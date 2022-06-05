 Україна не змогла вийти на Чемпіонат світу з футболу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2022

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Новини

Україна не змогла вийти на Чемпіонат світу з футболу

Українська збірна з футболу програла Вельсу в Кардіффі з рахунком 1:0 у фіналі плей-офф за вихід на чемпіонат світу з футболу, який відбудеться в Катарі. Валлійці потрапили на турнір уперше з 1958 року.

Автогол стався після удару гравці збірної Вельсу Гарета Бейла

Автогол стався після удару гравці збірної Вельсу Гарета Бейла

Збірна України з футболу програла Вельсу в фінальному матчі плей-офф за вихід на чемпіонат світу з футболу, який відбудеться в Катарі. Українці поступилися суперникам із рахунком 1:0 у грі, яка пройшла у Кардіффі у неділю, 5 червня.

Єдиний гол у матчі забив гравець збірної України Андрій Ярмоленко у свої ворота. Раніше, 1 червня, у півфінальній грі плей-офф Україна обіграла Шотландію з рахунком 3:1. Спочатку ці ігри за вихід на ЧС-2022 запланували на березень, але їх перенесли через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Вельс у своєму півфіналі переміг Австрію з рахунком 2:1.

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Для Вельсу це друге в історії потрапляння на Чемпіонат світу з футболу. Вперше валлійці пробилися на цей турнір 1958 року. Цього разу валлійська збірна потрапила до групи B, де їй протистоятимуть національні команди Англії, Ірану та США. Чемпіонат світу пройде з 21 листопада до 18 грудня в Катарі.

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