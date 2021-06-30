Головним тренером збірної України з футболу затвердили Олександра Петракова

Олександр Петраков, який з серпня виконував обов'язки тренера національної збірної України з футболу, офіційно затверджений на посаді головного тренера. Таке рішення прийняв виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ) 17 листопада.

Президент УАФ, член виконкому Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Андрій Павелко запропонував призначити Петракова на посаду головного тренера до 30 грудня 2022 року, тобто до завершення чемпіонату світу в Катарі, з можливістю продовження контракту до 30 липня 2024 року - на цикл відбору та фінальної частини чергового чемпіонату Європи з футболу. Члени виконкому УАФ підтримали цю пропозицію одноголосно.

Павелко зазначив, що за час роботи Петракова збірна України виборола право на виступ у плей-оф відбору ЧС-2022. "За цей час команда не програла жодного матчу, звела до нічиєї поєдинок проти чинного чемпіона світу, збірної Франції, та виборола дві ключові виїзні перемоги над прямими конкурентами", - йдеться в пресрелізі.

Україна побореться у плей-оф за вихід на чемпіонат світу з футболу

Нагадаємо, збірна України здобула перемогу у виїзному матчі 16 листопада над командою Боснії і Герцеговини з рахунком 2:0. Таким чином вона посіла друге місце в турнірі кваліфікації та боротиметься тепер за вихід у фінальну частину Чемпіонату світу, який відбудеться у Катарі в листопаді-грудні 2022 року.

Влітку цього року українська збірна показала непоганий результат України на Євро-2020 - вона дійшла до чвертьфіналу чемпіонату. Тренером команди тоді був Андрій Шевченко.

1 серпня Шевченко заявив про закінчення контракту, подякувавши гравцям та вболівальникам. Втім у вересні на пресконференції він заявив, що хотів продовжити роботу зі збірною, але не отримав пропозицію від УАФ. З 18 серпня обов'язки головного тренера збірної України став виконувати Петраков.

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