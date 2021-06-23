 Євро-2020: Україна виходить у чвертьфінал, перемігши Швецію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2021

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Новини

Євро-2020: Україна виходить у чвертьфінал, перемігши Швецію

Українці у матчі 1/8 фіналу в Глазго перемогли шведів у додатковий час з рахунком 2:1. За вихід у півфінал турніру Україна зіграє з Англією.

Українці святкують перший гол у ворота шведів

Українці святкують перший гол у ворота шведів

Збірна України пробилася у чвертьфінал Чемпіонату Європи з футболу 2020 року. У матчі 1/8 фіналу, який відбувся ввечері у вівторок, 29 червня, у Глазго на стадіоні "Гемпден-Парк" за присутності лише п'яти тисяч глядачів, українці перемогли шведів у додатковий час з рахунком 2:1.

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Без Маліновського у старті

Певною несподіванкою стартового складу від Андрія Шевченка стала відсутність у ньому одного з лідерів команди Руслана Маліновського. Утім, раніше сам футболіст заявляв, що останнім часом грає з больовими відчуттями через грижу та потребує операції. Зрештою, Маліновський вийшов на заміну у другій половині зустрічі.

Тренер збірної України Андрій Шевченко зробив кілька замін у стартовому складі

Тренер збірної України Андрій Шевченко зробив кілька замін у стартовому складі

Нічия у першому таймі

У першій половині тайму команди обмінялися небезпечними ударами. На 11-ій хвилині постріл Романа Яремчука парирував воротар шведів Робін Ульсен, а згодом Александер Ісак пробив з вигідної позиції повз ворота Георгія Бущана.

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А на 27-ій хвилині Олександр Зінченко потужним ударом відкрив рахунок у матчі. Прекрасний пас зовнішнім боком стопи через штрафний майданчик віддав капітан українців Андрій Ярмоленко.

Олександр Зінченко відкриває рахунок у матчі

Олександр Зінченко відкриває рахунок у матчі

Утім, шведи ще до перерви зрівняли рахунок: Еміль Форсберг сильно пробив з-за меж штрафного майданчика, м'яч від ноги Іллі Забарного дещо змінив траєкторію та виявився недосяжним для Бущана.

М'яч влітає у сітку воріт Георгія Бущана

М'яч влітає у сітку воріт Георгія Бущана

Безгольовий другий тайм

Після перерви команди створили кілька нагод для взяття воріт. На 55-ій хвилині Ярмоленко вивів на ударну позицію Сергія Сидорчука, після пострілу якого м'яч влучив у стійку воріт шведів. А вже за хвилину в контратаці збірної Швеції стійка врятувала українців після удару Форсберга. Згодом півзахисник шведів потужним ударом влучив також у поперечину воріт Бущана.

Еміль Форсберг не лише забив гол, а й влучив у стійку та поперечину воріт Бущана

Еміль Форсберг не лише забив гол, а й влучив у стійку та поперечину воріт Бущана

Під кінець основного часу матчу гострота у грі помітно знизилися - жодній з команд не давалося створити гольових моментів. У підсумку 1:1 після 90 хвилин гри.

Овертайм: вилучення у шведів та гол Довбика

Не вирізнявся гостротою і початок додаткового часу. На 99-ій хвилині матчу італійський суддя Даніеле Орсато вилучив захисника шведів Макуса Даніельсона за грубу гру проти Артема Бєсєдіна, який отримав травму.

Артем Бєсєдін зазнав травми після фолу Маркуса Даніельсона

Артем Бєсєдін зазнав травми після фолу Маркуса Даніельсона

Скористатися чисельною перевагою українці змогли на 121-ій хвилині матчу. Артем Довбик, який незадовго до цього вийшов на заміну, з близької відстані головою замкнув прекрасний навіс Олександра Зінченка.

Українці у чвертьфіналі 3 липня в Римі зіграють з англійцями. В іншому чвертьфінальному поєдинку того дня у Баку зійдуться Чехія та Данія. Днем раніше за путівки в півфінал Євро-2020 в Санкт-Петербурзі посперечаються Швейцарія та Іспанія, а в Мюнхені - Бельгія та Італія.

  • Отто Регаґель, 2004 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Іноді програємо ми, іноді виграють інші. +++ Mal verliert man und mal gewinnen die anderen.

    Отто Регаґель (Otto Rehhagel, * 1938)

  • Франц Беккенбауер, 1976 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Поза грою - це тоді, коли суддя свистить. +++ Abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift.

    Франц Беккенбауер (Franz Beckenbauer, * 1945)

  • ЧС-1954

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Наступна гра завжди найважча. +++ Das nächste Spiel ist immer das schwerste.

    Зепп Герберґер (Sepp Herberger, * 1897 - † 1977)

  • Уве Зеелер, 1966 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Центральний нападник більшу частину свого життя проводить у штрафному майданчику. +++ Ein Mittelstürmer verbringt die meiste Zeit seines Lebens im Strafraum.

    Уве Зеелер (Uwe Seeler, * 1936)

  • Берті Фоґтс, 1979 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Якщо я піду по воді, мої критики скажуть, що я навіть плавати не вмію. +++ Wenn ich über's Wasser laufe, dann sagen meine Kritiker: Nicht mal schwimmen kann er.

    Берті Фоґтс (Berti Vogts, * 1946)

  • Роланд Вольфарт, 1990 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Два гольові моменти, один гол - це я називаю стовідсотковим результатом. +++ Zwei Chancen, ein Tor - das nenne ich hundertprozentige Chancenauswertung.

    Роланд Вольфарт (Roland Wohlfarth, * 1963)

  • Удо Латтек (праворуч) та Дієго Марадона, 1982 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Вони грають тактично добре, хоча грають без тактики. +++ Sie spielen taktisch gut, obwohl sie ohne Taktik spielen.

    Удо Латтек (Udo Lattek, * 1935 - † 2015)

  • Франц Беккенбауер, 2006 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Знаєте, кому я найбільше співчував? М'ячу! +++ Wissen Sie, wer mir am meisten leid tat? Der Ball.

    Франц Беккенбауер (Franz Beckenbauer, * 1945)

  • Зепп Герберґер, 1955 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    М'яч круглий, і матч триває 90 хвилин. +++ Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten.

    Зепп Герберґер (Sepp Herberger, * 1897 - † 1977)

  • Берті Фоґтс і Юрґен Клінсман, 1997 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Секс перед грою? Мої хлопці самі можуть вирішувати, чи хочуть вони. Але тільки не в перерві між таймами. +++ Sex vor dem Spiel? Das können meine Jungs halten, wie sie wollen. Nur in der Halbzeit, da geht nichts.

    Берті Фоґтс (Berti Vogts, * 1946)


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