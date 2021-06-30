 Збірна України в чвертьфіналі Євро-2020: в країні сплеск патріотизму та радощів | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 30.06.2021

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Україна

Збірна України в чвертьфіналі Євро-2020: в країні сплеск патріотизму та радощів

Українці надихнулися перемогою своєї футбольної збірної над командою Швеції та історичним виходом команди у чвертьфінал європейської футбольної першості.

Ілля Забарний зі збірної України

Ілля Забарний зі збірної України

В Україні з вечора 29 червня панує без перебільшення святковий настрій: на Євро-2020 збірна країни з футболу  перемогла команду Швеції і забезпечила собі вихід у чвертьфінал європейської футбольної першості. Радість охопила чи не всіх - від пересічних уболівальників до представників найвищих ешелонів влади. ЗМІ та соцмережі рясніють зраділими повідомленнями і коментарями - українці тріумфують з того, що їхня збірна вперше в історії незалежної України вийшла у чвертьфінал Чемпіонату Європи.

Перша реакція - захват та ейфорія

Ввечері 29 червня тисячі вболівальників зібралися на Спортивній площі Києва, щоби спостерігати за матчем Україна-Швеція. Матч транслювався наживо на велетенському екрані, який, як запевнили організатори, є найбільшим у Європі. Вболівальники, з якими говорила DW, були не тільки з України, а й з Білорусі та Ізраїлю. Вбрані у футболки з українською символікою, вони тримали в руках українські національні прапори. Казали, що прийшли разом отримати емоції, які неможливо відчути вдома біля телевізора.

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Упродовж усього видовища вболівальники раз по раз скандували вигуки "У-кра-ї-на!" і "Героям слава!" Більшість доволі гостро реагували на жорсткий стиль матчу та травмування шведами українських футболістів. І гучно жадали переможного для українців фіналу цієї гри. 

Бурхливі реакції під час перебігу матчу вилилися на вулиці столиці України після його завершення. Автострадами до глибокої ночі їздили, сигналячи, автівки, мотоцикли, велосипеди і самокати, над якими розмахували українськими стягами. 

Ставки, пиво і радощі можновладців

Вранці наступного дня українські соцмережі рясніли вітаннями з перемогою й тріумфальними  фото, які свідчили про захват футболістами України. Президент України Володимир Зеленський написав у Facebook: "Сьогодні не було вас і нас. Сьогодні були МИ. Україна! Команда, що налічує понад 40 мільйонів (...) , яка показує характер, міць, яка б'ється, терпить болючі удари та біль, але встає і дає здачі!"

А на засідання Кабінету міністрів України 30 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністри прийшли у футболках збірної України. Чергове пленарне засідання Верховної Ради почалося з привітання спікера парламенту Дмитра Разумкова з перемогою футбольної збірної, яке депутати зустріли стоячи, з оплесками та вигуками "Слава Україні!"-"Героям Слава!" 

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив журналістам, що він виграв 300 доларів, вгадавши результат матчу Україна-Швеція і купив на ці гроші пива всім присутнім в пабі, де він дивився матч.

Історична перемога

Між тим капітан української збірної Олександр Зінченко, який зараз є півзахисником британського клубу "Манчестер Сіті", заявив, що перемога була здобута "за рахунок характеру і бажання". "Всі ми прекрасно розуміли, скільки критики на нас вилилося в перших трьох матчах. Сьогодні ми всі разом дивилися один одному в очі та виходили на гру, як на війну. Розуміли, що потрібно здобути результат, цей історичний результат. І ми це зробили", - сказав Зінченко.

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

"Я дуже прагнув досягти цього результату, - заявив і тренер збірної Андрій Шевченко. - Дякую своїй команді за ті сили, що вони витратили. За той героїзм, що вони продемонстрували (...) Команда заслужила своєю грою і віддачею любов України". 

Щодо самого перебігу гри Шевченко визнав, що його команда не завжди була на висоті. "Намагалися контролювати гру, це не завжди виходило, але я вважаю, що команда повністю виконала мою установку", - сказав Шевченко.

Вихід України до чвертьфіналу Євро-2021 можна прирівняти до виходу у чвертьфінал Кубку світу 2006 року. Так пояснив урочистий настрій українців футбольний оглядач і коментатор Микола Несенюк. У розмові з DW він нагадав, що завдяки тій перемозі тодішнього тренера збірної Олега Блохіна проголосили найвеличнішим тренером сучасності.

"За часів незалежності ми в Європі ще ніколи не піднімалися так високо. Хотілося б, щоб цей результат у нас сприйняли не як величезне досягнення, а як чергову сходинку на шляху до ще більших успіхів", - зазначив Несенюк.  

Андрій Шевченко запевнив, що чудово розуміє складність завдання у майбутній чвертьфінальній грі зі збірною Англії в Римі. "Знаємо, з ким граємо. Є час порадіти, а завтра летимо в Рим і починаємо підготовку", - наголосив тренер української збірної.

Дивитись відео 01:50

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  • Роланд Вольфарт, 1990 рік

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  • Удо Латтек (праворуч) та Дієго Марадона, 1982 рік

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  • Франц Беккенбауер, 2006 рік

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  • Зепп Герберґер, 1955 рік

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    М'яч круглий, і матч триває 90 хвилин. +++ Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten.

    Зепп Герберґер (Sepp Herberger, * 1897 - † 1977)

  • Берті Фоґтс і Юрґен Клінсман, 1997 рік

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    Секс перед грою? Мої хлопці самі можуть вирішувати, чи хочуть вони. Але тільки не в перерві між таймами. +++ Sex vor dem Spiel? Das können meine Jungs halten, wie sie wollen. Nur in der Halbzeit, da geht nichts.

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