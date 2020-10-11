Збірну Німеччини з футболу очолить екстренер "Баварії" Ганзі Флік

Новим головним тренером збірної Німеччини з футболу після закінчення Чемпіонату Європи влітку цього року стане Ганзі Флік (Hansi Flick). Про це у вівторок, 25 травня, повідомив Німецький футбольний союз (DFB). Контракт Фліка діятиме до Чемпіонату Європи 2024 року, який має відбутися в Німеччині. Першим великим турніром для нового тренера стане Чемпіонат світу в Катарі наступного року.

"Моє передчуття радості - величезне, оскільки я бачу клас гравців, особливо молодих гравців у Німеччині. А тому у нас є всі підстави з оптимізмом підходити до майбутніх турнірів, наприклад, домашнього Євро-2024", - зазначив Флік, коментуючи своє призначення.

Успіх з "Баварією"

Призначення 56-річного Фліка було очікуваним, особливо після оголошення ним рішення про припинення роботи у мюнхенській "Баварії" по завершенню цьогорічного сезону. Із мюнхенським клубом менш ніж за два роки Флік виграв сім трофеїв, серед яких - два чемпіонства Бундесліги та перемога у Лізі чемпіонів УЄФА минулого року.

У березні цього року DFB повідомив, що чинний тренер німецької збірної Йоахім Лев (Joachim Löw) залишить свою посаду влітку після виступу команди на Чемпіонаті Європи. 61-річний тренер за власним бажанням вирішив припинити дію контракту, який завершувався після Чемпіонату світу наступного року в Катарі.

Лев очолював збірну Німеччини з 2006 року. Ганзі Флік з 2006-го по 2014 рік був асистентом Лева у головній футбольній команді ФРН.

Дивитись відео 06:14 Поділитись Як німецький футбол виживає без глядачів на стадіонах (22.09.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3iqaV Як німецький футбол виживає без глядачів на стадіонах (22.09.2020)