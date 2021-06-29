Євро-2020: Англійці перемагають німців та виходять у чвертьфінал

Збірна Англії пробилася у чвертьфінал Чемпіонату Європи з футболу 2020 року. У матчі 1/8 фіналу, що відбувся у вівторок, 29 червня, в Лондоні на стадіоні "Вемблі" за присутності 45 тисяч глядачів, у тому числі членів королівської родини, британці перемогли збірну Німеччини з рахунком 2:0.

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У першому таймі - без голів

За досить активної гри у першому таймі голів команди не забили. Найкращий момент у збірної Німеччини не реалізував форвард Тімо Вернер (Timo Werner), який ударом з близької відстані завершував вихід на ворота англійців. А на першій доданій хвилині тайму захисник німців Матс Гуммельс (Mats Hummels) в останній момент вибив м'яч з-під ніг нападника британців Гаррі Кейна перед воротами голкіпера "бундестіму" Мануеля Ноєра (Manuel Neuer).

Матс Гуммельс (номер 5) перешкоджає Гаррі Кейну відкрити рахунок у матчі

Англійці забивають після флангових передач

Одразу після перерви потужно по воротах англійців пробивав Кай Гаверц (Kai Havertz), однак голкіпер Джордан Пікфорд у прекрасному стрибку перевів м'яч на кутовий.

Рахунок у матчі було відкрито на 75-ій хвилині: нападник англійців Рахім Стерлінг замкнув простріл з лівого флангу Люка Шоу.

Рахім Стерлінг забиває перший гол у ворота німців

На 81-ій хвилині прекрасну нагоду зрівняти рахунок не використав ветеран німецької команди Томас Мюллер (Thomas Müller): вийшовши сам на сам з Пікфордом, він пробив поряд зі стійкою воріт.

Томас Мюллер змарнував прекрасний шанс зрівняти рахунок

А вже за п'ять хвилин Гаррі Кейн головою з близької відстані подвоїв перевагу англійців, встановивши остаточний результат, - 2:0.

Гаррі Кейн святкує гол у ворота німців

Цією поразкою завершується у німецькій збірній епоха тренера Йоахіма Лева (Joachim Löw), який тренував головну німецьку збірну з 2006 року та в 2014-му привів її до перемоги на Чемпіонаті світу в Бразилії.

У чвертьфіналі англійці зіграють з переможцем матчу Швеція-Україна, який відбудеться пізніше цього дня у Глазго. У попередні дні визначилися три інші чвертьфінальні пари: за путівки до півфіналів континентальної першості посперечаються збірні Швейцарії та Іспанії, Бельгії та Італії, Чехії та Данії. Чвертьфінальні матчі відбудуться 2-го та 3 липня.