Йоахім Лев піде з посади тренера збірної Німеччини з футболу після ЧЄ

Тренер збірної Німеччини з футболу Йоахім Лев (Joachim Löw) залишить свою посаду влітку 2021 року після виступу команди на Чемпіонаті Європи. Про це у вівторок, 9 березня, повідомив Німецький футбольний союз (DFB). 61-річний тренер за власним бажанням вирішив припинити дію контракту, який завершувався після Чемпіонату світу наступного року в Катарі. DFB погодився на дострокове припинення дії контракту.

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"Я йду на цей крок цілком свідомо, сповнений гордості та з великою вдячністю, але водночас, що стосується майбутнього Чемпіонату Європи, також і з надалі сильною мотивацією", - зазначив Лев, цитує інформагенція dpa.

Лев стоїть біля керма німецької футбольної збірної вже понад 14 років - він очолив головну команду країни після домашнього Чемпіонату світу в 2006 році. До цього він два роки працював асистентом тодішнього головного тренера "бундестіму" Юрґена Клінсманна (Jürgen Klinsmann).

На Чемпіонаті світу у Бразилії в 2014 році він привів німецьку збірну до найбільшого успіху за останні десятиліття - четвертого титулу чемпіонів світу. У 2008 році збірна Німеччини під керівництвом Лева пробилася у фінал Чемпіонату Європи, де поступилася іспанцям 0:1.

Після провалу німецької збірної на Чемпіонаті світу в Росії в 2018 році Лев все частіше опинявся під вогнем критики. Восени минулого року після поразки німецької збірної від іспанців 0:6 у ФРН дедалі гучніше лунали голоси з вимогою дострокової зміни Лева на посаді тренера збірної.

Чемпіонат Європи з футболу мав відбутися у 2020 році, однак через пандемію коронавірусної хвороби УЄФА перенесла форум на 2021 рік – він відбудеться з 11 червня по 11 липня.

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Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях Розгубленість Вони мали всі шанси. До останнього моменту все було в їхніх руках. Скромних 1:0 проти Південної Кореї вистачило б, аби вийти з групи. Розгубленість після фінального свистка. За 98 хвилин гри титулована німецька збірна не підібрала ключів для успіху проти 57 номера у рейтингу ФІФА.

Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях Останній цвях Сон Хин Мін робить рахунок 2:0 - та остаточно хоронить шанси німців на продовження боротьби в турнірі. Цей гол став своєрідним "контрольним пострілом" - вирішальних же промахів німецька команда припустилася раніше.

Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях Упевненість Вони ще не підозрюють, яким буде їхній шлях. 12 червня бундестім прибуває в Москву. Тиск через місію захисту титулу команда відчуває з самого початку. У багажі німців - два вкрай слабо відіграних товариських матчі: проти збірних Австрії (0:1) та Саудівської Аравії (лише 2:1). Однак Німеччина все ж упевнена: в умовах серйозного турніру команда покаже себе.

Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях Ішачити у Ватутінках Підготовка до першого матчу, якщо поглянути ззовні, проходить аж ніяк не під щасливою зіркою. Від штаб-квартири збірної у Ватутінках під Москвою, як каже тренер Йоахім Лев, віє шармом "радянської спортшколи". Скандал навколо фотографій Месута Езіла (ліворуч) та Ілкая Ґюндоґана з президентом Туреччини Ердоганом негативно відображається на гравцях, визнає капітан Мануель Ноєр.

Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях Жахлививй початок Перша гра проти Мексики: гравці команди припускаються жахливих індивідуальних помилок, Лев неправильно налаштував збірну на суперника. Мексиканці несподівано часто легко проходять через центр і завдяки помилкам німців показують цього дня неочікувано потужну контратакувальну гру. Не лише Йозуа Кімміх у шоці.

Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях Тертя в команді Попри численні запевнення в протилежному, здається, команда не є на сто відсотків згуртованою. Матс Гуммельс після, ймовірно, найгіршого матчу за часи Лева біля керма збірної критикує своїх партнерів, які, на думку Гуммельса, надто часто залишали його та іншого центрального захисника Жерома Боатенґа наодинці з нападниками мексиканців. Командний дух виглядає дещо інакше.

Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях Максимальний тиск У грі проти збірної Швеції бундестім перебуває під великом тиском - як рідко коли на груповому етапі чемпіонатів світу. У разі поразки виліт з подальшої боротьби був би забезпечений після двох матчів. Німці почали добре, однак згодом знову різко здали, що складно пояснити. Шведи виходять вперед - однак бундестім завдає удару у відповідь у другому таймі..

Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях Проблиск надії Йде 95-та хвилина матчу, коли Тоні Кроос після розиграшу штрафного з гострого кута забиває переможний м'яч у ворота шведів. Порятунок для команди та всієї країни. Перемога 2:1 дає нову надію у боротьбі за вихід в одну восьму фіналу. Перемоги проти Південної Кореї мало б вистачити. Цілком по силах, чи ні?

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Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях Невпевненість Знову упродовж 90 хвилин збірна Німеччини у жодному з відрізків гри не діє з упевненістю, притаманною чемпіонам світу. Південна Корея, як до цього Мексика та Швеція, отримує шанси завдяки індивідуальним помилкам гравців бундестіму. Німцям же натомість для реалізації своїх нечисленних моментів бракує холоднокровності.

Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях Заслужений виліт Тоні Кроос, який у матчі проти шведів вселив надію, в грі проти Південної Кореї не демонструє й натяку на креативність. Він стає уособленням провалу німецької команди, яка б мала на голову переважати збірні Мексики, Швеції та Південної Кореї з огляду на індивідуальну майстерність та клас гравців. Однак у трьох матчах цієї переваги не було помітно. Виліт з Чемпіонату світу. Цілком заслужений. Автор: Фрідель Таубе, Андрій Пробитюк

