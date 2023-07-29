Футбольні клуби Криму в лізі РФ: заборону УЄФА обійшли?

Команди з Севастополя та Ялти стартували у другій лізі РФ, хоча УЄФА заборонила кримським клубам грати у російських турнірах. Як так сталося? І які санкції загрожують Росії?

Друга ліга Росії з футболу зазвичай не привертає до себе міжнародної уваги. Але в липні тим, що відбувається в цьому турнірі, зацікавився Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Причина: у сезоні 2023/24 у "дивізіоні Б" другої ліги РФ поряд з командами з Ростова, Ставрополя та Майкопа стартували клуби з анексованого Росією українського півострова Крим - ФК "Севастополь" та ялтинський "Рубін".

При цьому УЄФА ще 2014 року заборонив кримським командам грати в офіційних російських турнірах. Як клуби з Криму з'явилися у російських змаганнях всупереч бану та які будуть наслідки, з'ясовувала DW.

Клуби Криму вже грали у турнірах РФ пів року

Перша спроба інтегрувати кримські футбольні клуби до російських змагань відбулася невдовзі після анексії півострова. Влітку 2014 року три команди, які раніше виступали в українських турнірах, створили нові російські юрособи та подали заявки до другої ліги РФ. Друга ліга - третій за силою дивізіон Росії після прем'єр-ліги (РПЛ) та першої ліги.

"Севастополь", прихований під абревіатурою СКЧФ, сімферопольський ТСК (переіменована українська "Таврія") та ялтинська "Перлина" встигли тоді провести півроку у російському турнірі, зігравши 17-18 матчів. Але у грудні 2014 року виконавчий комітет УЄФА заборонив футбольним клубам із Криму "брати участь у змаганнях, організованих Російським футбольним союзом". РФС тоді підкорився рішенню європейської організації та виключив кримські команди з другої ліги, анулювавши результати їхніх матчів.

"Наплювати на УЄФА": футбольне рішення дійшло до Путіна

Відтоді в Криму діє "спеціальна зона" під егідою УЄФА. На практиці це означає, що команди півострова можуть грати офіційні матчі лише між собою, без можливості виходу на міжнародний рівень. Аж до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну такий стан справ не переглядався. Але з весни-літа 2022 року, після початку повномасштабної війни та пов'язаного з цим відсторонення збірної РФ та футбольних клубів від міжнародних змагань, тиск на РФС посилився. Держчиновники дедалі частіше вимагали допустити кримчан до футбольних ліг РФ.

"Ми терпіли і розуміли, що включення наших клубів може болісно позначитися на РФС, але тепер, після 24 лютого, стало очевидно, що орієнтуватися на європейську спільноту не варто. Сьогодні кримські футбольні команди мають бути включені до РФС, бути присутніми в РПЛ, першою та другій лігах. Ми вже не можемо рівнятися на ФІФА та УЄФА, які видали російському футболу чорну мітку", - заявила в серпні 2022-го членкиня Ради Федерації від анексованого Криму Ольга Ковітіді. А депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Роман Терюшков висловився ще пряміше і закликав "наплювати на позицію УЄФА та ФІФА".

Вже восени минулого року рішення щодо кримського футболу вийшло на найвищий державний рівень. Віце-прем'єр РФ Дмитро Чернишенко доповів президенту Володимиру Путіну: "З РФС домовилися, що інтегруємо нові території до наших регулярних чемпіонатів з футболу".

Ще в березні 2014 року фанати "Севастополя" їздили на гостьовий матч до Львова з прапором України Фото: Yuriy Dyachshyn/AFP/Getty Images

"Грати може навіть Буркіна-Фасо": реформа для обходу заборони?

Навесні став вимальовуватись формат участі кримчан у російських турнірах. У травні було оголошено реформу другої ліги. Раніше це був єдиний дивізіон, який поділявся на географічні зони. А з сезону 2023/24 другу лігу розбили на "дивізіон А", який зберіг статус професійного, та "дивізіон Б", який оголосили аматорським. В останньому і грають "Севастополь" із ялтинським "Рубіном".

"Статус дивізіону не напівпрофесійний. Цей статус дозволяє грати в турнірі абсолютно різним клубам. Наприклад, командам медіаліги. Там може зіграти навіть збірна Буркіна-Фасо", - заявив президент Футбольної національної ліги (ФНЛ) Наїль Ізмайлов. Зі збірною Буркіна-Фасо футбольний чиновник перегнув: за регламентом у російській другій лізі заборонена участь іноземних футболістів.

Читайте також: УЄФА розслідує скандал зі скандуванням "Путін" турецькими фанатами

Через це правило "Севастополю" навіть довелося розлучитися з кількома гравцями, які не змогли отримати російське футбольне громадянство. "Хто зміг зробити російські футбольні паспорти, тих ми заявили. Для його отримання нашим гравцям потрібно було дотриматись кількох правил: не бути "заграним" за збірну України і мати близьких родичів, народжених на території РФ", - пояснював гендиректор клубу Валерій Чалий. У чотирьох гравців "Севастополя" близьких родичів у Росії не було. Дехто з цієї четвірки почав грати за команду ще більше 10 років тому в українських турнірах. Як з'ясувала DW, щонайменше частина цих гравців все ще намагається оформити документи для футбольного паспорта РФ, щоб повернутися до "зросійщеного" "Севастополя".

Ще один пункт аргументації російської сторони пов'язаний з тим, що друга ліга підпорядкована не РФС безпосередньо, а Футбольній національній лізі (ФНЛ). Нагадаємо, УЄФА у 2014 році заборонив клубам Криму грати у змаганнях, "організованих РФС". "Змагання ("дивізіон Б" другої ліги. - Ред.) є аматорським, воно проводиться ФНЛ. Це написано в документах. У цих клубів свій правовий статус. Ми не повинні допускати до участі професійні футбольні клуби (з Криму. - Ред.) у професійних змаганнях під егідою РФС. А тут рішення ФНЛ, це їхнє змагання", - виправдовувався генсек РФС Максим Митрофанов.

Утім, ФНЛ, згідно з даними на її сайті, проводить змагання "за дорученням РФС" та діє відповідно до статуту РФС. Примітно й те, що ФНЛ, за власними даними, "об'єднує неаматорські футбольні клуби РФ першого та другого дивізіону", що не узгоджується з аматорським статусом "дивізіону Б" другої ліги.

Виключення Росії з УЄФА і з ФІФА загрожує фатальними наслідками Фото: Andre M. Chang/Zuma/picture alliance

Прикметно, що "Севастополь" та "Рубін" не стали подавати заявки на участь у Кубку Росії - турнірі, який проводиться під егідою РФС, у якому можуть грати команди з усіх російських ліг. В ялтинському клубі пояснили це бажанням "сконцентруватися на грі у другій лізі", а севастопольці - відсутністю "ресурсів". "Немає можливостей просто брати участь як за спортивними складовими, так і за іншими", - сказав гендиректор клубу Валерій Чалий. Поява кримчан у Кубку Росії стала б прямим порушенням рішення УЄФА.

Які футбольні санкції загрожують Росії

Українська асоціація футболу (УАФ) відреагувала на гру кримських команд у чемпіонаті Росії та закликала вжити заходів для усунення порушення Росією ще одного порушення "всіх існуючих правил і норм". Українська сторона попросила "розглянути можливість виключення РФС зі складу ФІФА та УЄФА", - ідеться в листі УАФ на адресу двох міжнародних футбольних організацій.

Російські клуби та збірна вже відсторонені від міжнародних матчів, але виключення з ФІФА та УЄФА передбачає "зовсім інший рівень ізоляції", пояснював російський спортивний юрист Михайло Прокопець. Наслідки описував спортивний портал Sports.ru: по-перше, національна збірна не зможе проводити навіть товариські матчі, тому що їх треба погоджувати з ФІФА. Залишиться лише можливість ігор із невизнаними країнами. По-друге, російські клуби не зможуть більше здійснювати міжнародні трансфери та ризикують безкоштовно втрачати гравців. По-третє, УЄФА та ФІФА перестануть виділяти гроші на розвиток дитячо-юнацького футболу в Росії - зараз такі платежі ще зберігаються.

Читайте також:Товариський футбольний матч Німеччина - Україна: бойова нічия у Бремені

В УЄФА у відповідь на запит DW зазначили, що "оцінюють ситуацію" з кримськими клубами, "особливо у світлі рішення 2014 року про заборону кримським клубам брати участь у змаганнях під егідою РФС". "Ми перебуваємо в контакті з РФС та УАФ", - додали у пресслужбі організації. В УЄФА відмовилися від подальших коментарів та проігнорували питання DW про можливі санкції щодо Росії та про терміни ухвалення рішення.

Тим часом "Севастополь" та "Рубін" після двох турів очолюють свою підгрупу у другій лізі - а отже, вже взимку потенційно претендуватимуть на підвищення до професійного "дивізіону А". У суботу, 29 липня, ялтинський клуб проводить черговий матч на території Росії - у Майкопі проти місцевої "Дружби".

Жіноча футбольна команда "Маріуполь" про російську окупацію To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video