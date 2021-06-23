Євро-2020: Україна виходить у чвертьфінал, перемігши Швецію

Збірна України пробилася у чвертьфінал Чемпіонату Європи з футболу 2020 року. У матчі 1/8 фіналу, який відбувся ввечері у вівторок, 29 червня, у Глазго на стадіоні "Гемпден-Парк" за присутності лише п'яти тисяч глядачів, українці перемогли шведів у додатковий час з рахунком 2:1.

Читайте також: Євро-2020: що треба знати про чемпіонат Європи з футболу

Без Маліновського у старті

Певною несподіванкою стартового складу від Андрія Шевченка стала відсутність у ньому одного з лідерів команди Руслана Маліновського. Утім, раніше сам футболіст заявляв, що останнім часом грає з больовими відчуттями через грижу та потребує операції. Зрештою, Маліновський вийшов на заміну у другій половині зустрічі.

Тренер збірної України Андрій Шевченко зробив кілька замін у стартовому складі

Нічия у першому таймі

У першій половині тайму команди обмінялися небезпечними ударами. На 11-ій хвилині постріл Романа Яремчука парирував воротар шведів Робін Ульсен, а згодом Александер Ісак пробив з вигідної позиції повз ворота Георгія Бущана.

Читайте також: Заборона УЄФА гасла "Героям слава!" тільки згуртує українців - коментар

А на 27-ій хвилині Олександр Зінченко потужним ударом відкрив рахунок у матчі. Прекрасний пас зовнішнім боком стопи через штрафний майданчик віддав капітан українців Андрій Ярмоленко.

Олександр Зінченко відкриває рахунок у матчі

Утім, шведи ще до перерви зрівняли рахунок: Еміль Форсберг сильно пробив з-за меж штрафного майданчика, м'яч від ноги Іллі Забарного дещо змінив траєкторію та виявився недосяжним для Бущана.

М'яч влітає у сітку воріт Георгія Бущана

Безгольовий другий тайм

Після перерви команди створили кілька нагод для взяття воріт. На 55-ій хвилині Ярмоленко вивів на ударну позицію Сергія Сидорчука, після пострілу якого м'яч влучив у стійку воріт шведів. А вже за хвилину в контратаці збірної Швеції стійка врятувала українців після удару Форсберга. Згодом півзахисник шведів потужним ударом влучив також у поперечину воріт Бущана.

Еміль Форсберг не лише забив гол, а й влучив у стійку та поперечину воріт Бущана

Під кінець основного часу матчу гострота у грі помітно знизилися - жодній з команд не давалося створити гольових моментів. У підсумку 1:1 після 90 хвилин гри.

Овертайм: вилучення у шведів та гол Довбика

Не вирізнявся гостротою і початок додаткового часу. На 99-ій хвилині матчу італійський суддя Даніеле Орсато вилучив захисника шведів Макуса Даніельсона за грубу гру проти Артема Бєсєдіна, який отримав травму.

Артем Бєсєдін зазнав травми після фолу Маркуса Даніельсона

Скористатися чисельною перевагою українці змогли на 121-ій хвилині матчу. Артем Довбик, який незадовго до цього вийшов на заміну, з близької відстані головою замкнув прекрасний навіс Олександра Зінченка.

Українці у чвертьфіналі 3 липня в Римі зіграють з англійцями. В іншому чвертьфінальному поєдинку того дня у Баку зійдуться Чехія та Данія. Днем раніше за путівки в півфінал Євро-2020 в Санкт-Петербурзі посперечаються Швейцарія та Іспанія, а в Мюнхені - Бельгія та Італія.