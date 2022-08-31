Гандбольний притулок для українських чемпіонів

Ігри на чемпіонатах з гандболу в Україні зараз зупинені. Запоріжжя, батьківщина серійного чемпіона ГК "Мотор", зараз теж опинилося під обстрілами. Тож тепер ця команда виступатиме у 2-й Бундеслізі Німеччини.

Відкрити сезон грою проти Bayer з німецького міста Дормаген - а не як завжди проти київського ЦСКА чи маріупольсього "Донбасу"? Домашні ігри за дві тисячі кілометрів від дому? У запорізької гандбольної команди "Мотор" цими днями чимало нового.

Через розв'язану Росією війну проти України не може бути і мови про проведення змагань. Тим не менш керівництво клубу вирішило, що команда повинна грати далі, а для усіх, хто з клубом пов'язаний, має відновитись якомога більш нормальне життя. І вони почали питати в Європі. І знайшли те, що шукали у Німеччині. "Гандболісти допомагають гандболістам" - такою є провідна ідея гандбольної Бундесліги (HBL), яка повністю підтримала незвичний переїзд ГК "Мотор" з Запоріжжя.

Одна ліга, дві таблиці

Новим спортивним домом ГК "Мотор" на рік стане друга ліга Німеччини. HBL надала їй право гостя на рік, у змаганнях візьмуть участь 20 команд - за широкої підтримки клубами 2-ї ліги гостьової участі українців. Однак: хоч "Мотор" з Запоріжжя зіграє 38 "товариських матчів" у Німеччині, результати українців не матимуть жодного впливу на рішення ліги наприкінці сезону. Тож HBL вестиме дві таблиці: одну з гостями з Запоріжжя і одну без них.

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В Україні немає такого доброго спортивного рівня, як тут, бо інші команди працюють не так професійно", - пояснює тренер ГК "Мотор" Гінтарас Савукінас. Кілька ключових гравців залишили клуб після початку війни. Двом гравцям з Білорусі було заборонено виступати за Запоріжжя. Савукінасу довелось інтегрувати в команду спортсменів з другого складу.

Гінтарас Савукінас тренує ГК "Мотор" з 2020 року Фото: Freund/Nordphoto/IMAGO

Однак запоріжці гратимуть і змагальні ігри. Багаторазові учасники Ліги чемпіонів, які у 2013 році навіть дійшли до 1/8 фіналу, у цьому сезоні виступатимуть у Лізі Європи, других за значенням клубних змаганнях в Європі. "Наша спортивна мета - добре виступити у Лізі Європи. І у цьому нам, звісно, дуже допоможе сезон у 2-й лізі", - каже Савукінас. Особливо молоді гравці команди матимуть користь з цього досвіду, "тому що це сильна ліга, у якій ми можемо багато навчитися і стати краще".

Дюссельдорф допомагає - на усіх рівнях

Українські гандболісти та їхні родини мешкають зараз у Дюссельдорфі. Рішення підтримати цей незвичайний проєкт солідарності у гандболі швидко підтримала і міська влада. "ГК "Мотор"-Запоріжжя є для нас абсолютно сердечним проєктом, а також позитивним сигналом для усіх українських біженців у Дюссельдорфі. Наше місто з його схибленою на гандболі публікою прийме цю висококласну спортивну команду з ейфорією та забезпечить їй справжню атмосферу домашньої гри", - каже Буркгард Гінцше, голова спортивного упраління міста Дюссельдорф. У столиці землі Північний Рейн-Вестфалія є велика українська громада. Крім того, з початку війни РФ проти України місто прийняло понад 9 тисяч біженців з України.

Гандбольні родини з Запоріжжя розташували у квартирах, які винайняла місцева влада. Власне, як і для багатьох інших людей з України, які були вимушені залишити країну через війну. Після місяців перебування у тимчасових помешканнях або таборах тепер вони мають власні чотири стіни. "Дюссельдорф прийняв нас з розкритими обіймами і ми дуже вдячні за те, що можемо і далі тренуватися, незважаючи на жахливу війну у нашій країні", - каже DW менеджер ГК "Мотор" Дмитро Карпущенко.

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Також місто допомагає розв'язати усі навколоспортивні питання - тренування, транспорт, організація домашніх ігор чи маркетинг і публічна робота. З професійною командою завжди багато справ. У Дюссельдорфі їй надали для тренувань дві зали.

Грати в гандбол, щоб представляти батьківщину

Однак незважаючи на усю підтримку і допомогу в Німеччині, гравців дуже непокоїть розлука з батьківщиною, де в небезпеці залишаються друзі і деякі родичі. "Я дуже сумую за кожним, дуже переймаюся за кожного, - каже гравець національної збірної Олександр Касай. - Я намагаюся постійно бути з ними на телефонному чи відеозв'язку".

Утім, зараз думки команди усі спрямовані на першу гру. Дуель з Bayer-Дормаген, яка відбудеться 31 серпня пообіді в Дюссельдорфі, відкриває сезон 2-ї ліги. Це буде подвійний захід з велико кількістю глядачів - їх очікується близько 10 тисяч. Після цього чемпіони СК "Магдебург" та володарі кубка THW-Кіль розіграють перший титул нового сезону - Суперкубок.

Українські біженці матимуть змогу відвідати гру безкоштовно. Як і гравці запорізького ГК "Мотор, вони теж мають хоча б на час гри відключитись від своїх страхів за батьківщину. "Я сподіваюсь, що ми покажемо гарний, емоційний і справжній український гандбол, - каже Касай. - Щоб нашим уболівальникам сподобалась наша гра і вони приходили на кожну наступну".