) раніше схвально відгукнувся про цю ідею. "Це особливо важливо, враховуючи, що зараз місяць толерантності до ЛГБТІК-спільноти (так званий Pride Month.- Ред.). Це був би чіткий сигнал", - зазначив Рудольф, який є також контактною особою з питань громадської і статевої різноманітності в Німецькому футбольному союзі (DFB).
Після оголошення рішення УЄФА у LSVD розкритикували підходи футбольних чиновників. "УЄФА не відчула дух часу. Тепер цілком зрозуміло те, на чий бік вона встала", - цитують інформагенції речника LSVD Маркуса Ульріха (Markus Ulrich).
Міський голова столиці Баварії Дітер Райтер (Dieter Reiter) в понеділок, 21 червня, підготував листа до УЄФА, щоб закликати цю організацію до підтримки протесту проти гомофобної політики Орбана. Однак у футбольній спілці ініціатива мюнхенської влади не знайшла підтримки. До слова, з вимогою підсвітити мюнхенський стадіон кольорами веселки на знак протесту проти утисків прав гомосексуалів в Угорщині виступив не лише мер, а й усі фракції міської ради Мюнхена. Райтер планує виступити зі спеціальною заявою після відмови УЄФА підтримати ініціативу.
Раніше під час матчу проти Франції 15 червня капітан німецької збірної Мануель Ноєр (Manuel Neuer) навіть вийшов на поле з капітанською пов'язкою, виконаною у всіх кольорах веселки.
За словами глави LSVD, в даному випадку мова йде не про одноразову акцію. "Саме тому так важливо, щоб це (послання транслювалося. - Ред.) протягом всього чемпіонату Європи. Я знаю, що збірна Німеччини підтримує цю ідею", - сказав Крістіан Рудольф.
УЄФА здійснила перевірку дій Мануеля Ноєра, але нічого крамольного у його поведінці не виявила. Уже понад 30 років веселковий прапор є символом ЛГБТІК-спільноти, тож УЄФА розцінила цей жест капітана як символ підтримки збірною ФРН різноманітності, а отже і "благої справи", повідомив Німецький футбольний союз (DFB) у неділю, 20 червня.
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Нагадаємо, що 15 червня парламент Угорщини ухвалив закон, що обмежує право молоді на отримання інформації в сферах, що стосуються гомосексуальності і транссексуальності. Зокрема, учителям в країні заборонили говорити під час уроків про те, що гомосексуальність є нормальною формою сексуальної поведінки.
Закон викликав великі суперечки: численні громадські організації, включаючи Amnesty International, виступили категорично проти, а понад 100 тисяч угорців підписали петицію. 14 червня близько 10 тисяч демонстрантів зібралися перед парламентом на площі Кошута в Будапешті під спільним гаслом: "Злагода замість закону про пропаганду".
Документ не містить чіткого визначення усіх термінів, із якими запропоновано боротися. Тому навіть публічна демонстрація веселкових прапорів ЛГБТІК може стати в Угорщині кримінальним злочином. Вважають, що ухвалення цього закону лобіював особисто Віктор Орбан.
Зі свого боку, LSVD планує 26 червня провести онлайн-демонстрацію на підтримку представників ЛГБТІК-спільноти, які професійно займаються спортом, - SportPride 2021.