Бундесліга дає Україні гроші за трансляції в РФ. Хто проти?

У Росії офіційно показують матчі Бундесліги. Гроші за продаж трансляцій Німецька футбольна ліга жертвує на благодійність - насамперед Україні. Не всі клуби були з цим згодні.

Бундеслігу найближчими вихідними чекає вже третій тур розіграшу чергової першості, і футбольні вболівальники в РФ, як і раніше, зможуть за бажання дивитися по телевізору чемпіонат Німеччини з футболу, цілком легально.

Гроші за телетрансляції Німецькій футбольної лізі (DFL) платить компанія "Газпром-медіа", яка передає права на показ поєдинків телеканалу "Матч ТБ", що їй належить. Про домовленість продовжити контракт, який тепер розрахований на два сезони (до літа 2025 року), стало відомо ще в липні цього року. Але 29 серпня німецькі журналісти з'ясували раніше неоприлюднені подробиці.

Дилема DFL: боротьба з цензурою та допомога Україні

Рішення DFL продовжити продаж прав на трансляцію матчів Бундесліги в Росії вважали проблематичним з низки причин. По-перше, солідарність: англійська Прем'єр-ліга та французька Ligue 1 розірвали угоди про показ у РФ поєдинків їхніх команд ще на початку військового вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року. Німецький клуб "Шальке 04" буквально за кілька днів після початку війни розірвав контракт зі своїм головним на той момент спонсором - концерном "Газпром", хоча це й поставило клуб тоді у складну фінансову ситуацію.

По-друге, у німецьких футбольних функціонерів був приклад цензури перед очима: у квітні 2022 року "Матч ТБ" перервав трансляцію гри між "Боруссією" з Дортмунда та "Лейпцигом", щоб не показувати проукраїнські та спрямовані проти російського вторгнення в Україну коментарі та плакати на трибунах. Ще одна проблема: "Матч ТБ" зафарбовував чи не показував взагалі логотип DFL, який на той момент був витриманий у кольорах українського прапора на знак солідарності.

У відповідь Німецька футбольна ліга, як стверджують журналісти програми новин Tagesschau 1-го каналу телебачення Німеччини (ARD), зажадала від "Матч ТБ" для продовження трансляцій, в першу чергу, відмови від цензури. Щоправда, за тим, чи дотримується "Матч ТБ" домовленостей, футбольні функціонери ФРН, мабуть, не стежать - принаймні на відповідне запитання журналістів з ARD вони не відповіли. Але головне рішення DFL полягало в тому, що всі гроші, отримані від трансляції німецького футболу в Росії, Бундесліга жертвуватиме на благодійні проєкти, насамперед на користь України.

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Частина клубів хотіла залишити собі гроші від трансляцій у РФ

Проте останнє рішення, судячи з усього, подобається не всім клубам Бундесліги. Так, спортивні журналісти ARD із програми Sport inside отримали протокол засідання Німецької футбольної ліги, яке пройшло ще у березні 2023 року. Під час зустрічі керівництво DFL попросило клуби першої та другої Бундесліг поділитися думкою, чи варто й надалі жертвувати доходи, одержувані від трансляцій матчів у РФ, чи краще поділити їх між самими футбольними клубами.

Згідно з протоколом, вісім клубів проголосували за припинення пожертвувань, ще два утрималися, решта 26 виступили за те, щоб пожертвування продовжувати. Які клуби та як саме проголосували, у протоколі не вказано, та й опитування за його підсумком не зобов'язувало керівництво DFL до ухвалення того чи іншого рішення, зазначають журналісти ARD.

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Мільйони йдуть на гуманітарні потреби

Тим часом протокол, який потрапив до рук журналістів, містив докладну інформацію про те, скільки "Газпром-медіа" переказує DFL за показ у РФ матчів Бундесліги і що з цими грошима роблять у Німеччині. З лютого 2022 до березня 2023 року Німецька футбольна ліга, за її даними, пожертвувала з доходів від договору з "Газпром-медіа" три мільйони євро на благодійні цілі.

З них, як відомо, останній мільйон був поділений між Україною та постраждалими від землетрусу в Туреччині та Сирії, який стався у лютому 2023 року. Гроші надійшли на рахунки відомих гуманітарних організацій, що діють у ФРН - DRK, Caritas, Aktion Deutschland Hilft та SOS-Kinderdörfer.