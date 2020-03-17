В УЄФА підтвердили плани з проведення Євро-2020 у 12 містах Європи

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не змінюватиме формат проведення чемпіонату Європи 2020 року, який через пандемію COVID-19 перенесений на літо 2021 року. Про це у середу, 27 січня, повідомляє пресслужба оргкомітету Євро-2020.

"УЄФА підтвердив намір провести Євро-2020 в 12-и містах за раніше затвердженим розкладом", - йдеться в повідомленні.

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"Всі сторони усвідомлюють необхідність проявляти гнучкість в ухваленні рішень щодо організації турніру, щоб впоратися з усіма обставинами та умовами, в яких світ зараз перебуває. Тож через те, що ситуація навколо пандемії швидко змінюється, термін ухвалення рішень, пов'язаних з присутністю глядачів на стадіонах Євро, переноситься з березня на початок квітня", - зазначають в УЄФА.

За словами президента УЄФА Александера Чеферіна, він "налаштований оптимістично щодо того, що з наближенням часу турніру ситуація з вірусом зміниться".

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"Тому важливо дати містам-організаторам і керівництву країн проведення Євро якомога більше часу, щоб сформувати найбільш точну картину того, чого очікувати в червні-липні", - заявив Чеферін.

Він наголосив, що уболівальники роблять футбол особливим, тож організатори повинні мати максимальний простір для маневрів, щоб якомога швидше повернути любителів футболу на стадіони.

Євро-2020 пройде в 2021 році в 12-и містах Європи. Чвертьфінальні поєдинки відбудуться в Мюнхені, Баку, Санкт-Петербурзі та Римі. Фінальний та обидва півфінальні поєдинки прийматиме лондонський стадіон "Уемблі".