 Євро-2020: Швейцарія в серії пенальті здолала Францію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2021

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Новини

Євро-2020: Швейцарія в серії пенальті здолала Францію

Збірна Швейцарії з футболу вийшла в чвертьфінал Євро-2020, здобувши в серії пенальті перемогу над збірною Франції.

Воротар збірної Швейцарії Янн Зоммер святкує перемогу над збірною Франції

Воротар збірної Швейцарії Янн Зоммер святкує перемогу над збірною Франції

Збірна Швейцарії в матчі однієї восьмої фіналу Євро-2020 перемогла в серії пенальті збірну Франції та пробилася до чвертьфіналу. Матч відбувся в понеділок, 28 червня, в Бухаресті.

Основний час гри закінчився з рахунком 3:3. Рахунок відкрив ще на 15-й хвилині гравець швейцарської збірної Гаріс Сеферович. На початку другого тайму швейцарці могли подвоїти рахунок, проте захисник Рікардо Родрігес на 55-й хвилині не реалізував пенальті.

Карім Бензема забиває свій другий гол у ворота швейцарців

Карім Бензема забиває свій другий гол у ворота швейцарців

Натомість одразу після цього уперед вирвалися чинні чемпіони світу: протягом двох хвилин два голи забив форвард Карім Бензема (на 57-й та 59-й хвилинах). Третій гол у ворота швейцарців забив Поль Погба на 75-й хвилині. Збірна Швейцарії, однак, змогла переломити хід гри: на 81-й хвилині знову відзначився Сеферович, а на 90-й хвилині Маріо Гавранович зрівняв рахунок й перевів гру в овертайм.

Маріо Гавранович забиває третій гол у ворота збірної Франції

Маріо Гавранович забиває третій гол у ворота збірної Франції

У додатковому часі жодна з команд не змогла забити гол, а в серії пенальті з рахунком 5:4 перемогли швейцарці. Вирішальним став удар нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе - його парирував швейцарський воротар Янн Зоммер.

Кіліан Мбаппе не зміг забити гол з пенальті

Кіліан Мбаппе не зміг забити гол у серії пенальті

Нагадаємо, що раніше того ж дня збірна Іспанії в драматичному матчі в доданий час здолала збірну Хорватії 5:3. Іспанці зустрінуться в чвертьфіналі Євро-2020 зі швейцарцями. А 29 червня за останні путівки в чвертьфінал посперечаються збірні Англії та Німеччини, а також Швеції та України

  • Отто Регаґель, 2004 рік

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    Іноді програємо ми, іноді виграють інші. +++ Mal verliert man und mal gewinnen die anderen.

    Отто Регаґель (Otto Rehhagel, * 1938)

  • Франц Беккенбауер, 1976 рік

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    Поза грою - це тоді, коли суддя свистить. +++ Abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift.

    Франц Беккенбауер (Franz Beckenbauer, * 1945)

  • ЧС-1954

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    Наступна гра завжди найважча. +++ Das nächste Spiel ist immer das schwerste.

    Зепп Герберґер (Sepp Herberger, * 1897 - † 1977)

  • Уве Зеелер, 1966 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Центральний нападник більшу частину свого життя проводить у штрафному майданчику. +++ Ein Mittelstürmer verbringt die meiste Zeit seines Lebens im Strafraum.

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  • Берті Фоґтс, 1979 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Якщо я піду по воді, мої критики скажуть, що я навіть плавати не вмію. +++ Wenn ich über's Wasser laufe, dann sagen meine Kritiker: Nicht mal schwimmen kann er.

    Берті Фоґтс (Berti Vogts, * 1946)

  • Роланд Вольфарт, 1990 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Два гольові моменти, один гол - це я називаю стовідсотковим результатом. +++ Zwei Chancen, ein Tor - das nenne ich hundertprozentige Chancenauswertung.

    Роланд Вольфарт (Roland Wohlfarth, * 1963)

  • Удо Латтек (праворуч) та Дієго Марадона, 1982 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Вони грають тактично добре, хоча грають без тактики. +++ Sie spielen taktisch gut, obwohl sie ohne Taktik spielen.

    Удо Латтек (Udo Lattek, * 1935 - † 2015)

  • Франц Беккенбауер, 2006 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Знаєте, кому я найбільше співчував? М'ячу! +++ Wissen Sie, wer mir am meisten leid tat? Der Ball.

    Франц Беккенбауер (Franz Beckenbauer, * 1945)

  • Зепп Герберґер, 1955 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    М'яч круглий, і матч триває 90 хвилин. +++ Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten.

    Зепп Герберґер (Sepp Herberger, * 1897 - † 1977)

  • Берті Фоґтс і Юрґен Клінсман, 1997 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Секс перед грою? Мої хлопці самі можуть вирішувати, чи хочуть вони. Але тільки не в перерві між таймами. +++ Sex vor dem Spiel? Das können meine Jungs halten, wie sie wollen. Nur in der Halbzeit, da geht nichts.

    Берті Фоґтс (Berti Vogts, * 1946)


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