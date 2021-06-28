Євро-2020: Швейцарія в серії пенальті здолала Францію

Збірна Швейцарії в матчі однієї восьмої фіналу Євро-2020 перемогла в серії пенальті збірну Франції та пробилася до чвертьфіналу. Матч відбувся в понеділок, 28 червня, в Бухаресті.

Основний час гри закінчився з рахунком 3:3. Рахунок відкрив ще на 15-й хвилині гравець швейцарської збірної Гаріс Сеферович. На початку другого тайму швейцарці могли подвоїти рахунок, проте захисник Рікардо Родрігес на 55-й хвилині не реалізував пенальті.

Карім Бензема забиває свій другий гол у ворота швейцарців

Натомість одразу після цього уперед вирвалися чинні чемпіони світу: протягом двох хвилин два голи забив форвард Карім Бензема (на 57-й та 59-й хвилинах). Третій гол у ворота швейцарців забив Поль Погба на 75-й хвилині. Збірна Швейцарії, однак, змогла переломити хід гри: на 81-й хвилині знову відзначився Сеферович, а на 90-й хвилині Маріо Гавранович зрівняв рахунок й перевів гру в овертайм.

Маріо Гавранович забиває третій гол у ворота збірної Франції

У додатковому часі жодна з команд не змогла забити гол, а в серії пенальті з рахунком 5:4 перемогли швейцарці. Вирішальним став удар нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе - його парирував швейцарський воротар Янн Зоммер.

Кіліан Мбаппе не зміг забити гол у серії пенальті

Нагадаємо, що раніше того ж дня збірна Іспанії в драматичному матчі в доданий час здолала збірну Хорватії 5:3. Іспанці зустрінуться в чвертьфіналі Євро-2020 зі швейцарцями. А 29 червня за останні путівки в чвертьфінал посперечаються збірні Англії та Німеччини, а також Швеції та України.