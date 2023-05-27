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Чемпіон Німеччини з футболу "Баварія" (Мюнхен)
Чемпіон Німеччини з футболу "Баварія" (Мюнхен)Фото: Thilo Schmuelgen/REUTERS
СпортНімеччина

Гол на 89-й хвилині: "Баварія" стала чемпіоном Німеччини

Ілля Коваль
8 хв. тому

"Баварія" відставала від "Боруссії" перед заключним туром на два очки, але завдяки нічиїй конкурентів і голу на останніх хвилинах виграла бундеслігу водинадцяте поспіль.

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Мюнхенська "Баварія" водинадцяте поспіль виграла футбольну бундеслігу, перемігши у суботу, 27 травня, в останньому турі в гостях "Кельн" з рахунком 2:1. Вирішальний гол на 89-й хвилині забив Джамал Мусіала (Jamal Musiala).

Дортмундська "Боруссія", яка перед заключним матчем очолювала таблицю, не змогла обіграти на своєму полі "Майнц" (2:2) і опустилася на друге місце. "Баварія" та "Боруссія" набрали по 71 очку, але мюнхенці стали чемпіонами завдяки найкращій різниці забитих та пропущених м'ячів.

Рекордна чемпіонська серія "Баварії"

Для "Баварії" це вже 11-й поспіль титул чемпіона Німеччини, це рекордна серія у топ-5 лігах Європи (Англія, Німеччина, Іспанія, Італія, Франція). Загалом в історії мюнхенський клуб вигравав бундеслігу 33 рази.

 

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