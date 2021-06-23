Євро-2020: Англія, Хорватія та Чехія вийшли у плей-оф з групи D

У плей-оф Чемпіонату Європи з футболу 2020 року з групи D виходять три збірні - Англії, Хорватії та Чехії.

У матчі на лондонському стадіоні "Вемблі" ввечері у вівторок, 22 червня, англійці завдяки голу нападника Рахіма Стерлінга на 12-ій хвилині перемогли збірну Чехії та забезпечили собі перше місце у групі з 7-ма очками. Свій наступний матч в 1/8 фіналу вони також проведуть на домашній арені аж за тиждень - 29 червня. Чехи, які теж ще до матчу забезпечили собі вихід у плей-оф, з 4-ма балами посіли третє місце у групі.

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А другими у групі D з такою ж кількістю очок стали віцечемпіони світу хорвати: у паралельному поєдинку в Глазго вони здолали шотландців 3:1. Особливо красивим виявився другий гол хорватів, який забив влучним ударом з-за меж штрафної найкращий футболіст світу 2018 року Лука Модрич.

Лука Модрич забиває другий гол у ворота шотландців

До результату цього матчу була прикута особлива увага українських вболівальників: у разі нічиєї збірна України потрапляла в плей-оф. Тепер же сподівання - на останні матчі у групах E і F, що відбудуться ввечері 23 червня. У групі E шведи зіграють з поляками, а іспанці - зі словаками. У "групі смерті" німці прийматимуть угорців, а Франція та Португалія "повторять" фінал Євро-2016.

Поки визначилися лише дві пари суперників у 1/8 фіналу: Уельс-Данія та Італія-Австрія. Вже забезпечили собі участь у плей-оф, окрім цих команд та згаданих збірних з групи D, команди Нідерландів, Бельгії, Франції та Швеції.