Збірна України з футболу перемогла Шотландію у битві за поїздку на ЧС-2022

Національна збірна України з футболу у понеділок, 1 червня, виграла півфінальний стиковий матч плей-офф відбору на Чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Матч проти збірної Шотландії, який відбувся на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго, завершився з рахунком 1:3. За Україну відзначився нападники Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та Артем Довбик.

Отже, Україна вийшла до фіналу плей-офф відбору на ЧС-2022, і 5 червня в Кардіффі зіграє проти Вельсу. Переможець отримає путівку у фінальну частину турніру, який проходитиме у Катарі з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

Жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Переможець пари Україна-Вельс змагатиметься у групі В з Англією, США та Іраном.

Нагадаємо, що перед грою з Шотландією на пресконференції головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що це "найважливіший матч на цьому етапі його життя". Півзахисник збірної України Олександр Зінченко розплакався, відповідаючи на запитання про війну в Україні і згадавши розмову з українськими дітьми. "Вони кажуть одне: "Я мрію, щоб війна закінчилася", - сказав футболіст.