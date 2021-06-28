Євро-2020: Швейцарія в серії пенальті здолала Францію

Збірна Швейцарії в матчі однієї восьмої фіналу Євро-2020 перемогла в серії пенальті збірну Франції та пробилася до чвертьфіналу. Матч відбувся в понеділок, 28 червня, в Бухаресті.
Основний час гри закінчився з рахунком 3:3. Рахунок відкрив ще на 15-й хвилині гравець швейцарської збірної Гаріс Сеферович. На початку другого тайму швейцарці могли подвоїти рахунок, проте захисник Рікардо Родрігес на 55-й хвилині не реалізував пенальті.
Карім Бензема забиває свій другий гол у ворота швейцарців
Натомість одразу після цього уперед вирвалися чинні чемпіони світу: протягом двох хвилин два голи забив форвард Карім Бензема (на 57-й та 59-й хвилинах). Третій гол у ворота швейцарців забив Поль Погба на 75-й хвилині. Збірна Швейцарії, однак, змогла переломити хід гри: на 81-й хвилині знову відзначився Сеферович, а на 90-й хвилині Маріо Гавранович зрівняв рахунок й перевів гру в овертайм.
Маріо Гавранович забиває третій гол у ворота збірної Франції
У додатковому часі жодна з команд не змогла забити гол, а в серії пенальті з рахунком 5:4 перемогли швейцарці. Вирішальним став удар нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе - його парирував швейцарський воротар Янн Зоммер.
Кіліан Мбаппе не зміг забити гол у серії пенальті
Нагадаємо, що раніше того ж дня збірна Іспанії в драматичному матчі в доданий час здолала збірну Хорватії 5:3. Іспанці зустрінуться в чвертьфіналі Євро-2020 зі швейцарцями. А 29 червня за останні путівки в чвертьфінал посперечаються збірні Англії та Німеччини, а також Швеції та України.
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Іноді програємо ми, іноді виграють інші. +++ Mal verliert man und mal gewinnen die anderen.
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Поза грою - це тоді, коли суддя свистить. +++ Abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift.
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Наступна гра завжди найважча. +++ Das nächste Spiel ist immer das schwerste.
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Центральний нападник більшу частину свого життя проводить у штрафному майданчику. +++ Ein Mittelstürmer verbringt die meiste Zeit seines Lebens im Strafraum.
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Якщо я піду по воді, мої критики скажуть, що я навіть плавати не вмію. +++ Wenn ich über's Wasser laufe, dann sagen meine Kritiker: Nicht mal schwimmen kann er.
Берті Фоґтс (Berti Vogts, * 1946)
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Два гольові моменти, один гол - це я називаю стовідсотковим результатом. +++ Zwei Chancen, ein Tor - das nenne ich hundertprozentige Chancenauswertung.
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Знаєте, кому я найбільше співчував? М'ячу! +++ Wissen Sie, wer mir am meisten leid tat? Der Ball.
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"М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол
М'яч круглий, і матч триває 90 хвилин. +++ Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten.
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Секс перед грою? Мої хлопці самі можуть вирішувати, чи хочуть вони. Але тільки не в перерві між таймами. +++ Sex vor dem Spiel? Das können meine Jungs halten, wie sie wollen. Nur in der Halbzeit, da geht nichts.
Берті Фоґтс (Berti Vogts, * 1946)