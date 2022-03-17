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Бундесліга - найвища ліга в німецькому футболі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Бундесліга".
Бундесліга - найвища ліга футбольного чемпіонату Німеччини серед чоловічих команд. Бундеслігу було засновано 1963 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Через пандемію COVID-19 футбольні матчі в Німеччині тривалий час проходили на стадіонах без глядачів. Попри це Бундесліга успішно стартувала в новий сезон без помітних фінансових втрат. Як німецькому футболу це вдалося? І яку роль ще відіграють уболівальники?