УЄФА розслідує скандал із скандуванням "Путін" турецькими фанатами

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оголосила про початок дисциплінарного розслідування щодо турецьких уболівальників після матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, який відбувся між стамбульським "Фенербахче" та київським "Динамо" 27 липня в Стамбулі.

Після того як українська команда відкрила рахунок у матчі, вболівальники "Фенербахче" почали скандували ім'я та прізвище президента РФ Володимира Путіна. Це не дезорієнтувало українців, і зустріч команд завершилася перемогою "Динамо" з рахунком 2:1. Попри перемогу киян, головний тренер "Динамо" Мірча Луческу відмовився брати участь у післяматчевій пресконференції.

На сайті УЄФА з'явилася картка, в якій повідомляється про відкриття дисциплінарного розслідування щодо можливо неналежної поведінки вболівальників "Фенербахче". Його проведе інспектор з етики та дисципліни.

Турецькі вболівальники не заспокоїлися після матчу

Наступного дня після програшу "Фенербахче" турецькі користувачі Instagram стали залишати на сторінці московського футбольного клубу "Динамо" коментарі на підтримку Путіна та емодзі з російськими прапорами. Видання Baza припускає, що турецькі фанати таким чином хотіли пожартувати з української команди, але переплутали акаунти клубів.

Команди з Росії у 2022 році не беруть участі в Лізі чемпіонів, адже УЄФА відсторонила країну від усіх міжнародних турнірів із усіх підконтрольних дисциплін через розв'язану повномасштабну війну проти України. Спортивний арбітраж у червні відхилив апеляції Російської федерації спорту щодо усунення клубів.

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