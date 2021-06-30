Україна вийшла у плей-оф відбору до Чемпіонату світу з футболу

Збірна України з футболу здобула перемогу у виїзному матчі 16 листопада над командою Боснії і Герцеговини з рахунком 2:0. Таким чином вона посіла друге місце в турнірі кваліфікації та боротиметься тепер за вихід у фінальну частину Чемпіонату світу, який відбудеться у Катарі в листопаді-грудні 2022 року.

Перший гол у поєдинку з Боснією і Герцеговиною забив на 58-й хвилині Олександр Зінченко з передачі Віктора Циганкова, другий - Артем Довбик на 79-й хвилині, якого віч-на-віч із воротарем вивів Микола Шапаренко.

Перемогу збірної привітав президент України Володимир Зеленський. "Ці хлопці щойно перемогли і потрапили до плей-оф, де боротимуться за вихід на Чемпіонат світу-2022. Цих хлопців ми будемо несамовито пыдтримувати й зірвемо горлянку, коли їм це вдасться. Тому що ці хлопці - збірна України з футболу", - написав він у Тwitter.

Перше місце в групі здобула Франція після перемоги над фінами з рахунком 2:0, Фінляндія зайняла третю сходинку.

Жеребкування плей-оф відбудеться 26 листопада. За путівку на ЧС-2022 у березні боротимуться Португалія, Шотландія, Італія, Росія, Швеція, Вельс, а також Польща, Північна Македонія, Туреччина, Австрія, Чехія й Україна.

Нагадаємо, що влітку цього року українська збірна показала непоганий результат на Євро-2020 - вона дійшла до чвертьфіналу чемпіонату. Тренером команди тоді був Андрій Шевченко.

1 серпня Шевченко повідомив про закінчення контракту, подякувавши гравцям та вболівальникам, однак у вересні на пресконференції він заявив, що хотів продовжити роботу зі збірною, але не отримав пропозицію від Української асоціації футболу. З 18 серпня обов'язки головного тренера збірної України виконує Олександр Петраков.