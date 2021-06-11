Євро-2020: Італія та Уельс вийшли у плей-оф з групи A

Збірна Італії з футболу стала переможницею групи A на Чемпіонаті Європи з футболу 2020 року. Італійці виграли усі три матчі у групі та здобули дев'ять очок. У неділю, 20 червня, на Олімпійському стадіоні у Римі вони перемогли збірну Уельсу з рахунком 1:0. У 1/8 фіналу італійці зіграють з командою, яка фінішує другою у групі C, в якій грає і збірна України.

Другу гарантовану путівку у плей-оф Євро-2020 здобула збірна Уельсу, яка набрала чотири очки і вийшла з групи з другого місця. В 1/8 фіналу валлійці зіграють з командою, яка посяде друге місце у групі B.

Аналогічну з Уельсом кількість очок у групі A набрала й збірна Швейцарії, яка у неділю перемогла збірну Туреччини на Олімпійському стадіоні у Баку з рахунком 3:1. Утім, швейцарці посіли третє місце у групі через гіршу різницю забитих та пропущених голів у трьох матчах групового етапу турніру. Така кількість очок дає швейцарцям непогані шанси на вихід з групи з третього місця та на участь у плей-оф, де вони можуть зіграти з одним із переможців груп B, F або E. Турки усі три матчі у групі програли і набрали 0 очок.

Швейцарці здолали турків з рахунком 3:1

Збірна України виступає на Євро-2020 у групі C, де заключний тур відбудеться у понеділок, 21 червня. У ньому українці зіграють проти збірної Австрії у Бухаресті. У групі C перше місце собі за підсумками двох турів вже забезпечила збірна Нідерландів, яка перемогла у перших двох матчах - проти України та Австрії. Саме австрійці й українці боротимуться у заключному турі за друге місце у групі й путівку до плей-оф. Вони обидві мають в своєму активі по три очки завдяки перемогам над збірною Північної Македонії.