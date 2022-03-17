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Бундесліга

Бундесліга - найвища ліга в німецькому футболі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Бундесліга".

Бундесліга - найвища ліга футбольного чемпіонату Німеччини серед чоловічих команд. Бундеслігу було засновано 1963 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Новим футболістам з України в Німеччині дозволять грати з наступного сезону

Новим футболістам з України в Німеччині дозволять грати з наступного сезону 17.03.2022

Німецькі футбольні клуби через війну понадстроково укладатимуть контакти з гравцями з України та Росії, але гратимуть в турнірах вони вже з наступного сезону.

Футбол проти Путіна і війни в Україні (01.03.2022) 01.03.2022

Німецька Бундесліга та футболісти по всій Європі демонструють солідарність з Україною. Гравці вимагають у Росії припинити війну в Україні.
Помер легендарний німецький футболіст Ґерд Мюллер

Помер легендарний німецький футболіст Ґерд Мюллер 15.08.2021

Ґергард "Ґерд" Мюллер, легендарний німецький нападник, якого іноді називали "Бомбардир нації", помер. Йому було 75 років.
У ФРН дозволили повернути на стадіони глядачів під час матчів Бундесліги

У ФРН дозволили повернути на стадіони глядачів під час матчів Бундесліги 06.07.2021

З наступного сезону Бундесліги дозволятиметься присутність на стадіонах 25 тисяч глядачів. Допустима межа заповненості стадіонів - 50 відсотків.

М'яч круглий...: 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

"М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол 22.06.2021

Висловлювання Франца Беккенбауера, Отто Регаґеля, Берті Фоґтса та інших німецьких футбольних зірок - у перекладі й оригіналі.
Нападник Баварії Левандовський побив рекорд Бундесліги

Нападник "Баварії" Левандовський побив рекорд Бундесліги 22.05.2021

Польський нападник "Баварії" Роберт Левандовський забив у цьому сезоні Бундесліги 41 гол. Він побив рекорд Ґерда Мюллера щодо голів за сезон, який протримався майже 50 років.
Коронавірус: німецький футбол переживає глибоку кризу через пандемію

Коронавірус: німецький футбол переживає глибоку кризу через пандемію 07.12.2020

Близько двох мільярдів євро можуть втратити німецькі професійні клуби від початку коронавірусної кризи і до середини 2022 року.

Чи може прожити футбол без вболівальників (відео)

Чи може прожити футбол без вболівальників (відео) 22.09.2020

Через пандемію COVID-19 футбольні матчі в Німеччині тривалий час проходили на стадіонах без глядачів. Попри це Бундесліга успішно стартувала в новий сезон без помітних фінансових втрат. Як німецькому футболу це вдалося?

Як німецький футбол виживає без глядачів на стадіонах (22.09.2020) 22.09.2020

Через пандемію COVID-19 футбольні матчі в Німеччині тривалий час проходили на стадіонах без глядачів. Попри це Бундесліга успішно стартувала в новий сезон без помітних фінансових втрат. Як німецькому футболу це вдалося? І яку роль ще відіграють уболівальники?
Провідні німецькі футбольні клуби вирішили, як повертати фанів на стадіони

Провідні німецькі футбольні клуби вирішили, як повертати фанів на стадіони 04.08.2020

Німецька футбольна ліга погодила заходи, які мають дозволити присутність глядачів на стадіонах під час пандемії. Зокрема на футбольні матчі не продаватимуть квитків для фанів гостьових команд.
У вересні на матчі Бундесліги можуть почати пускати глядачів - Bild

У вересні на матчі Бундесліги можуть почати пускати глядачів - Bild 02.07.2020

У німецькій Бундеслізі розробили концепт повернення до футбольних ігор з глядачами на трибунах вже з вересня. Передбачається, що при цьому половина місць на стадіонах залишатимуться пустими.
Мюнхенська Баварія святкує восьме поспіль чемпіонство в Бундеслізі

Мюнхенська "Баварія" святкує восьме поспіль чемпіонство в Бундеслізі 27.06.2020

"Баварія" видала фантастичне друге коло, перемігши у 16-ти матчах з 17-ти. Роберт Левандовський знову став найкращим бомбардиром.
У день відновлення Бундесліги матчі дивилася рекордна кількість телеглядачів

У день відновлення Бундесліги матчі дивилася рекордна кількість телеглядачів 17.05.2020

Відновлені після двомісячної перерви матчі Бундесліги переглянуло 16 травня понад шість мільйонів глядачів. Це стало новим рекордом.
Після двомісячної перерви у Німеччині відновилися матчі Бундесліги

Після двомісячної перерви у Німеччині відновилися матчі Бундесліги 16.05.2020

Футбольні матчі Бундесліги відбуваються за порожніх трибун і з дотриманнях жорстких санітарно-протиепідемічних норм.
Коронавірус і футбол. Як фанати підтримують свої команди в Німеччині

Коронавірус і футбол. Як фанати підтримують свої команди в Німеччині 18.04.2020

Через епідемію COVID-19 масові заходи в Німеччині заборонені до 31 серпня. Футбольні фанати вигадують творчі способи поліпшити настрій на стадіонах, якщо команди таки вирішать грати за порожніх трибун.
УЄФА призупиняє плей-оф Ліги чемпіонів і Ліги Європи через коронавірус

УЄФА призупиняє плей-оф Ліги чемпіонів і Ліги Європи через коронавірус 13.03.2020

Матчі плеф-оф Ліги чемпіонів і Ліги Європи, заплановані 17-19 березня, вирішили відкласти. Європейські футбольні ліги також одна за одною йдуть на вимушені перерви через коронавірус.

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