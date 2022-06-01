 Збірна України з футболу перемогла Шотландію у битві за поїздку на ЧС-2022 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2022

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Новини

Збірна України з футболу перемогла Шотландію у битві за поїздку на ЧС-2022

Під час матчу на "Гемпден Парк" у Глазго збірна України з футболу три голи шоталндцям і опинилася за крок до фінальної частини ЧС-2022 у Катарі.

Збірна України перед матчем із Шотландією

Збірна України перед матчем із Шотландією

Національна збірна України з футболу у понеділок, 1 червня, виграла півфінальний стиковий матч плей-офф відбору на Чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Матч проти збірної Шотландії, який відбувся на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго, завершився з рахунком 1:3. За Україну відзначився нападники Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та Артем Довбик. 

Отже, Україна вийшла до фіналу плей-офф відбору на ЧС-2022, і 5 червня в Кардіффі зіграє проти Вельсу. Переможець отримає путівку у фінальну частину турніру, який проходитиме у Катарі з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

Жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Переможець пари Україна-Вельс змагатиметься у групі В з Англією, США та Іраном.

Нагадаємо, що перед грою з Шотландією на пресконференції головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що це "найважливіший матч на цьому етапі його життя". Півзахисник збірної України Олександр Зінченко розплакався, відповідаючи на запитання про війну в Україні і згадавши розмову з українськими дітьми. "Вони кажуть одне: "Я мрію, щоб війна закінчилася", - сказав футболіст.

 

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