Євро-2020: Україна проходить в 1/8 чемпіонату

Збірні Іспанії та Швеції вийшли у 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

У заключному третьому турі групового етапу у середу, 23 червня, Швеція у Санкт-Петербурзі з рахунком 3:2 виграла у Польщі та посіла перше місце в групі E, набравши 7 очок.

Іспанія в Севільї розгромила Словаччину 5:0 та з 5-ма пунктами посіла друге місце в групі.

Таким чином, Словаччина і Польща опинилися за бортом матчів на виліт на європейській першості. Натомість потрапляє у плей-оф з третього місця збірна України. Найімовірніше, вона зіграє в 1/8 саме зі збірною Швеції.

Нагадаємо, що в останніх матчах 23 червня зіграють збірні Німеччини та Угорщини, а також Франції і Португалії.

Як повідомлялось, Англія, Хорватія та Чехія вийшли у плей-оф з групи D.

"М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол Іноді програємо ми, іноді виграють інші. +++ Mal verliert man und mal gewinnen die anderen.



Отто Регаґель (Otto Rehhagel, * 1938)

"М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол Поза грою - це тоді, коли суддя свистить. +++ Abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift.



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"М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол Наступна гра завжди найважча. +++ Das nächste Spiel ist immer das schwerste.



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Уве Зеелер (Uwe Seeler, * 1936)

"М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол Якщо я піду по воді, мої критики скажуть, що я навіть плавати не вмію. +++ Wenn ich über's Wasser laufe, dann sagen meine Kritiker: Nicht mal schwimmen kann er.



Берті Фоґтс (Berti Vogts, * 1946)

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Роланд Вольфарт (Roland Wohlfarth, * 1963)

"М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол Вони грають тактично добре, хоча грають без тактики. +++ Sie spielen taktisch gut, obwohl sie ohne Taktik spielen.



Удо Латтек (Udo Lattek, * 1935 - † 2015)

"М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол Знаєте, кому я найбільше співчував? М'ячу! +++ Wissen Sie, wer mir am meisten leid tat? Der Ball.



Франц Беккенбауер (Franz Beckenbauer, * 1945)

"М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол М'яч круглий, і матч триває 90 хвилин. +++ Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten.



Зепп Герберґер (Sepp Herberger, * 1897 - † 1977)

"М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол Секс перед грою? Мої хлопці самі можуть вирішувати, чи хочуть вони. Але тільки не в перерві між таймами. +++ Sex vor dem Spiel? Das können meine Jungs halten, wie sie wollen. Nur in der Halbzeit, da geht nichts.



Берті Фоґтс (Berti Vogts, * 1946)

