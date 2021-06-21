 УЄФА проти: стадіон Мюнхена на Євро-2020 не підсвітять кольорами ЛГБТІК | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 22.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура й стиль життя

УЄФА проти: стадіон Мюнхена на Євро-2020 не підсвітять кольорами ЛГБТІК

Стадіон у Мюнхені, де пройде матч Євро-2020 між збірними Німеччини та Угорщини, планували підсвітити усіма кольорами веселки на знак солідарності з ЛГБТІК-спільнотою. УЄФА відмовила.

Так міг виглядати стадіон в Мюнхені під час матчу Німеччина-Угорщина

Так міг виглядати стадіон в Мюнхені під час матчу Німеччина-Угорщина

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у вівторок, 22 червня, відкинула запит міської влади Мюнхена підсвітити Арену Мюнхен, де має відбутися матч Євро-2020 між збірними Німеччини та Угорщини, кольорами веселки. Таким чином мерія столиці Баварії хотіла підтримати ЛГБТІК-спільноту та висловити протест проти нещодавно ухваленого в Угорщині закону, що обмежує поширення інформації про гомосексуальність.

"УЄФА є політично та релігійно нейтральною організацією, - йдеться в заяві Спілки. - Зважаючи на політичний котекст цього запиту (послання реагує на рішення, ухвалене угорським парламентом), УЄФА має відхилити його".

Ініціатива підсвітити Арену Мюнхен веселкою

Раніше стало відомо, що міська рада Мюнхена виступила з ініціативою підсвітити стадіон в столиці Баварії під час матчу групового етапу Євро-2020між збірними Німеччини та Угорщини у середу, 23 червня, всіма кольорами веселки. Це мало символізувати неприйняття обмеження прав гомосексуалів, яким часто дорікають прем'єр-міністрові Угорщини Віктору Орбану.

Голова Об'єднання лесбійок і гомосексуалів в Німеччині (LSVD) Крістіан Рудольф (Christian Rudolph) раніше схвально відгукнувся про цю ідею. "Це особливо важливо, враховуючи, що зараз місяць толерантності до ЛГБТІК-спільноти (так званий Pride Month.- Ред.). Це був би чіткий сигнал", - зазначив Рудольф, який є також контактною особою з питань громадської і статевої різноманітності в Німецькому футбольному союзі (DFB).

Після оголошення рішення УЄФА у LSVD розкритикували підходи футбольних чиновників. "УЄФА не відчула дух часу. Тепер цілком зрозуміло те, на чий бік вона встала", - цитують інформагенції речника LSVD Маркуса Ульріха (Markus Ulrich).

Міський голова столиці Баварії Дітер Райтер (Dieter Reiter) в понеділок, 21 червня, підготував листа до УЄФА, щоб закликати цю організацію до підтримки протесту проти гомофобної політики Орбана. Однак у футбольній спілці ініціатива мюнхенської влади не знайшла підтримки. До слова, з вимогою підсвітити мюнхенський стадіон кольорами веселки на знак протесту проти утисків прав гомосексуалів в Угорщині виступив не лише мер, а й усі фракції міської ради Мюнхена. Райтер планує виступити зі спеціальною заявою після відмови УЄФА підтримати ініціативу.

Німецька футбольна спілка виступає за права ЛГБТІК-спільноти

Раніше під час матчу проти Франції 15 червня капітан німецької збірної Мануель Ноєр (Manuel Neuer) навіть вийшов на поле з капітанською пов'язкою, виконаною у всіх кольорах веселки.

Мануель Ноєр з веселковою пов'язкою

Мануель Ноєр з веселковою пов'язкою

За словами глави LSVD, в даному випадку мова йде не про одноразову акцію. "Саме тому так важливо, щоб це (послання транслювалося. - Ред.) протягом всього чемпіонату Європи. Я знаю, що збірна Німеччини підтримує цю ідею", - сказав Крістіан Рудольф.

УЄФА здійснила перевірку дій Мануеля Ноєра, але нічого крамольного у його поведінці не виявила. Уже понад 30 років веселковий прапор є символом ЛГБТІК-спільноти, тож УЄФА розцінила цей жест капітана як символ підтримки збірною ФРН різноманітності, а отже і "благої справи", повідомив Німецький футбольний союз (DFB) у неділю, 20 червня.

Читайте також: Камінг-аут у Німеччині. Історія питання і сьогоднішній день

Утиски ЛГБТІК-спільноти в Угорщині

Нагадаємо, що 15 червня парламент Угорщини ухвалив закон, що обмежує право молоді на отримання інформації в сферах, що стосуються гомосексуальності і транссексуальності. Зокрема, учителям в країні заборонили говорити під час уроків про те, що гомосексуальність є нормальною формою сексуальної поведінки.

Закон викликав великі суперечки: численні громадські організації, включаючи Amnesty International, виступили категорично проти, а понад 100 тисяч угорців підписали петицію. 14 червня близько 10 тисяч демонстрантів зібралися перед парламентом на площі Кошута в Будапешті під спільним гаслом: "Злагода замість закону про пропаганду".

Документ не містить чіткого визначення усіх термінів, із якими запропоновано боротися. Тому навіть публічна демонстрація веселкових прапорів ЛГБТІК може стати в Угорщині кримінальним злочином. Вважають, що ухвалення цього закону лобіював особисто Віктор Орбан.

Зі свого боку, LSVD планує 26 червня провести онлайн-демонстрацію на підтримку представників ЛГБТІК-спільноти, які професійно займаються спортом, - SportPride 2021.

  • Крістофер-стріт, Нью-Йорк

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Тиха революція

    Критично подивитися на власну ідентичність стає легше тоді, коли за тебе це вже зробили інші. Завдяки рухам за права ЛГБТІ+ та жінок на критику наразилися ще донедавна повсюдні у світі патріархат і мачизм. Фотограф Суніл Гупта присвятив серію робіт геям із Крістофер-стріт у Нью-Йорку - місця, де у 1969 році зародився рух за права ЛГБТІ+.

  • Актори в нацистській уніформі

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Чоловіки в уніформі

    Войовничі чоловіки завжди були уособленням маскулінності. Цей фотоколаж Трістана Ф'юінгса демонструє, наскільки страшними і владними вони можуть здаватися. Кольорові зображення акторів, які грали нацистів, вражають глядача. Але водночас вони схожі на картковий будинок, який будь-якої миті може розвалитися.

  • Братська любов

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Братська любов

    Ця фотографія зображає самоідентичність бійців афганського руху "Талібан". Фотограф Томас Двожак знайшов десятки таких фотографій у Кандагарі 2001 року, коли розпочався наступ коаліції під приводом США на Афганістан. Він об'єднав їх у серію. Важко уявити собі більший контраст між образом бойовиків, що його змальовують ЗМІ, та їхнім власним баченням себе, як на таких фото.

  • Солдати серед своїх

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Солдати серед своїх

    Аді Нес тривалий час документує перебіг нескінченного конфлікту в Ізраїлі. Створюючи портрети солдатів в інтимних та безтурботних ситуаціях, він демонструє, зокрема, і м'якшу сторону ізраїльських збройних сил. Багато його робіт називають гомоеротичними, вони мають культовий статус у гей-спільнотах по всьому світу. Сам Нес каже, що його роботи відбивають його досвід служби в армії Ізраїлю.

  • Травесті-діва

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Водостійка туш для вій

    "Справжній" чоловік може розмазати помаду на губах жінки під час пристрасного поцілунку, але ж не фарбувати собі при цьому тушшю вії. Чи все ж чоловіку можна робити і те, і те? Пітер Худжар присвятив свої фотографії чоловічим ідентичностям, які не пасують до загальних норм. Чи заслуговує травесті-діва на звання чоловіка менше, ніж солдат, який розмальовує обличчя для камуфляжу?

  • Портрет з сережками й вусами

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Один лише зовнішній вигляд

    Що робить чоловіка чоловіком? Це питання стоїть у центрі робіт фотографині Кетрін Оупі. Вона залюбки надягає своєму синові спідницю з тюлі чи пропонує друзям причепити собі накладні вуса. Її мета - дослідити відмінності в поведінці та сприйнятті тієї чи іншої людини, які викликають навіть такі незначні зовнішні зміни.

  • Чорні чоловіки в США

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Маргіналізовані чоловіки

    На самосприйняття чорних чоловіків, передусім у США, багато в чому вплинули історичні події - вони довгий час були й часто досі залишаються жертвами расистських упереджень. Але в якийсь момент у них з'явилися взірці на кшталт О. Джея Сімпсона та Білла Косбі, за злетами й падіннями яких вони могли спостерігати. Потім одним із таких взірців став перший чорний президент США Барак Обама.

  • Бодіпозитив

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Бодіпозитив

    Чоловіки лише останніми роками стають об'єктами у ЗМІ, як це вже давно відбувається з жінками. Повсюдна гонитва за ідеалом краси стала викликом і для чоловіків, зі всіма можливими наслідками - від розладів сприйняття власного тіла до самогубств. Виставка "Маскулінність: звільнення через фотографію" торкається й цієї теми.

  • Кадик чоловіка

    Що робить чоловіка чоловіком? Фотовиставка про маскулінність

    Гниле "адамове яблуко"?

    На цьому фото Сем Контіс зображений кадик або ж "адамове яблуко", а отже - Y-хромосома, якою чоловіки відрізняються від жінок на генетичному рівні. Чи в цьому ховається щось більше? Який (власний) образ мають чоловіки у часи дебатів під хештегом #MeToo? Наскільки сильним є досі вплив патріархату? Виставку в музеї Мартін-Ґропіус-Бау в Берліні можна побачити до 10 січня 2021 року.

    Автор: Сертан Сандерсон


Реклама

Відео

Єдина жінка в Україні, яка коментує футбол на Євро-2020 (21.06.2021) 

Галина Вініченко - спортивна журналістка та коментаторка гімнастики й фігурного катання. На Євро-2020 жінка - єдина в Україні коментаторка футболу. Як їй працюється в чоловічій компанії і як це бути першою?   

Рідкісні орхідеї на даху хмарочоса в Лондоні (21.06.2021)

На одному з хмарочосів у Лондоні виявили дику колонію орхідей дуже рідкісного підвиду. Він поширений у Середземномор'ї та Північній Африці, а у Великобританії більше ніде не росте.  

Фотогалерея

Мерілін Монро

Мерілін Монро: найкращі фото зірки Голлівуду

95 років від дня народження Мерілін Монро, яка була однією з найяскравіших та сексапільних актрис Голлівуду.  