Євро-2020: Україна виходить у чвертьфінал, перемігши Швецію

Українці у матчі 1/8 фіналу в Глазго перемогли шведів у додатковий час з рахунком 2:1. За вихід у півфінал турніру Україна зіграє з Англією.
Збірна України пробилася у чвертьфінал Чемпіонату Європи з футболу 2020 року. У матчі 1/8 фіналу, який відбувся ввечері у вівторок, 29 червня, у Глазго на стадіоні "Гемпден-Парк" за присутності лише п'яти тисяч глядачів, українці перемогли шведів у додатковий час з рахунком 2:1.
Читайте також: Євро-2020: що треба знати про чемпіонат Європи з футболу
Певною несподіванкою стартового складу від Андрія Шевченка стала відсутність у ньому одного з лідерів команди Руслана Маліновського. Утім, раніше сам футболіст заявляв, що останнім часом грає з больовими відчуттями через грижу та потребує операції. Зрештою, Маліновський вийшов на заміну у другій половині зустрічі.
У першій половині тайму команди обмінялися небезпечними ударами. На 11-ій хвилині постріл Романа Яремчука парирував воротар шведів Робін Ульсен, а згодом Александер Ісак пробив з вигідної позиції повз ворота Георгія Бущана.
Читайте також: Заборона УЄФА гасла "Героям слава!" тільки згуртує українців - коментар
А на 27-ій хвилині Олександр Зінченко потужним ударом відкрив рахунок у матчі. Прекрасний пас зовнішнім боком стопи через штрафний майданчик віддав капітан українців Андрій Ярмоленко.
Утім, шведи ще до перерви зрівняли рахунок: Еміль Форсберг сильно пробив з-за меж штрафного майданчика, м'яч від ноги Іллі Забарного дещо змінив траєкторію та виявився недосяжним для Бущана.
Після перерви команди створили кілька нагод для взяття воріт. На 55-ій хвилині Ярмоленко вивів на ударну позицію Сергія Сидорчука, після пострілу якого м'яч влучив у стійку воріт шведів. А вже за хвилину в контратаці збірної Швеції стійка врятувала українців після удару Форсберга. Згодом півзахисник шведів потужним ударом влучив також у поперечину воріт Бущана.
Під кінець основного часу матчу гострота у грі помітно знизилися - жодній з команд не давалося створити гольових моментів. У підсумку 1:1 після 90 хвилин гри.
Не вирізнявся гостротою і початок додаткового часу. На 99-ій хвилині матчу італійський суддя Даніеле Орсато вилучив захисника шведів Макуса Даніельсона за грубу гру проти Артема Бєсєдіна, який отримав травму.
Скористатися чисельною перевагою українці змогли на 121-ій хвилині матчу. Артем Довбик, який незадовго до цього вийшов на заміну, з близької відстані головою замкнув прекрасний навіс Олександра Зінченка.
Українці у чвертьфіналі 3 липня в Римі зіграють з англійцями. В іншому чвертьфінальному поєдинку того дня у Баку зійдуться Чехія та Данія. Днем раніше за путівки в півфінал Євро-2020 в Санкт-Петербурзі посперечаються Швейцарія та Іспанія, а в Мюнхені - Бельгія та Італія.