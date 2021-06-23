 Євро-2020: Англія, Хорватія та Чехія вийшли у плей-оф з групи D | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Євро-2020: Англія, Хорватія та Чехія вийшли у плей-оф з групи D

Збірна Англії посіла перше місце у групі D. Хорвати проходять у плей-оф з другого місця завдяки перемозі над шотландцями.

Рахім Стерлінг забиває єдиний гол у матчі Англія-Чехія

Рахім Стерлінг забиває єдиний гол у матчі Англія-Чехія

У плей-оф Чемпіонату Європи з футболу 2020 року з групи D виходять три збірні - Англії, Хорватії та Чехії.

У матчі на лондонському стадіоні "Вемблі" ввечері у вівторок, 22 червня, англійці завдяки голу нападника Рахіма Стерлінга на 12-ій хвилині перемогли збірну Чехії та забезпечили собі перше місце у групі з 7-ма очками. Свій наступний матч в 1/8 фіналу вони також проведуть на домашній арені аж за тиждень - 29 червня. Чехи, які теж ще до матчу забезпечили собі вихід у плей-оф, з 4-ма балами посіли третє місце у групі.

Читайте також: Євро-2020: що треба знати про чемпіонат Європи з футболу

А другими у групі D з такою ж кількістю очок стали віцечемпіони світу хорвати: у паралельному поєдинку в Глазго вони здолали шотландців 3:1. Особливо красивим виявився другий гол хорватів, який забив влучним ударом з-за меж штрафної найкращий футболіст світу 2018 року Лука Модрич.

Лука Модрич забиває другий гол у ворота шотландців

Лука Модрич забиває другий гол у ворота шотландців

До результату цього матчу була  прикута особлива увага українських вболівальників: у разі нічиєї збірна України потрапляла в плей-оф. Тепер же сподівання - на останні матчі у групах E і F, що відбудуться ввечері 23 червня. У групі E шведи зіграють з поляками, а іспанці - зі словаками. У "групі смерті" німці прийматимуть угорців, а Франція та Португалія "повторять" фінал Євро-2016.

Поки визначилися лише дві пари суперників у 1/8 фіналу: Уельс-Данія та Італія-Австрія. Вже забезпечили собі участь у плей-оф, окрім цих команд та згаданих збірних з групи D, команди Нідерландів, Бельгії, Франції та Швеції.

  • Лондон - стадіон Уемблі

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Лондон - стадіон "Вемблі"

    Фінал першості відбудеться в Лондоні! Перебудований стадіон "Вемблі", який вміщує 90 тисяч глядачів, стане найбільшою та найважливішою ареною Євро-2020. Споруда справді вражає, хоч і втратила історичний блиск свого попередника - "Старого Вемблі". На "Вемблі" пройдуть вісім матчів першості, зокрема обидва півфінали та фінал. Але чи дійде до нього англійська збірна?

  • Мюнхен - Allianz Arena

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Мюнхен - Allianz Arena

    Allianz Arena є гордістю мюнхенського клубу "Баварія". Це суто футбольний стадіон, який має 67812 місць та відповідає найвищим стандартам УЄФА. Особливої уваги вартий овальний фасад споруди з підсвіткою. Під час Євро-2020 Мюнхен прийматиме три матчі групової стадії, в яких братиме участь німецька збірна, а також чвертьфінал першості.

  • Рим - Олімпійський стадіон

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Рим - Олімпійський стадіон

    Олімпійський стадіон у Римі вміщує 72700 глядачів, але потребує реконструкції. На цій арені проходив ще Чемпіонат світу з легкої атлетики 1987 року. Стадіон також був свідком успіхів німецької збірної на Євро-1980 та Чемпіонаті світу з футболу 1990 року. У Римі відбудуться три матчі групового етапу та чвертьфінал Євро-2020.

  • Баку - Олімпійський стадіон

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Баку - Олімпійський стадіон

    Відкритий у березні 2015 року Олімпійський стадіон Азербайджану вміщує 69870 глядачів. Саме сюди переїхала з республіканського стадіону імені Тофіка Бахрамова азербайджанська футбольна збірна. А в 2019 році на бакинському Олімпійському стадіоні "Челсі" переміг "Арсенал" у фіналі Ліги Європи. На Євро-2020 Баку прийматиме три матчі групового етапу та чвертьфінал турніру.

  • Санкт-Петербург - Крестовський стадіон

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Санкт-Петербург - Крестовський стадіон

    Крестовський стадіон у Санкт-Петербурзі, відомий також як "Газпром Арена", був зведений до Чемпіонату світу з футболу 2018 року. Арена вміщує 69 тисяч глядачів та стоїть на місці старого стадіону імені Кірова, який було знесено в 2006 році. На будівництво нової арени витратили приблизно 930 мільйонів євро. У Санкт-Петербурзі відбудуться три матчі групового раунду та чвертьфінал Євро-2020.

  • Копенгаген - стадіон Паркен

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Копенгаген - стадіон "Паркен"

    "Паркен" є домашньою ареною футбольного клубу "Копенгаген" та одним з найменших стадіонів, що приймають матчі Євро-2020. Він вміщує лише 38 тисяч глядачів. На його користь, однак, зіграли чудова інфраструктура столиці Данії та сучасний характер стадіону. Перший матч на ньому зіграли в 1992 році збірні Данії та Німеччини. На "Паркені" пройдуть три матчі групового етапу та матч 1/8 фіналу Євро-2020.

  • Амстердам - Йоган Кройф Арена

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Амстердам - "Йоган Кройф Арена"

    Названа на честь легендарного нідерландського футболіста арена є одним з найбільш інноваційних стадіонів Євро-2020. Споруда вміщує 52960 глядачів, має дах, що може повністю закрити поле, та систему освітлення, що контролює зростання газонної трави. Тут уже проходили матчі Євро-2000. 21 рік по тому Амстердам прийме три матчі групового етапу та матч 1/8 фіналу європейської першості.

  • Бухарест - Національний стадіон

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Бухарест - Національний стадіон

    Новий Національний стадіон збудували в Бухаресті у 2008-2011 роках замість старого однойменного стадіону, який стояв на тому ж місці з 1953 року. Арена вміщує 55600 глядачів та приймає матчі збірної Румунії з футболу. Тут відбудуться три матчі групового раунду та матч 1/8 фіналу Євро-2020.

  • Севілья - Олімпійський стадіон

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Севілья - Олімпійський стадіон

    Оскільки два головні клуби міста ("Реал Бетіс" і "Севілья") мають свої власні стадіони, на Олімпійському рідко відбуваються футбольні матчі. Стадіон вміщує 57619 глядачів. Спочатку планувалося, що матчі першості в Іспанії прийме Більбао, але в УЄФА вирішили замінити це місто на Севілью, оскільки регіональний уряд Країни Басків не міг гарантувати присутність глядачів під час пандемії коронавірусу.

  • Будапешт - Пушкаш Арена

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Будапешт - "Пушкаш Арена"

    Стадіон, який є домашньою ареною збірної Угорщини, носить ім'я Ференца Пушкаша - одного з найкращих футболістів в історії угорського футболу. Останніми тижнями його часто використовували як альтернативне місце проведення матчів Ліги чемпіонів. На Євро-2020 арена прийме три матчі групового турніру та матч 1/8 фіналу.

  • Глазго - стадіон Гемпден-Парк

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Глазго - стадіон "Гемпден-Парк"

    До 1950 року, коли в Ріо-де-Жанейро відкрили "Маракану", "Гемпден-Парк", що вміщує 52500 глядачів, був найбільшим футбольним стадіоном світу. На домашній арені збірної Шотландії пройдуть три матчі групового турніру та матч 1/8 фіналу Євро-2020. Утім, матч збірних Шотландії та Англії відбудеться в Лондоні на "Уемблі".

    Автор: Андреас Штен-Цімонс, Дмитро Губенко


Реклама

Докладно

Значок Військові ЛГБТ

Рух ЛГБТ-військових у ЗСУ: на передовій за рівність прав

Як це - бути геєм чи лесбійкою в армії? І навіщо "веселковий" підрозділ у ЗСУ? Репортаж DW.  

Банкрутство компанії Wirecard

У Бундестазі представили звіт щодо банкрутства Wirecard

Опозиція та консервативний блок ХДС/ХСС звинувачують міністерство фінансів у недбальстві.  