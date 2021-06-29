Йоахім Лев - колишній німецький футболіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Йоахім Лев".

Колишній німецький футболіст Йоахім Лев був з 2006 до 2021 року головним тренером національної збірної Німеччини. Під його керівництвом збірна Німеччини виграла Чемпіонат світу з футболу 2014 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.