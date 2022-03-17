Як німецький футбол виживає без глядачів на стадіонах (22.09.2020)

Через пандемію COVID-19 футбольні матчі в Німеччині тривалий час проходили на стадіонах без глядачів. Попри це Бундесліга успішно стартувала в новий сезон без помітних фінансових втрат. Як німецькому футболу це вдалося? І яку роль ще відіграють уболівальники?