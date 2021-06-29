 Євро-2020: Англійці перемагають німців та виходять у чвертьфінал | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2021

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Євро-2020: Англійці перемагають німців та виходять у чвертьфінал

Збірна Англії на "Вемблі" перемогла команду Німеччини з рахунком 2:0. У чвертьфіналі англійці зіграють з переможцем матчу Швеція-Україна.

Гравці збірної Англії святкують перемогу у матчі проти німців

Гравці збірної Англії святкують перемогу у матчі проти німців

Збірна Англії пробилася у чвертьфінал Чемпіонату Європи з футболу 2020 року. У матчі 1/8 фіналу, що відбувся у вівторок, 29 червня, в Лондоні на стадіоні "Вемблі" за присутності 45 тисяч глядачів, у тому числі членів королівської родини, британці перемогли збірну Німеччини з рахунком 2:0.

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У першому таймі - без голів

За досить активної гри у першому таймі голів команди не забили. Найкращий момент у збірної Німеччини не реалізував форвард Тімо Вернер (Timo Werner), який ударом з близької відстані завершував вихід на ворота англійців. А на першій доданій хвилині тайму захисник німців Матс Гуммельс (Mats Hummels) в останній момент вибив м'яч з-під ніг нападника британців Гаррі Кейна перед воротами голкіпера "бундестіму" Мануеля Ноєра (Manuel Neuer).

Матс Гуммельс (номер 5) перешкоджає Гаррі Кейну відкрити рахунок у матчі

Матс Гуммельс (номер 5) перешкоджає Гаррі Кейну відкрити рахунок у матчі

Англійці забивають після флангових передач

Одразу після перерви потужно по воротах англійців пробивав Кай Гаверц (Kai Havertz), однак голкіпер Джордан Пікфорд у прекрасному стрибку перевів м'яч на кутовий. 

Рахунок у матчі було відкрито на 75-ій хвилині: нападник англійців Рахім Стерлінг замкнув простріл з лівого флангу Люка Шоу.

Рахім Стерлінг забиває перший гол у ворота німців

Рахім Стерлінг забиває перший гол у ворота німців

На 81-ій хвилині прекрасну нагоду зрівняти рахунок не використав ветеран німецької команди Томас Мюллер (Thomas Müller): вийшовши сам на сам з Пікфордом, він пробив поряд зі стійкою воріт.

Томас Мюллер змарнував прекрасний шанс зрівняти рахунок

Томас Мюллер змарнував прекрасний шанс зрівняти рахунок

А вже за п'ять хвилин Гаррі Кейн головою з близької відстані подвоїв перевагу англійців, встановивши остаточний результат, - 2:0.

Гаррі Кейн святкує гол у ворота німців

Гаррі Кейн святкує гол у ворота німців

Цією поразкою завершується у німецькій збірній епоха тренера Йоахіма Лева (Joachim Löw), який тренував головну німецьку збірну з 2006 року та в 2014-му привів її до перемоги на Чемпіонаті світу в Бразилії.

У чвертьфіналі англійці зіграють з переможцем матчу Швеція-Україна, який відбудеться пізніше цього дня у Глазго. У попередні дні визначилися три інші чвертьфінальні пари: за путівки до півфіналів континентальної першості посперечаються збірні Швейцарії та Іспанії, Бельгії та Італії, Чехії та Данії. Чвертьфінальні матчі відбудуться 2-го та 3 липня.

  • Отто Регаґель, 2004 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Іноді програємо ми, іноді виграють інші. +++ Mal verliert man und mal gewinnen die anderen.

    Отто Регаґель (Otto Rehhagel, * 1938)

  • Франц Беккенбауер, 1976 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Поза грою - це тоді, коли суддя свистить. +++ Abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift.

    Франц Беккенбауер (Franz Beckenbauer, * 1945)

  • ЧС-1954

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Наступна гра завжди найважча. +++ Das nächste Spiel ist immer das schwerste.

    Зепп Герберґер (Sepp Herberger, * 1897 - † 1977)

  • Уве Зеелер, 1966 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Центральний нападник більшу частину свого життя проводить у штрафному майданчику. +++ Ein Mittelstürmer verbringt die meiste Zeit seines Lebens im Strafraum.

    Уве Зеелер (Uwe Seeler, * 1936)

  • Берті Фоґтс, 1979 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Якщо я піду по воді, мої критики скажуть, що я навіть плавати не вмію. +++ Wenn ich über's Wasser laufe, dann sagen meine Kritiker: Nicht mal schwimmen kann er.

    Берті Фоґтс (Berti Vogts, * 1946)

  • Роланд Вольфарт, 1990 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Два гольові моменти, один гол - це я називаю стовідсотковим результатом. +++ Zwei Chancen, ein Tor - das nenne ich hundertprozentige Chancenauswertung.

    Роланд Вольфарт (Roland Wohlfarth, * 1963)

  • Удо Латтек (праворуч) та Дієго Марадона, 1982 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Вони грають тактично добре, хоча грають без тактики. +++ Sie spielen taktisch gut, obwohl sie ohne Taktik spielen.

    Удо Латтек (Udo Lattek, * 1935 - † 2015)

  • Франц Беккенбауер, 2006 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Знаєте, кому я найбільше співчував? М'ячу! +++ Wissen Sie, wer mir am meisten leid tat? Der Ball.

    Франц Беккенбауер (Franz Beckenbauer, * 1945)

  • Зепп Герберґер, 1955 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    М'яч круглий, і матч триває 90 хвилин. +++ Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten.

    Зепп Герберґер (Sepp Herberger, * 1897 - † 1977)

  • Берті Фоґтс і Юрґен Клінсман, 1997 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Секс перед грою? Мої хлопці самі можуть вирішувати, чи хочуть вони. Але тільки не в перерві між таймами. +++ Sex vor dem Spiel? Das können meine Jungs halten, wie sie wollen. Nur in der Halbzeit, da geht nichts.

    Берті Фоґтс (Berti Vogts, * 1946)


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