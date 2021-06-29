Європейські ЗМІ про перемогу України над Швецією: "Одна з найбільших сенсацій Євро-2020"

"Футбол жорстокий", - так прокоментувало шведське видання Dagens Nyheter поразку національної збірної Швеції у грі зі збірною України. "(Еміль. - Ред.) Форсберг відзначався проти України, але йому ця гра запам'ятається насамперед промахами", - зазначив коментатор видання.

Шведська газета Aftonbladet описала враження шведських вболівальників від матчу: "Подвійне попадання в поперечину, видалення і 25 хвилин страждань. Швеція вибуває, і для неї Чемпіонат Європи завершується після цього напруженого матчу. Ми вже програвали в додатковий час і під час післяматчевих пенальті. Але цього разу? Це було схоже на всі жахи, зібрані разом. Було так боляче, що просто годі собі уявити".

"Шевченко створив команду, схожу на його характер"

Натомість спортивні коментатори інших європейських країн зосередилися не так на поразці шведської збірної, як на перемозі підопічних Андрія Шевченка та їхніх шансах у грі проти англійців. Італійське спортивне видання Gazzetta dello Sport так прокоментувало цей поєдинок: "Збірна України Андрія Шевченка провела казковий матч і заробила квиток на літак до Риму на гру з Англією. Шевченко створив команду, що схожа на його характер, іноді задумливий, але завжди мужній. Герой матчу - Довбик".

Тренер української збірної Андрій Шевченко

Інше італійське видання Corriere dello Sport не виключає, що українська команда може стати неприємним сюрпризом для англійців. "Україна, яка, бувши третьою у своїй групі, вважалася чи не найбільшим аутсайдером 1/8 першості, домоглася неймовірного результату. Ця команда зможе також дати фору Англії", - прогнозує коментатор видання.

Схожу думку висловив і автор допису в італійському Tuttosport. "Тріумф українців на "Гемпден Парк" у Глазго, де збірна Андрія Шевченка (якому допомагає італієць Мауро Тассотті) обіграла Швецію з рахунком 2:1 у додатковий час, забезпечивши собі заслужене місце у чвертьфіналі першості. Українська збірна, схоже, справді віднайшла свою гру після труднощів на ранніх стадіях і може стати небезпечним суперником для англійців", - застерігає видання.

Газета Corriere della Sera звернула увагу на ще один аспект української команди: "Тривалий час Швеція справляла враження команди, що мала всі шанси перемогти, але пропускала багато можливостей. Матч в Глазго вийшов напруженим і збалансованим, але лише інколи красивим. Швеція демонструвала більше командного духу (...), але Україна - геометрична команда, проти якої шведи не змогли проявити себе і були змушені капітулювати".

"Одна з найбільших сенсацій Чемпіонату Європи"

Оглядач іспанського видання Marca вважає вихід українців у чвертьфінал сенсаційним: "Довбик на 122-й хвилині вирвав історичну перемогу для України. Україна виходить у чвертьфінал за мить від поразки. Протягом тривалого часу Швеція не могла зламати своїх суперників. Форсберг був одним з найяскравіших гравців у складі скандинавів. Вихід українців у чвертьфінал - це, без сумніву, одна з найбільших сенсацій Чемпіонату Європи".

А спортивний оглядач іспанського видання Sport написав: "На завершення одної восьмої першості на нас чекала ще одна епічна ніч. Вся країна шаленіє від гола Довбика. Тепер збірна України входить до вісімки найкращих у Європі".

Артем Довбик - герой матчу зі шведами

Схоже висловився й оглядач видання El Mundo Deportivo: "Гол Довбика уже увійшов в історію українського футболу. Тепер підопічним Шевченка належить протистояти англійцям у Римі. Після того, що ми бачили цього разу, а також в інших іграх, все можливо для таких андердогів (аутсайдерів. - Ред.), як Україна".

Англійські ЗМІ про шанси України

Водночас англійські ЗМІ були цілком поглинуті смакуванням перемоги їхньої команди у матчі з Німеччиною, практично обійшовши увагою двобій своїх потенційних суперників. Щодо можливих оцінок результату матчу в Римі проти українців, то тут прогнози оглядачів - на користь англійської збірної. "За будь-якими об'єктивними показниками Англія є явним фаворитом суботньої гри в Римі, і від неї так само очікують перемоги над Данією або Чехією в можливому півфіналі на своєму полі", - зазначив спортивний оглядач агентства Reuters.