 Коронавірус: німецький футбол переживає глибоку кризу через пандемію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2020

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Коронавірус: німецький футбол переживає глибоку кризу через пандемію

Близько двох мільярдів євро можуть втратити німецькі професійні клуби від початку коронавірусної кризи і до середини 2022 року.

Німецький футбол несе значні втрати через коронавірус

Німецький футбол несе значні втрати через коронавірус

Німецький професійний футбол несе значні фінансові втрати через пандемію COVID-19. До середини 2022 року  - включаючи кінець попереднього, нинішній та наступний футбольний сезони - вони можуть становити близько двох мільярдів євро, повідомив у понеділок, 7 грудня, виконавчий директор Німецької футбольної ліги (DFL) Крістіан Зайферт (Christian Seifert). Він зазначив, що тільки у цьому сезоні 36 клубів Бундесліги та Другої Бундесліги недоотримають приблизно один мільярд євро у вигляді надходжень за продаж вхідних квитків на стадіони та прав на трансляцію матчів, а також трансферу гравців.

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Тільки втрати від непроданих квитків на матчі у цьому сезоні Зайферт оцінив у 650 мільйонів євро. "Це був слабкий вітерець, ураган іде зараз, - пояснив ситуацію Зайферт. - Пандемія відкине клуби на п'ять-шість років назад". Тож нині завдання DFL - підтримати клуби "хоч якось" під час кризи. По-перше, ще більше скоротяться винагороди гравцям деяких клубів. За словами Зайферта, навесні 13 клубів були на межі банкрутства, чотири з них - у Бундеслізі.

Для виходу з кризи також ухвалено рішення про перерозподіл доходів від продажу прав на національні телевізійні трансляції матчів протягом чотирьох наступних сезонів, починаючи з сезону 2021-2022 років. Так, з близько 1,1 мільярда євро, які DFL отримує протягом сезону від трансляції матчів, 53 відсотки будуть розподілятися рівномірно між клубами у наступних двох сезонах, а з сезону 2023-2024 років доля, яка розподілятиметься рівномірно між 36 професійними клубами, становитиме 50 відсотків. Також велика частина коштів (у перші два сезони - 42 відсотки, а потім - 43 відсотки) буде розподілена в залежності від результатів клубів протягом останніх п'яти сезонів. Решта коштів буде виділена на розвиток юнацького футболу та на категорію "Інтереси".

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У конкретних цифрах це означає, що між клубами Бундесліги протягом одного сезону у рівній мірі буде розподілено 460 мільйонів євро від телетрансляцій, а між клубами Другої Бундесліги  - 128 мільйонів євро.

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