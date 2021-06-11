Євро-2020: що треба знати про чемпіонат Європи з футболу

Чи не мала би першість називатися Євро-2021?

За логікою, так. Але УЄФА вирішила лишити назву "Євро-2020". На це є складні причини, пов'язані із захистом торговельних марок, які важко зрозуміти. Але також є і дуже прагматичні причини: кожен квиток, кожна декорація на стадіоні, кожен найменший сувенір довелося б знищували та наново виробляти. З огляду на захист довкілля, це абсурд.

Де відбудуться матчі?

Євро-2020 проведуть в 11 містах, хоча раніше планувалося 12 міст-господарів. Навесні УЄФА вимагала від міст твердої обіцянки, що попри пандемію коронавірусу глядачі будуть допущені на стадіони. Це викликало багато критики. Влада трьох міст не хотіла погоджуватися на це, зокрема й влада Мюнхена. І хоч Мюнхен зберіг право приймати матчі, Дублін та Більбао зі списку міст-господарів чемпіонату випали. Ігри, які планувалося провести в столиці Ірландії, тепер проведуть на інших стадіонах-господарях. Матчі, які мав приймати Більбао, відбудуться тепер в іншому іспанському місті - Севільї. Також зустрічі пройдуть у Римі, Баку, Санкт-Петербурзі, Будапешті, Бухаресті, Амстердамі, Глазго та Копенгагені. Головною метою всіх команд є стадіон "Уемблі" в Лондоні, адже саме там пройдуть обидва півфінали та фінал.

Хто зможе відвідати стадіон?

Точно не всі, хто має квиток. УЄФА вже скасувала квитки і повідомила про це вболівальників. Повний стадіон зможуть зібрати ігри лише в Будапешті: надзвичайно доброзичлива до вболівальників угорська влада підтвердила, що на "Пушкаш Арену" буде допущено 68 тисяч глядачів. В інших містах кількість глядачів розраховуватимуть по-своєму, і вона може змінюватися залежно від поточної епідемічної ситуації. Наприклад, Мюнхен планує три різні сценарії: менше ніж 7000 вболівальників, 14500 або 27000 глядачів. Першу гру в місті (Німеччина-Франція) проведуть 15 червня перед 14500 глядачами. Глазго хоче допустити на "Хемпден-Парк" чверть від звичайної кількості глядачів, тобто близько 13000 фанів.

Фінал Євро-2020 пройде в Лондоні на "Уемблі"

Схожа ситуація в Лондоні. Завдяки спеціальному дозволу на три матчі збірної Англії в груповому турнірі допущено 22500 глядачів. Залишається відкритим питання щодо півфіналів та фіналу. Англійська футбольна асоціація та УЄФА сподіваються на успіхи на фронті боротьби з коронавірусом, які дозволять залучити ще більше глядачів на вирішальні ігри Євро-2020. Квитки на всі матчі УЄФА розігрує жеребкуванням.

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За якою формулою пройде турнір?

У першості беруть участь 24 команди. У груповому раунді команди поділені на шість груп по чотири команди, де кожна зіграє з трьома суперниками. До 1/8 фіналу потрапляють перші дві команди з кожної групи, а також чотири найкращі команди зі всіх, які посядуть третє місце. Далі турнір триває в режимі плей-офф (на виліт) до фіналу. За третє місце гри не буде. На додаток до звичних учасників Чемпіонатів Європи до турніру вперше потрапили й традиційні аутсайдери - Північна Македонія та Фінляндія.

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Хто переможе?

Навіть за звичайних умов це важко передбачити. Після скаліченого коронавірусом сезону важко оцінити форму команд. Тільки один приклад: збірна Іспанії через травми не має в своєму складі жодного професіонала з мадридського "Реалу". Такого ще не було. Серед фаворитів - Франція, Бельгія і, звичайно ж, Англія, адже вирішальні ігри проводяться у Лондоні. Якщо збірна Німеччини пройде груповий етап проти таких сильних суперників як Франція та Португалія, то теж зможе претендувати на титул. В ідеалі на прощальному чемпіонаті тренера збірної Йоахіма Льова команда зможе грати вільно. А найбільшим переможцем - як сподіваються більшість уболівальників - був би досвід спільного переживання футболу. Було би так чудово знову обійняти один одного після місяців пандемії, а радіти при цьому чи плакати - це вже другорядна справа.

Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу Лондон - стадіон "Уемблі" Фінал першості відбудеться в Лондоні! Перебудований стадіон "Уемблі", який вміщує 90 тисяч глядачів, стане найбільшою та найважливішою ареною Євро-2020. Споруда справді вражає, хоч і втратила історичний блиск свого попередника - "Старого Уемблі". На "Уемблі" пройдуть вісім матчів першості, зокрема обидва півфінали та фінал. Але чи дійде до нього англійська збірна?

Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу Мюнхен - Allianz Arena Allianz Arena є гордістю мюнхенського клубу "Баварія". Це суто футбольний стадіон, який має 67812 місць та відповідає найвищим стандартам УЄФА. Особливої уваги вартий овальний фасад споруди з підсвіткою. Під час Євро-2020 Мюнхен прийматиме три матчі групової стадії, в яких братиме участь німецька збірна, а також чвертьфінал першості.

Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу Рим - Олімпійський стадіон Олімпійський стадіон у Римі вміщує 72700 глядачів, але потребує реконструкції. На цій арені проходив ще Чемпіонат світу з легкої атлетики 1987 року. Стадіон також був свідком успіхів німецької збірної на Євро-1980 та Чемпіонаті світу з футболу 1990 року. У Римі відбудуться три матчі групового етапу та чвертьфінал Євро-2020.

Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу Баку - Олімпійський стадіон Відкритий у березні 2015 року Олімпійський стадіон Азербайджану вміщує 69870 глядачів. Саме сюди переїхала з республіканського стадіону імені Тофіка Бахрамова азербайджанська футбольна збірна. А в 2019 році на бакинському Олімпійському стадіоні "Челсі" переміг "Арсенал" у фіналі Ліги Європи. На Євро-2020 Баку прийматиме три матчі групового етапу та чвертьфінал турніру.

Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу Санкт-Петербург - Крестовський стадіон Крестовський стадіон у Санкт-Петербурзі, відомий також як "Газпром Арена", був зведений до Чемпіонату світу з футболу 2018 року. Арена вміщує 69 тисяч глядачів та стоїть на місці старого стадіону імені Кірова, який було знесено в 2006 році. На будівництво нової арени витратили приблизно 930 мільйонів євро. У Санкт-Петербурзі відбудуться три матчі групового раунду та чвертьфінал Євро-2020.

Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу Копенгаген - стадіон "Паркен" "Паркен" є домашньою ареною футбольного клубу Копенгаген та одним з найменших стадіонів, що приймають матчі Євро-2020. Він вміщує лише 38 тисяч глядачів. На його користь, однак, зіграли чудова інфраструктура столиці Данії та сучасний характер стадіону. Перший матч на ньому зіграли в 1992 році збірні Данії та Німеччини. На "Паркені" пройдуть три матчі групового етапу та матч 1/8 фіналу Євро-2020.

Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу Амстердам - "Йоган Кройф Арена" Названа на честь легендарного нідерландського футболіста арена є одним з найбільш інноваційних стадіонів Євро-2020. Споруда вміщує 52960 глядачів, має дах, що може повністю закрити поле, та систему освітлення, що контролює зростання газонної трави. Тут уже проходили матчі Євро-2000. 21 рік по тому Амстердам прийме три матчі групового етапу та матч 1/8 фіналу європейської першості.

Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу Бухарест - Національний стадіон Новий Національний стадіон збудували в Бухаресті у 2008-2011 роках замість старого однойменного стадіону, який стояв на тому ж місці з 1953 року. Арена вміщує 55600 глядачів та приймає матчі збірної Румунії з футболу. Тут відбудуться три матчі групового раунду та матч 1/8 фіналу Євро-2020.

Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу Севілья - Олімпійський стадіон Оскільки два головні клуби міста ("Реал Бетіс" і "Севілья") мають свої власні стадіони, на Олімпійському рідко відбуваються футбольні матчі. Стадіон вміщує 57619 глядачів. Спочатку планувалося, що матчі першості в Іспанії прийме Більбао, але в УЄФА вирішили замінити це місто на Севілью, оскільки регіональний уряд Країни Басків не міг гарантувати присутність глядачів під час пандемії коронавірусу.

Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу Будапешт - "Пушкаш Арена" Стадіон, який є домашньою ареною збірної Угорщини, носить ім'я Ференца Пушкаша - одного з найкращих футболістів в історії угорського футболу. Останніми тижнями його часто використовували як альтернативне місце проведення матчів Ліги чемпіонів. На Євро-2020 арена прийме три матчі групового турніру та матч 1/8 фіналу.

Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу Глазго - стадіон "Гемпден-Парк" До 1950 року, коли в Ріо-де-Жанейро відкрили "Маракану", "Гемпден-Парк", що вміщує 52500 глядачів, був найбільшим футбольним стадіоном світу. На домашній арені збірної Шотландії пройдуть три матчі групового турніру та матч 1/8 фіналу Євро-2020. Утім, матч збірних Шотландії та Англії відбудеться в Лондоні на "Уемблі". Автор: Андреас Штен-Цімонс, Дмитро Губенко

