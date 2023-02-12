Землетруси у Туреччині та Сирії: уже понад 28 тисяч загиблих

У ООН прогнозують, що кількість жертв землетрусів може подвоїтися. Десятки тисяч рятувальників продовжують пошукові роботи.

Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії станом на неділю, 12 лютого, перевищила 28 тисяч. У Туреччині число жертв перевищило 24,6 тисячі, повідомило державне інформаційне агентство Anadolu з посиланням на віце-президента країни Фуата Октая. За даними турецього Управління з питань протидії та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD), ще понад понад 80 тисяч людей зазнали поранень. У сусідній Сирії загинули щонайменше 3,5 тисячі людей, більше п'яти тисяч зазнали поранень, пише dpa.

Керівник гуманітарної програми ООН Мартін Гріффітс під час відвідин Туреччини заявив, що очікує, що кількість загиблих щонайменше подвоїться. Десятки тисяч рятувальників продовжують пошуки, повідомляє AFP. Хоча надії врятувати з-під завалів живих людей уже майже немає, місцеві ЗМІ повідомляють про неймовірні історії порятунку.

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Немовля врятували через 140 годин після землетрусу

Так, у неділю, майже через тиждень після землетрусу рятувальники витягли з-під завалів семимісячне немовля і дівчинку-підлітка. Немовля на ім'я Хамза врятували в південній провінції Хатай більш, ніж через 140 годин після землетрусу, а в місті Газіантеп врятували 13-річну Есму.

Пошуково-рятувальні роботи у Туреччині тривають Фото: Burak Kara/Getty Images

За минулий тиждень у Туреччині ти Сирії районі сталося понад дві тисячі підземних поштовхів. Перший потужний землетрус поштовх магнітудою 7,7 бала стався рано вранці в понеділок. За ним приблизно опівдні стався ще один землетрус магнітудою 7,6 бала.

За оцінками ВООЗ, внаслідок землетрусів постраждали загалом майже 26 мільйонів людей. У Туреччині, за офіційними даними, було зруйнована або серйозно пошкоджено понад 12 тисяч будівель.

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