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Йоахім Лев

Йоахім Лев - колишній німецький футболіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Йоахім Лев".

Колишній німецький футболіст Йоахім Лев був з 2006 до 2021 року головним тренером національної збірної Німеччини. Під його керівництвом збірна Німеччини виграла Чемпіонат світу з футболу 2014 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Євро-2020: Англійці перемагають німців та виходять у чвертьфінал

Євро-2020: Англійці перемагають німців та виходять у чвертьфінал 29.06.2021

Збірна Англії на "Вемблі" перемогла команду Німеччини з рахунком 2:0. У чвертьфіналі англійці зіграють з переможцем матчу Швеція-Україна.
Збірну Німеччини з футболу очолить екстренер Баварії Ганзі Флік

Збірну Німеччини з футболу очолить екстренер "Баварії" Ганзі Флік 25.05.2021

Ганзі Флік змінить на посаді Йоахіма Лева, який очолює німецьку збірну з 2006 року. Контракт Фліка розрахований на три роки.
Йоахім Лев піде з посади тренера збірної Німеччини з футболу після ЧЄ

Йоахім Лев піде з посади тренера збірної Німеччини з футболу після ЧЄ 09.03.2021

Йоахім Лев за власним бажанням вирішив припинити дію контракту, який завершувався після Чемпіонату світу 2022 року в Катарі.

Росія проти України та інші заборони Євро-2020

Росія проти України та інші заборони Євро-2020 29.11.2019

30 листопада в Бухаресті відбудеться жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи з футболу. Проте вже відомо, що деякі можливі матчі апріорі заборонені.
Тренер національної збірної Німеччини з футболу Йоахім Лев потрапив до лікарні

Тренер національної збірної Німеччини з футболу Йоахім Лев потрапив до лікарні 31.05.2019

Головний тренер збірної Німеччини з футболу буде змушений пропустити два матчі кваліфікаційного відбору на Євро-2020.
Стало відомо, хто з ким гратиме у відбірковому турнірі Євро-2020

Стало відомо, хто з ким гратиме у відбірковому турнірі Євро-2020 02.12.2018

У Дубліні пройшло жеребкування відбіркового туру Євро-2020. Україна зіграє в групі "B" зі збірними Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.

Йоахім Лев залишається тренером збірної Німеччини

Йоахім Лев залишається тренером збірної Німеччини 03.07.2018

Попри історичний провал збірної Німеччини в Росії Йоахім Лев вирішив продовжити роботу на посаді головного тренера команди. Його контракт розрахований до 2022 року.
Німецький футбольний союз висловив підтримку Йоахіму Леву

Німецький футбольний союз висловив підтримку Йоахіму Леву 30.06.2018

Президіум Німецького футбольного союзу одноголосно висловив підтримку тренеру національної збірної ФРН Йоахіму Леву, незважаючи на виліт команди з групового раунду Чемпіонату світу з футболу.

Фоторепортаж: Два тижні в Росії - провал німецької збірної в картинках 28.06.2018

Уперше в історії збірна Німеччини з футболу вибула на Чемпіонаті світу після групового етапу. У трьох матчах команда так і не змогла показати свою гру. Історичний провал - у фотографіях.
Коментар: Головному тренерові збірної ФРН час у відставку

Коментар: Головному тренерові збірної ФРН час у відставку 28.06.2018

Успіх німецької збірної з футболу виявився лише тимчасовим. Відповідальність за невихід команди до плей-офф Чемпіонату світу несе її головний тренер Йоахім Лев, вважає оглядач DW Йоша Вебер.
Виліт Німеччини з ЧС-2018: розчарування в лавах футбольної збірної

Виліт Німеччини з ЧС-2018: розчарування в лавах футбольної збірної 27.06.2018

Для німецької збірної Чемпіонат світу з футболу-2018 закінчився поразкою Південній Кореї, після якої німці залишили турнір, будучи останніми в групі. У країні розчаровані всі - від спортсменів до політиків.
Коментар: Збірну Німеччини не впізнати

Коментар: Збірну Німеччини не впізнати 24.06.2018

Хоча збірна Німеччини й перемогла шведів, але те, як це відбулось, свідчить, що бундестім перетворився на зовсім незвичну команду. Коментар Джонатана Гардінга з Сочі.

Анніка та Лєна - подруги Йонаса Гектора та Юліана Дракслера

Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини? 14.06.2018

Футбольна збірна Німеччини на ЧС-2018 у Росії хоче захистити титул чемпіона світу. За неї вболіватимуть мільйони фанатів. Але особливо пристрасно - дружини і подруги футболістів.
Із Ноєром, але без Сане: Лев визначився із заявкою збірної Німеччини

Із Ноєром, але без Сане: Лев визначився із заявкою збірної Німеччини 04.06.2018

Тренерові збірної ФРН довелося залишити чотирьох гравців за бортом. Неочікувано до заявки не увійшов Лерой Сане.
У Москві пройшло жеребкування фінальної стадії Чемпіонату світу з футболу

У Москві пройшло жеребкування фінальної стадії Чемпіонату світу з футболу 01.12.2017

У Москві визначили склад груп під час фінальної стадії Чемпіонату світу з футболу 2018 року. Росіяни відкриють першість 14 червня матчем зі збірною Саудівської Аравії.
Німецька абетка Анґели Меркель

Німецька абетка Анґели Меркель 23.06.2017

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) опублікувала список зі ста слів, за допомогою яких проілюструвала важливі німецькі цінності, - своєрідну абетка. Ось деякі з них.
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